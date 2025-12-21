Евгений Семененко: «У меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо. Хорошее качество»

Евгений Семененко высказался о своем умении спасать прыжки.

Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал, как ему удается приземлять прыжки в любой ситуации.

«Мне кажется, на этапах Гран-при сказалось отсутствие формы, время подготовки к этапам было ограничено. Мне кажется, может, у меня есть способность – может показаться, что стопроцентное падение, но не все бывает предсказуемо.

Когда пересматривал свои прыжки после этапа в Москве, например, риттбергер, подумал, что Ханю в свое время тоже так выезжал. Увидел параллель.

Периодически пересматриваю прокаты Юдзуру, он остается для меня номером один в истории фигурного катания. Отсутствие сложных четверных компенсируется целостностью.

Даже иногда прикольно посмотреть, смогу ли я выехать с такого прыжка или с такого. Хорошее качество. Благодаря этой способности удалось показать результат на этапах Гран-при», – сказал Семененко.

Также он ответил на вопрос, стоит ли внедрять искусственный интеллект в судейство в фигурном катании.

«Сложный вопрос. Могу себе представить, что ИИ может оценивать технические моменты, но композицию, представление программ, навыки катания — это сложно», — цитирует Семененко «Чемпионата».