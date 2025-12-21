0

Олег Татауров: «Дикиджи сейчас беспокоят боли в спине. Несмотря на все трудности, он остался борцом и прыгал все»

Татауров: Дикиджи сейчас беспокоят боли в спине. На ЧР он выступил достойной.

Тренер Олег Татауров оценил выступление Владислава Дикиджи на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге (7-место). 

«Владу на этом чемпионате России не хватило психологического настроя. Пока он не совсем справляется в этом ключе. Куда легче выиграть впервые, чем удержаться на вершине. Помимо этого, его сейчас беспокоят боли в спине. Несмотря на все трудности, Влад остался борцом и прыгал все. Считаю, на этом чемпионате он выступил достойно.

В этом году мы решили провести усиление программы. В короткой Влад прыгал четверной флип. Это достаточно сложная задача для нашего фигурного катания. Сделали усиление и в произвольной программе — поставили более сложную связку. Думаю, это тоже давило на Влада. Возможно, он психологически не был полностью к этому готов.

Пока не успели полностью обсудить прошедшие соревнования. После КиКа Влада увели на допинг-тест. Сейчас надо, чтобы он пришел в чувство, трезво оценил свои прокаты. Мне тоже нужно все пересмотреть, чтобы сделать итоговые выводы.

Мы не стоим на месте, будем двигаться вперед. Сейчас важно сбавить обороты, долечить спину. Потом у Влада будут новогодние шоу, а после них уже будем готовиться к финалу гран-при», — сказал Татауров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoчемпионат России
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
Олег Татауров
