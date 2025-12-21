  • Спортс
  • Наталья Бестемьянова: «Дикиджи должен был держать форму, начиная с мая. Он был в напряжении больше других, и к декабрю наступил спад»
0

Наталья Бестемьянова: «Дикиджи должен был держать форму, начиная с мая. Он был в напряжении больше других, и к декабрю наступил спад»

Бестемьянова: Дикиджи получил сильную психологическую травму.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предположила, с чем связано неудачное выступление Владислава Дикиджи на чемпионате России-2026.

Дикиджи занял 7-е место, набрав 254,25 балла по итогам двух программ. На прошлом чемпионате страны он одержал победу.

«Мне сложно сказать, с чем связаны результаты Дикиджи, но я предполагаю, что парень, который, будучи чемпионом России, был запасным на Олимпиаду, получил сильную психологическую травму из-за непопадания в основной состав.

Дикиджи должен был держать форму, начиная с мая. Он не мог до сентября расслабиться, потому что, не дай бог, что-то произошло бы с Гуменником. А потом уже наступил сезон. Дикиджи был в напряжении больше других, поэтому, возможно, к декабрю наступил какой-то спад.

Надеюсь, Влад сможет с этим справиться, потому что он потрясающий фигурист и парень, который, уверена, в будущем покажет себя», – сказала Бестемьянова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
logoчемпионат России
logoНаталья Бестемьянова
