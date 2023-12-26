Бестемьянова о переходах в другие сборные: «Хотела бы, чтобы сохраняли тех, кто нужен, чтобы мотивировали их финансово. А тех, кто не нужен, пусть отпускают»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Наталья Бестемьянова переходы Фигурное катание

Бестемьянова оценила заявление Сихарулидзе про переходы фигуристов в другие сборные.

Ранее исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКРАнтон Сихарулидзе заявил: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче».

«Так было всегда. Здесь нет ничего нового. Если спортсмен нужен федерации, то, конечно, его никто не будет отпускать. А если человек не востребован, то он по своим порядкам может уйти.

Я хотела бы, чтобы сохраняли тех, кто нужен, чтобы мотивировали их финансово. А тех, кто не нужен, пусть отпускают», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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7 комментариев
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Ну вот Самоделкина она нужна или нет?А Нарижный был нужен?Как определить нужность спортсмена?
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Кто решать будет кто нужен, а кто нет. Девисы нужны были?
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Кто бы нас спросил какие нам нужны эксперты, а какие нет...
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Ненужные в рф нигде не нужны.
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