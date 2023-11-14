Ирина Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа».

«У меня всегда были такие настроения. Я даже международные не всегда смотрела. Мне это действительно неинтересно, без всяких настроений. Олимпийские игры я смотрела. Было радостно за ребят и больно за ребят, потому что фигурное катание с пустыми трибунами – это не фигурное катание. Дождемся чемпионата мира.

Сейчас самый накал будет в 2025 году, перед Олимпийскими играми. Очень надеюсь, что и наши ребята будут выступать. А сейчас мне жалко ребят. Вот к чему они готовятся?

Да мы их поддерживаем, организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но, вообще, уже чувствуется переедание фигурным катанием», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»