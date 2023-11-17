Татьяна Тарасова: «Чайковская правильно сказала – Роднина не нашла себя в тренерстве. Возможно, ей больно»

Тарасова согласилась с мнением, что Роднина не нашла себя в тренерстве.

Ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская прокомментировала слова Ирины Родниной, которая назвала серию Гран-при России «первенством ЖЭКа».

«Она великая спортсменка, но не нашла себя в работе тренера. Наверное, у нее осталась какая-то боль», – отметила Чайковская.

«Елена Анатольевна Чайковская правильно сказала про Ирину Роднину. Она не нашла себя в тренерстве. Возможно, ей больно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»