12

Даниил Глейхенгауз: «Будем работать с Петросян над связкой из трех ультра-си в произвольной»

Глейхенгауз: будем работать с Петросян над связкой из 3 ультра-си в произвольной.

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 

«Завершился чемпионат России по фигурному катанию. Эмоции зашкаливали и зашкаливают! Было все: взлеты, падения, слезы счастья!
Поздравляю наших чемпионов и призеров!

Сашу Бойкову с Димой Козловским — с долгожданной победой и великолепным 4 выбросом!

Аделию Петросян — с золотой медалью и прекрасной короткой программой! Выводы сделаны: будем работать над этой связкой из трех ультра-си в произвольной! Впереди самый важный старт!

Алису Двоеглазову — с серебряной медалью на дебютном чемпионате, было классно! Знаю, ты можешь еще лучше! Движемся в правильном направлении!

Поздравляю Дину Хуснутдинову с достойным дебютом и попаданием в сборную! Знаем, над чем нужно работать. Все еще будет!

Хочется поддержать Дашу Садкову и пожелать как можно быстрее забыть этот старт и двигаться дальше! Мы с тобой!

Андрей Мозалев был великолепен в короткой программе, чуток не дожал в ПП, но задача попасть в сборную выполнена. Очень рад за него!

Также поздравляю Петю Гуменника с долгожданной победой на чемпионате России! Хочется уже увидеть нашу программу на Олимпийских играх!

Женя Семененко, ты крут! Настоящий гладиатор!

И наконец, поздравляю нашу команду с тем, что в 11-й раз подряд выиграла золото в женской одиночке!» – написал Глейхенгауз. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Даниила Глейхенгауза
logoДаниил Глейхенгауз
logoАлиса Двоеглазова
logoАндрей Мозалев
logoАлександра Бойкова
мужское катание
logoчемпионат России
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoДарья Садкова
пары
logoДмитрий Козловский
logoсборная России
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступили с показательными номерами
28 минут назад
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: костюм ковбоя, платье с мехом, пиджак на голое тело
18 декабря, 03:25
«Петросян выиграет вне зависимости от того, как прокатает». Прогнозы на чемпионат России
16 декабря, 15:00
Главные новости
Гуменник об использовании ИИ в судействе: «Хочется, чтобы на самых важных стартах тебя оценивали живые люди»
20 минут назад
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступили с показательными номерами
28 минут назад
Илья Авербух: «Дикиджи – очень талантливый парень. Он спокойно может вернуться в элиту, запас есть»
31 минуту назад
«Сегодня здесь мой спортивный финал». Туктамышева выступила на чемпионате России с показательным номером под песню «Аллилуйя»
45 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Дикиджи должен был держать форму, начиная с мая. Он был в напряжении больше других, и к декабрю наступил спад»
55 минут назад
Наталья Бестемьянова: «Ветлугин заслужил быть в тройке ЧР. Он выдал прокат века, это было фантастическое катание»
сегодня, 17:31
Евгений Семененко: «У меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо. Хорошее качество»
сегодня, 17:19
Олег Татауров: «Дикиджи сейчас беспокоят боли в спине. Несмотря на все трудности, он остался борцом и прыгал все»
сегодня, 17:08
Марк Кондратюк: «После короткой подумал: «Видимо, и не в этот раз»
сегодня, 16:43
Татьяна Тарасова: «На Олимпиаде Гуменник мог бы бороться за все места, кроме первого. С Малининым сегодня никто не может сравниться»
сегодня, 16:40
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
сегодня, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03