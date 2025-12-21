0

Марк Кондратюк: «После короткой подумал: «Видимо, и не в этот раз»

Кондратюк: после короткой программы на ЧР подумал: «Видимо, и не в этот раз».

Марк Кондратюк оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (3-е место). 

«На начальном этапе своей взрослой карьеры мне казалось, что мне фартит на ЧР: сначала бронза на дебютном турнире, потом победа. А дальше не складывалось… Хотя на других стартах я выступал достойно.

После короткой подумал: «Видимо, и не в этот раз». Конечно, я рад, что все так закончилось. Для меня это особый рубеж — доказать самому себе, что я еще способен на это.

К этому чемпионату России был хорошо готов, ошибка в короткой программе меня удивила — этой мой любимый элемент», — сказал Кондратюк.

«Две мои самые любимые программы: первая — «Иисус Христос — суперзвезда». Она — навсегда часть меня. Вторая — вы ее увидите сегодня на показательных», — цитирует Кондратюка Sport 24. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
