Татьяна Тарасова: «Чайковская правильно сказала – Роднина не нашла себя в тренерстве. Возможно, ей больно»

Теги Татьяна Тарасова Елена Чайковская Ирина Роднина Фигурное катание

Тарасова согласилась с мнением, что Роднина не нашла себя в тренерстве.

Ранее главный тренер сборной России Елена Чайковская прокомментировала слова Ирины Родниной, которая назвала серию Гран-при России «первенством ЖЭКа».

«Она великая спортсменка, но не нашла себя в работе тренера. Наверное, у нее осталась какая-то боль», – отметила Чайковская. 

«Елена Анатольевна Чайковская правильно сказала про Ирину Роднину. Она не нашла себя в тренерстве. Возможно, ей больно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. 

Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»

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6 комментариев

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Montenegro Serbian
Всё-таки закулисье ФК - это эталонный серпентарий, ребята. Каждый раз поражаюсь)
Мне кажется даже бойцы UFC и то меньше друг на друга наезжают и отпускают всякие уколы и наезды.
+3
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+3
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Назар Игорь
Это сидение в мягком удобном госдумовском кресле доставляет боль? Тренерская работа, тем более в ФК это сплошные нервы и бессонница, а депутатская синекура одно удовольствие, сиди себе и не о чëм не думай, за тебя всë решает босс, единственная забота кнопки не перепутай.
+2
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+2
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Виктория Обер
Прошло полвека. Персонажи те же: Чайковская, Тарасова, Роднина. Как подумаешь, что какие-то другие жуткие персонажи, также полвека будут выкручивать мозги, то волосы от ужаса дыбом встают.
Что касается Роднины, уверена она даже очень довольна, что нашла теплое местечко, где бабки на раз и два в мешки упаковывает.
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люблю тутберят
Какая боль?с жиру бесится,вот и все.
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MyCA
Роднина Чайковская и Тараканы есть ли связь?
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Гаммаглобулин
Думаю, Родниной зашибись)) Делать ничего не надо, деньги хорошие, уйма льгот. Красотень))
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