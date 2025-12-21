  • Спортс
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами

Петросян, Бойкова и Козловский выступят с показательными номерами на гала-шоу ЧР.

21 декабря фигуристы выступят с показательными номерами на гала-шоу по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге. 

Чемпионат России по фигурному катанию-2025/26

Санкт-Петербург

Показательные выступления

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первое отделение

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров

2. Софья Муравьева

3. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

4. 5-е место у мужчин

5. Екатерина Миронова Евгений Устенко

6. Анна Фролова

7. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

8. 4-еу  место мужчин

9. Елизавета ПасечникДарио Чиризано

10. Мария Захарова

11. «Парадиз»

Второе  отделение

1. Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков

2. 3-е место у мужчин

3. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов

4. Алиса Двоеглазова

5. Анастасия МишинаАлександр Галлямов

6. 2-е место у мужчин

7. Елизавета Туктамышева

8. Александра СтепановаИван Букин

9. Александра БойковаДмитрий Козловский

10. 1-е место у мужчин

11. Аделия Петросян

