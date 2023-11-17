Чайковская о словах Родниной про «первенство ЖЭКа»: «Она великая спортсменка, но не нашла себя в работе тренера. Наверное, у нее осталась какая-то боль»

Елена Чайковская объяснила высказывания Родниной тем, что она «не нашла себя».

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала серию Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа».

«А где это Ира выступала так? Ну, это Роднина. Я так отвечу. Я ее знаю. Уровень наших соревнований очень высокий, есть чемпионы мира, мировые рекордсмены. Есть отличный пласт юниоров.

А еще радует география. Раньше у нас выступали Москва, Ленинград и немного Свердловск. А теперь я не смогу перечислить все регионы – от Хабаровска до самого запада. Мы задаем тон во всех видах фигурного катания.

Да, нас не выпускают за границу, но мы-то готовимся. И, как только мы выйдем, поверьте, мы будем все «золотые». Почему, думаете, нас не очень хотят там видеть?

Не будем Роднину ругать. Она великая спортсменка. Но в фигурном катании и работе тренера она себя не нашла. Поэтому, наверное, у нее осталась какая-то боль. Отсюда и такие высказывания», – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.