  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Семененко: «У меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо. Хорошее качество»
0

Евгений Семененко: «У меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо. Хорошее качество»

Евгений Семененко высказался о своем умении спасать прыжки.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал, как ему удается приземлять прыжки в любой ситуации. 

«Мне кажется, на этапах Гран-при сказалось отсутствие формы, время подготовки к этапам было ограничено. Мне кажется, может, у меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо.

Когда пересматривал свои прыжки после этапа в Москве, например, риттбергер, подумал, что Ханю в свое время тоже так выезжал. Увидел параллель.

Периодически пересматриваю прокаты Юдзуру, он остается для меня номером один в истории фигурного катания. Отсутствие сложных четверных компенсируется целостностью.

Даже иногда прикольно посмотреть, смогу ли я выехать с такого прыжка или с такого. Хорошее качество. Благодаря этой способности удалось показать результат на этапах Гран-при», – сказал Семененко. 

Также он ответил на вопрос, стоит ли внедрять искусственный интеллект в судейство в фигурном катании. 

«Сложный вопрос. Могу себе представить, что ИИ может оценивать технические моменты, но композицию, представление программ, навыки катания — это сложно», — цитирует Семененко «Чемпионата».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
мужское катание
logoЕвгений Семененко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Семененко: «Рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России. Собрал весь комплект медалей»
сегодня, 16:26
Петр Гуменник: «Все медали ЧР были непростые. Но самая запоминающаяся – серебряная»
сегодня, 15:51
Гуменник выиграл первое золото чемпионата России в карьере
сегодня, 15:31
Главные новости
Олег Татауров: «Дикиджи сейчас беспокоят боли в спине. Несмотря на все трудности, он остался борцом и прыгал все»
21 минуту назад
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Гуменник, Кондратюк, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
33 минуты назадLive
Марк Кондратюк: «После короткой подумал: «Видимо, и не в этот раз»
46 минут назад
Татьяна Тарасова: «На Олимпиаде Гуменник мог бы бороться за все места, кроме первого. С Малининым сегодня никто не может сравниться»
50 минут назад
Татьяна Тарасова: «Это был гениальный чемпионат России. Те, кто не пускает нас на международные соревнования, лишаются многого»
53 минуты назад
Николай Угожаев: «Не жалею, что решил идти на пять четверных, был готов»
сегодня, 16:22
Евгений Семененко: «Рад, что уже четыре года не схожу с пьедестала чемпионата России. Собрал весь комплект медалей»
сегодня, 16:26
Глеб Лутфуллин: «Безумно доволен выступлением на ЧР, удалось собраться после действительно тяжелого года»
сегодня, 16:21
Галлямов убрал в карман медаль во время круга почета призеров чемпионата России
сегодня, 16:00
Петр Гуменник: «Думаю над тем, чтобы выступить на чемпионате Санкт-Петербурга в январе. Когда старты идут подряд, я получше выступаю»
сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
сегодня, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03