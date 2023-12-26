Бестемьянова о переходах в другие сборные: «Хотела бы, чтобы сохраняли тех, кто нужен, чтобы мотивировали их финансово. А тех, кто не нужен, пусть отпускают»

Бестемьянова оценила заявление Сихарулидзе про переходы фигуристов в другие сборные.

Ранее исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России ( ) заявил: «Мы достаточно лояльно относились к переходам спортсменов в другие сборные на первых порах. Сейчас позиция будет жестче».

«Так было всегда. Здесь нет ничего нового. Если спортсмен нужен федерации, то, конечно, его никто не будет отпускать. А если человек не востребован, то он по своим порядкам может уйти.

Я хотела бы, чтобы сохраняли тех, кто нужен, чтобы мотивировали их финансово. А тех, кто не нужен, пусть отпускают», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду .