Гуменник об использовании ИИ в судействе: «Хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди»

Гуменник про ИИ: хочется, чтобы на самых важных стартах оценивали живые люди.

Чемпион России Петр Гуменник высказался о возможности внедрения искусственного интеллекта в судейство в фигурном катании. 

«На моем опыте использование ИИ сокращает монотонный труд и повышает производительность. Качественную работу лучше пусть делают люди.

Если где-то не хватает судей, можно их заменить бездушной машиной. Но хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди. Хочется эмоций, потому что судьи могут оценить как люди с точки зрения эмоций.

Зависит от тех данных, по которым он будет тренироваться. Он же учится работать по заданным входным данным», — сказал Гуменник. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
