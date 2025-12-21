1

Наталья Бестемьянова: «Ветлугин заслужил быть в тройке ЧР. Он выдал прокат века, это было фантастическое катание»

Бестемьянова: Ветлугин заслужил быть в тройке чемпионата России.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Матвей Ветлугин должен был попасть в топ-3 на чемпионате России.

Ветлугин занял на ЧР 4-е место, набрав по сумме двух программ 273,12 балла.

«Считаю, Матвей Ветлугин заслужил быть в тройке. Он выдал прокат века. Это было абсолютно фантастическое катание. Я не в праве лезть в перипетии судейства, но почему-то у него очень сильно съехала техническая оценка, которая в начале была очень высокой.

Ветлугин выдал прокат жизни. Ему необыкновенно идет программа – просто попали в яблочко! Он выглядел потрясающе!» – сказала Бестемьянова.

Победу на чемпионате России одержал Петр Гуменник, второе место занял Евгений Семененко, третье – Марк Кондратюк.

«Хочется поздравить Петра с победой. Не придавала этому значения, но оказывается он первый раз стал чемпионом России. Считаю, это абсолютно заслуженно.

Семененко, Кондратюк и Гуменник — харизматичные ребята. Тут все решила просто арифметика — Петя выполнил самые дорогие четверные прыжки. Семененко не прыгал ни флип, ни лутц, а Кондратюк прыгнул только лутц.

Даже с таким прокатом Гуменник был бы в тройке на Олимпиаде. Не думаю, что Петя сможет бороться за золото, потому что Малинин в последний раз прыгнул семь четверных, а Петя только четыре. А за это почти 10 баллов дают», – цитирует Бестемьянову Sport24

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoМатвей Ветлугин
logoЕвгений Семененко
logoНаталья Бестемьянова
logoПетр Гуменник
logoМарк Кондратюк
logoчемпионат России
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Петр Гуменник: «Все медали ЧР были непростые. Но самая запоминающаяся – серебряная»
сегодня, 15:51
Илья Авербух: «Кондратюк, Ветлугин, Семененко и Гуменник – выдающаяся история. Адски обидно, что один Петр сможет поехать на Олимпиаду»
сегодня, 15:45
Гуменник выиграл первое золото чемпионата России в карьере
сегодня, 15:31
Главные новости
Евгений Семененко: «У меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо. Хорошее качество»
18 минут назад
Олег Татауров: «Дикиджи сейчас беспокоят боли в спине. Несмотря на все трудности, он остался борцом и прыгал все»
28 минут назад
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
40 минут назадLive
Марк Кондратюк: «После короткой подумал: «Видимо, и не в этот раз»
53 минуты назад
Татьяна Тарасова: «На Олимпиаде Гуменник мог бы бороться за все места, кроме первого. С Малининым сегодня никто не может сравниться»
57 минут назад
Татьяна Тарасова: «Это был гениальный чемпионат России. Те, кто не пускает нас на международные соревнования, лишаются многого»
сегодня, 16:37
Николай Угожаев: «Не жалею, что решил идти на пять четверных, был готов»
сегодня, 16:22
Евгений Семененко: «Рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России. Собрал весь комплект медалей»
сегодня, 16:26
Глеб Лутфуллин: «Безумно доволен выступлением на ЧР, удалось собраться после действительно тяжелого года»
сегодня, 16:21
Галлямов убрал в карман медаль во время круга почета призеров чемпионата России
сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
сегодня, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03