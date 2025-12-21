Даниил Глейхенгауз: «Будем работать с Петросян над связкой из трех ультра-си в произвольной»

Глейхенгауз: будем работать с Петросян над связкой из 3 ультра-си в произвольной.

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Завершился чемпионат России по фигурному катанию. Эмоции зашкаливали и зашкаливают! Было все: взлеты, падения, слезы счастья!

Поздравляю наших чемпионов и призеров!

Сашу Бойкову с Димой Козловским — с долгожданной победой и великолепным 4 выбросом!

Аделию Петросян — с золотой медалью и прекрасной короткой программой! Выводы сделаны: будем работать над этой связкой из трех ультра-си в произвольной! Впереди самый важный старт!

Алису Двоеглазову — с серебряной медалью на дебютном чемпионате, было классно! Знаю, ты можешь еще лучше! Движемся в правильном направлении!

Поздравляю Дину Хуснутдинову с достойным дебютом и попаданием в сборную! Знаем, над чем нужно работать. Все еще будет!

Хочется поддержать Дашу Садкову и пожелать как можно быстрее забыть этот старт и двигаться дальше! Мы с тобой!

Андрей Мозалев был великолепен в короткой программе, чуток не дожал в ПП, но задача попасть в сборную выполнена. Очень рад за него!

Также поздравляю Петю Гуменника с долгожданной победой на чемпионате России! Хочется уже увидеть нашу программу на Олимпийских играх!

Женя Семененко, ты крут! Настоящий гладиатор!

И наконец, поздравляю нашу команду с тем, что в 11-й раз подряд выиграла золото в женской одиночке!» – написал Глейхенгауз.