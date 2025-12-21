Наталья Бестемьянова: «Ветлугин заслужил быть в тройке ЧР. Он выдал прокат века, это было фантастическое катание»

Бестемьянова: Ветлугин заслужил быть в тройке чемпионата России.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Матвей Ветлугин должен был попасть в топ-3 на чемпионате России.

Ветлугин занял на ЧР 4-е место, набрав по сумме двух программ 273,12 балла.

«Считаю, Матвей Ветлугин заслужил быть в тройке. Он выдал прокат века. Это было абсолютно фантастическое катание. Я не в праве лезть в перипетии судейства, но почему-то у него очень сильно съехала техническая оценка, которая в начале была очень высокой.

Ветлугин выдал прокат жизни. Ему необыкновенно идет программа – просто попали в яблочко! Он выглядел потрясающе!» – сказала Бестемьянова.

Победу на чемпионате России одержал Петр Гуменник , второе место занял Евгений Семененко , третье – Марк Кондратюк .

«Хочется поздравить Петра с победой. Не придавала этому значения, но оказывается он первый раз стал чемпионом России. Считаю, это абсолютно заслуженно.

Семененко, Кондратюк и Гуменник — харизматичные ребята. Тут все решила просто арифметика — Петя выполнил самые дорогие четверные прыжки. Семененко не прыгал ни флип, ни лутц, а Кондратюк прыгнул только лутц.

Даже с таким прокатом Гуменник был бы в тройке на Олимпиаде. Не думаю, что Петя сможет бороться за золото, потому что Малинин в последний раз прыгнул семь четверных, а Петя только четыре. А за это почти 10 баллов дают», – цитирует Бестемьянову Sport24 .