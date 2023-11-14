Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»

Теги сборная России Ирина Роднина Гран-при Серия Гран-при России Фигурное катание

Ирина Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа».

«У меня всегда были такие настроения. Я даже международные Гран-при не всегда смотрела. Мне это действительно неинтересно, без всяких настроений. Олимпийские игры я смотрела. Было радостно за ребят и больно за ребят, потому что фигурное катание с пустыми трибунами – это не фигурное катание. Дождемся чемпионата мира.

Сейчас самый накал будет в 2025 году, перед Олимпийскими играми. Очень надеюсь, что и наши ребята будут выступать. А сейчас мне жалко ребят. Вот к чему они готовятся?

Да мы их поддерживаем, организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но, вообще, уже чувствуется переедание фигурным катанием», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.

Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»

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19 комментариев

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olvl
Говорила, что ничего не смотрит, но почему-то переедание получилось. Я всё смотрю, и мне даже мало.
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Fellina
Чувство перенасыщения высказываниями этой особы приводит в «тихую ярость». Почему она такая злющая и токсичная???!!!
+18
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+14
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romeo5555
А Дума не приелась, депутат от народа?
+16
-2
+14
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oleg
Чувствуем переедание Родниной.
+15
-3
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Юра Плисецкий
Кто смотрит ФК, тот ждёт не дождется каждый Этап. А кто не смотрит, мучается от переедания:))
+12
-4
+8
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Darth_Pershman
Бабке больше не наливать. И не звонить.
+9
-3
+6
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nina1212
Все с ней ясно. Ее бесит и раздражает, что появляются новые фигуристы, которые сильнее ее и популярнее
Переедание - это у нее в голове, ей зачем то звонят каждый раз, и любое упоминание о чьем то успехе выводит ее из себя. Ей хочется про себя поговорить, и чтобы ее никто не затмевал Похоже что она только себя любила в ФК, а не ФК в целом
+11
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+6
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Насонов Дмитрий
Все просто - без побед наших над ненашими спорт в России мало кому интересен.
+4
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Iririna
Странно слышать о переедании фигурным катанием от функционера ФК., от ОЧ по ФК.Постоянно в ее словах какая то желчь и злоба, словно ей что то не додали в свое время.
Не повезло федерации МО с таким руководством.
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Olga.t
Роднина видимо получила от кого-то замечание за "первенство ЖЭКа", решила немного сгладить, но по привычке только усугубила негатив.
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Michael_Monza
Вот ты бы закрыла свой рот, яркий пример того, насколько великий спортсмен может быть таким же великим говном
+2
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Elena Savanuk
Ответ romeo5555
А Дума не приелась, депутат от народа?
Похоже, что перенасытилась в своей кормушке...
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Христиан Юла
Ответ Kristine Kristine
А разве это не её прямая обязанность способствовать возвращению спортсменов на международные старты? Разве не ее обязанность сделать так, чтобы ФК "не приедалось"?
А что она может в сложившейся ситуации? Ничего. Россия пропустит зимние Игры в 2026-м, а до этого не примет участие на летней Олимпиаде 2024 года в городе Париже. А сколько Россия пропустила ЧМ и ЧЕ за 2022 и 2023 годы? И это никак не решается. Никак.
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Defender64
Не трогайте её, и пусть не лезет, сколько можно то?!
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Kristine Kristine
А разве это не её прямая обязанность способствовать возвращению спортсменов на международные старты? Разве не ее обязанность сделать так, чтобы ФК "не приедалось"?
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-1
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Сергей
Ответ Darth_Pershman
Бабке больше не наливать. И не звонить.
И не накладывать
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Alex1104
Ответ nina1212
Все с ней ясно. Ее бесит и раздражает, что появляются новые фигуристы, которые сильнее ее и популярнее Переедание - это у нее в голове, ей зачем то звонят каждый раз, и любое упоминание о чьем то успехе выводит ее из себя. Ей хочется про себя поговорить, и чтобы ее никто не затмевал Похоже что она только себя любила в ФК, а не ФК в целом
Возможно и так. Но то, что сильнее еë, думаю она понимала и 40 лет назад. А вот по титулам маловероятно, что кто-то сравнится с ней.
Как ни относиться к Родниной, как к человеку, как фигуристка она одна из великих. И это навсегда.
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