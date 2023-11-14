Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»
Ирина Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа».
«У меня всегда были такие настроения. Я даже международные Гран-при не всегда смотрела. Мне это действительно неинтересно, без всяких настроений. Олимпийские игры я смотрела. Было радостно за ребят и больно за ребят, потому что фигурное катание с пустыми трибунами – это не фигурное катание. Дождемся чемпионата мира.
Сейчас самый накал будет в 2025 году, перед Олимпийскими играми. Очень надеюсь, что и наши ребята будут выступать. А сейчас мне жалко ребят. Вот к чему они готовятся?
Да мы их поддерживаем, организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но, вообще, уже чувствуется переедание фигурным катанием», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы.
Роднина о Гран-при России по фигурному катанию: «Я не смотрю первенство ЖЭКа»
Переедание - это у нее в голове, ей зачем то звонят каждый раз, и любое упоминание о чьем то успехе выводит ее из себя. Ей хочется про себя поговорить, и чтобы ее никто не затмевал Похоже что она только себя любила в ФК, а не ФК в целом
Не повезло федерации МО с таким руководством.
Как ни относиться к Родниной, как к человеку, как фигуристка она одна из великих. И это навсегда.