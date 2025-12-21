Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
21 декабря фигуристы выступят с показательными номерами на гала-шоу по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025/26
Санкт-Петербург
Показательные выступления
Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первое отделение
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
4. 5-е место у мужчин
5. Екатерина Миронова Евгений Устенко
6. Анна Фролова
7. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
8. 4-еу место мужчин
9. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
10. Мария Захарова
11. «Парадиз»
Второе отделение
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
2. 3-е место у мужчин
3. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
6. 2-е место у мужчин
8. Александра Степанова – Иван Букин
9. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
10. 1-е место у мужчин
11. Аделия Петросян