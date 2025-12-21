Наталья Бестемьянова: «Ветлугин заслужил быть в тройке ЧР. Он выдал прокат века, это было фантастическое катание»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Матвей Ветлугин должен был попасть в топ-3 на чемпионате России.
Ветлугин занял на ЧР 4-е место, набрав по сумме двух программ 273,12 балла.
«Считаю, Матвей Ветлугин заслужил быть в тройке. Он выдал прокат века. Это было абсолютно фантастическое катание. Я не в праве лезть в перипетии судейства, но почему-то у него очень сильно съехала техническая оценка, которая в начале была очень высокой.
Ветлугин выдал прокат жизни. Ему необыкновенно идет программа – просто попали в яблочко! Он выглядел потрясающе!» – сказала Бестемьянова.
Победу на чемпионате России одержал Петр Гуменник, второе место занял Евгений Семененко, третье – Марк Кондратюк.
«Хочется поздравить Петра с победой. Не придавала этому значения, но оказывается он первый раз стал чемпионом России. Считаю, это абсолютно заслуженно.
Семененко, Кондратюк и Гуменник — харизматичные ребята. Тут все решила просто арифметика — Петя выполнил самые дорогие четверные прыжки. Семененко не прыгал ни флип, ни лутц, а Кондратюк прыгнул только лутц.
Даже с таким прокатом Гуменник был бы в тройке на Олимпиаде. Не думаю, что Петя сможет бороться за золото, потому что Малинин в последний раз прыгнул семь четверных, а Петя только четыре. А за это почти 10 баллов дают», – цитирует Бестемьянову Sport24.