Иоланда Чен о деле Валиевой: «Тутберидзе, как тренер и человек из окружения Камилы, в любом случае причастна к произошедшему»

Иоланда Чен заявила о причастности Тутберидзе к допинговому делу Валиевой.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сказала, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу на детекторе лжи.

«Тутберидзе, как тренер и человек из окружения Камилы, в любом случае причастна к произошедшему. Не стоило говорить, пока идет следствие, и зря дала интервью на эту тему. Могла бы ограничить круг тем и вопросов. Но уже переругались и Татьяна Анатольевна ( ), и Ирина Константиновна ( ). Каша получилась!

Лучше бы хранила молчание. Пока она ничего не говорила, была на пьедестале. Интервью привело к серьезным столкновениям разных людей. Многие люди ополчились против нее, не понимая, что это. Да, она именитый тренер, у нее классная система, и чемпионки будут расти в любом случае.

Но этим интервью она навредила своей репутации, как ложка дегтя в бочке меда. Ей надо было продолжать держать марку молчания. Стране хватает скандалов. Сейчас это ни к чему», – сказала Чен.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?