Иоланда Чен о деле Валиевой: «Тутберидзе, как тренер и человек из окружения Камилы, в любом случае причастна к произошедшему»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Ирина Роднина Иоланда Чен женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Иоланда Чен заявила о причастности Тутберидзе к допинговому делу Валиевой.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе сказала, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.

«Тутберидзе, как тренер и человек из окружения Камилы, в любом случае причастна к произошедшему. Не стоило говорить, пока идет следствие, и зря дала интервью на эту тему. Могла бы ограничить круг тем и вопросов. Но уже переругались и Татьяна Анатольевна (Тарасова), и Ирина Константиновна (Роднина). Каша получилась!

Лучше бы хранила молчание. Пока она ничего не говорила, была на пьедестале. Интервью привело к серьезным столкновениям разных людей. Многие люди ополчились против нее, не понимая, что это. Да, она именитый тренер, у нее классная система, и чемпионки будут расти в любом случае.

Но этим интервью она навредила своей репутации, как ложка дегтя в бочке меда. Ей надо было продолжать держать марку молчания. Стране хватает скандалов. Сейчас это ни к чему», – сказала Чен.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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37 комментариев

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veramarso
Ой, тëти, да понятно уже, что вы в своей ненависти к Тутберидзе все зубы источили от злости. Давайте меняйте пластинку уже.
+29
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+22
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Kristine Kristine
В убийстве Кенеди Тутберидзе не виновата?
+32
-10
+22
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Tanya Reed
Когда Тутберидзе молчит-плохо, и когда говорит- тоже плохо. Никак хейтерам не угодить. Еще и вердикт не вынесен по поводу Камилы, а уже Чен объявила «причастность» Тутберидзе. «Марку молчания» предлагаю держать самой Чен, а также Авдохиным, Кузнецовым, Крутихиным и прочим именующим себя журналистами.
+24
-8
+16
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ДИОНИС
А, по мнению Иоланды Чен,причастен ли Плющенко к произошедшему с Варварой Кисель?
+17
-3
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Маргарита В Сафронова
И часовню Этери развалила.
+15
-6
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Лизавета Анна -Мария
Когда слушаю Иоланту Чен совместно с Ольгой Богословской , их т.н. "комментирование" всевозможных соревнований, хочется тот же совет дать. Две тётки на завалинке, с трудом произносящие фамилии спортсменов, особенно иностранцев. Мусолят одно и то же в эфире, отвлекаясь на посторонние темы, не замечая ни старта, ни финиша.
А тут советы решила дать((
+10
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V_k
Всё как обычно, все могут нести любую пургу и только Этери постоянно должна молчать. Ну и постоянно давать результат, конечно, тоже молча.
+10
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N-fox
А Чен не хочет хранить молчание, пока идет следствие, и никого огульно не обвинять? Жаль, здесь некоторые слова и выражения банят. А то очень хочется выразиться
+7
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Адриана
И Вы б лучше "образ образная" молчали.
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Железная Леди
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Ответ Kristine Kristine
В убийстве Кенеди Тутберидзе не виновата?
тренер фигуристки не президент страны. соравнение некорректное.
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N-fox
Ответ Tanya Reed
Когда Тутберидзе молчит-плохо, и когда говорит- тоже плохо. Никак хейтерам не угодить. Еще и вердикт не вынесен по поводу Камилы, а уже Чен объявила «причастность» Тутберидзе. «Марку молчания» предлагаю держать самой Чен, а также Авдохиным, Кузнецовым, Крутихиным и прочим именующим себя журналистами.
И прочим прикормленным, я бы добавила.
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Назар Игорь
Не только Тутберидзе, всем надо было молчать до опубликования окончательного вердикта суда. Но ведь наш околофигурный бомонд молчать не привык, все наперегонки поспешили высказать своë "компетентное" мнение.
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Olga.t
Согласна с тем, что сейчас молчание золото. В том числе и для Иоланды.
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arisstopane
иоланда чен, как бочка дёгтя в бочку мёда...
павлины, говоришь?)
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Sat397
Как же она предсказуема))
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Адриана
Ответ Anneta28
Когда вам что то неприятно слышать, вы сразу предлагаете заткнуться. ))
Как и вы
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N-fox
Ответ ДИОНИС
А, по мнению Иоланды Чен,причастен ли Плющенко к произошедшему с Варварой Кисель?
Да, ждем статью на эту тему!
+3
-1
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polinarmax
а толку молчать? еë некоторые недалекие захейтят по любому даже за молчание. смысл подстраиваться под хейтеров? так хоть правда прояснилась немного, какие то интересные детали, подробности. лично я рада, что тутберидзе наконец-то дала подробное интервью
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Мороженко
Ответ Tanya Reed
Когда Тутберидзе молчит-плохо, и когда говорит- тоже плохо. Никак хейтерам не угодить. Еще и вердикт не вынесен по поводу Камилы, а уже Чен объявила «причастность» Тутберидзе. «Марку молчания» предлагаю держать самой Чен, а также Авдохиным, Кузнецовым, Крутихиным и прочим именующим себя журналистами.
Она молчала два года, но решила высказаться перед судом. Подходящее время, класс
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тучка60
Ответ Tanya Reed
Когда Тутберидзе молчит-плохо, и когда говорит- тоже плохо. Никак хейтерам не угодить. Еще и вердикт не вынесен по поводу Камилы, а уже Чен объявила «причастность» Тутберидзе. «Марку молчания» предлагаю держать самой Чен, а также Авдохиным, Кузнецовым, Крутихиным и прочим именующим себя журналистами.
Я бы сюда ещё Вайцеховскую добавила.
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Anna
А что за мед то от Родниной был?
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Наталья Карлова
вороны... кар-кар...
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Shveddka
Ай-яй-яй. Из-за нее прссорились две такие душевные женщины)))
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Элла Бурс
Наконец-то пошли комментарии от капитанов очевидности))
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Vasily Ivanov
Ответ Kristine Kristine
В убийстве Кенеди Тутберидзе не виновата?
Только Джона. Роберта без нее....
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