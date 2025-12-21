Гуменник об использовании ИИ в судействе: «Хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди»
Гуменник про ИИ: хочется, чтобы на самых важных стартах оценивали живые люди.
Чемпион России Петр Гуменник высказался о возможности внедрения искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании.
«На моем опыте использование ИИ сокращает монотонный труд и повышает производительность. Качественную работу лучше пусть делают люди.
Если где-то не хватает судей, можно их заменить бездушной машиной. Но хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди. Хочется эмоций, потому что судьи могут оценить как люди с точки зрения эмоций.
Зависит от тех данных, по которым он будет тренироваться. Он же учится работать по заданным входным данным», — сказал Гуменник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
