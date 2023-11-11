Иоланда Чен о деле Валиевой: «Тутберидзе, как тренер и человек из окружения Камилы, в любом случае причастна к произошедшему»
Иоланда Чен заявила о причастности Тутберидзе к допинговому делу Валиевой.
В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе сказала, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.
«Тутберидзе, как тренер и человек из окружения Камилы, в любом случае причастна к произошедшему. Не стоило говорить, пока идет следствие, и зря дала интервью на эту тему. Могла бы ограничить круг тем и вопросов. Но уже переругались и Татьяна Анатольевна (Тарасова), и Ирина Константиновна (Роднина). Каша получилась!
Лучше бы хранила молчание. Пока она ничего не говорила, была на пьедестале. Интервью привело к серьезным столкновениям разных людей. Многие люди ополчились против нее, не понимая, что это. Да, она именитый тренер, у нее классная система, и чемпионки будут расти в любом случае.
Но этим интервью она навредила своей репутации, как ложка дегтя в бочке меда. Ей надо было продолжать держать марку молчания. Стране хватает скандалов. Сейчас это ни к чему», – сказала Чен.
Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?
А тут советы решила дать((
павлины, говоришь?)