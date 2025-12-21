Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами

Петросян, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами на гала-шоу ЧР.

21 декабря фигуристы выступят с показательными номерами на гала-шоу по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025/26

Санкт-Петербург

Показательные выступления

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первое отделение

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров

2. Софья Муравьева

3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

4. 5-е место у мужчин

5. Екатерина Миронова Евгений Устенко

6. Анна Фролова

7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

8. 4-еу место мужчин

9. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано

10. Мария Захарова

11. «Парадиз»

Второе отделение

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

2. 3-е место у мужчин

3. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

4. Алиса Двоеглазова

5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

6. 2-е место у мужчин

7. Елизавета Туктамышева

8. Александра Степанова – Иван Букин

9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

10. 1-е место у мужчин

11. Аделия Петросян