Чайковская о словах Родниной про «первенство ЖЭКа»: «Она великая спортсменка, но не нашла себя в работе тренера. Наверное, у нее осталась какая-то боль»

Теги Елена Чайковская сборная России Ирина Роднина Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Чайковская объяснила высказывания Родниной тем, что она «не нашла себя».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала серию Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа».

«А где это Ира выступала так? Ну, это Роднина. Я так отвечу. Я ее знаю. Уровень наших соревнований очень высокий, есть чемпионы мира, мировые рекордсмены. Есть отличный пласт юниоров.

А еще радует география. Раньше у нас выступали Москва, Ленинград и немного Свердловск. А теперь я не смогу перечислить все регионы – от Хабаровска до самого запада. Мы задаем тон во всех видах фигурного катания.

Да, нас не выпускают за границу, но мы-то готовимся. И, как только мы выйдем, поверьте, мы будем все «золотые». Почему, думаете, нас не очень хотят там видеть?

Не будем Роднину ругать. Она великая спортсменка. Но в фигурном катании и работе тренера она себя не нашла. Поэтому, наверное, у нее осталась какая-то боль. Отсюда и такие высказывания», – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская. 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SvK7
Какая там боль? Она нашла себя в нажимании кнопок и профпатриотизме. Работка непыльная и платят на порядок больше, чем за тренерскую работу с кучей проблем.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Не мало великих спортсменов не смогли себя реализовать не только в тренерской профессии, но и в жизни. Но это не повод пренебрежительно высказываться о проводимых соревнованиях внутри страны, а тем более в нынешних реалиях. Надо меньше думать о своём величии...
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Чайковская по этому случаю даже на полноценный ответ расщедрилась, не ограничившись "фигнёй, мурнёй и прочей чушью"))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Какая боль, какая боль! Елена—Ирина. 5:0
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Кондаша42
С Родниной все ясно. а ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА МЫСЛЬ , что нас не пускают потому что бояться что мы всех обыграем. Откуда вот эта легенда про нас боятся? Мужчины - нас нет в тройке, пары - мы давно не выигрывали. Танцы - мы что чемпионы были до СВО? Нас не пускают по одной причине и все прекрасно знают по какой. И никто не боится, им нет никакого дела до "золотых", они соревнуются и живут в удовольствие, как делали бы это и с нашим участием.
Луночка Хендрикс вроде бы не скрывала, что ей без русских всё же чуточку, но лучше ))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
у Иры - недержание негативных эмоций
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Наш бомонд возмутился только, когда Роднина начала их детище крыть, их чемпионаты и этапы.. а пока Роднина крыла только хрустальных и Этери, это было нормально, это была свобода мнений.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Асель Кабышева
Великими тренерами становятся не великие спортсмены. Это факт!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кучер
Ответ AAPolyansky
у Иры - недержание негативных эмоций
ей иногда лучше говорить чем что-то делать.Тренер не получился из неё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Dublin
Люди, которым интересны все эти срачи в фигурном катании, как и само фигурное катание, что кроме латентной педофилии вами движет?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
"Понять и простить" 🙈
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
Ответ Евгений Кучер
ей иногда лучше говорить чем что-то делать.Тренер не получился из неё
да из нее не получился не только тренер, но и, например, руководитель региональной федерации фигурного катания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий