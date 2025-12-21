Илья Авербух: «Дикиджи – очень талантливый парень. Он спокойно может вернуться в элиту, запас есть»

Илья Авербух: Дикиджи – талантливый фигурист, может легко вернуться в элиту.

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о выступлении Владислава Дикиджи на чемпионате России-2026.

Фигурист занял 7-е место, набрав 254,25 балла по итогам двух программ. На прошлом чемпионате страны Дикиджи завоевал золото.

«Результаты Дикиджи? В спортивной карьере многие проходят и пики, и спады. Мы видели, что в начале сезона, например, Семененко и Ветлугин показывали такое катание.

Дикиджи – очень талантливый парень. Они вместе с Олегом Татауровым сделают определенные выводы. Думаю, он спокойно может вернуться в элиту. Сегодня не все получалось, но запас есть.

Не знаю, с чем связаны такие результаты Дикиджи. В этот раз не получилось, значит получится в следующий. В силу того, что у Владислава хорошо шли прыжки, но он часто критиковался за хореографию и компоненты, то, наверное, они с тренером начали больше работать над этими элементами, и это где-то сказывается на прыжковой части», – сказал Авербух.