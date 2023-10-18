Наталья Бестемьянова: «После того, как почитаешь выступления Ангелопола, хочется помыться. Грязно это все, неприятно»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Р-Спорт Валерий Ангелопол Фигурное катание

Наталья Бестемьянова раскритиковала фигуриста Валерия Ангелопола.

В августе распался дуэт Ангелопола в танцах на льду с Василисой Кагановской.

17 октября в «Р-Спорт» появилась информация, что фигуриста не берут в другие тренерские группы. Ангелопол заявил, что информация частично соответствует действительности. 

«Это все его больное воображение. То, что приходит ему в голову в его мечтаниях, он потом выливает в виде грязных инсинуаций в СМИ. Верить этому я бы не стала.

После того, как почитаешь его выступления, хочется помыться. Грязно это все, неприятно. Такой молодой парень – и такое говорит. Ему явно снесло крышу», – сказала Бестемьянова.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инна1945
Он вообще молчит в основном. Слова лишнего не вытянешь. В отличие от...А надо бы действительно заговорить.😁
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
А тебя и Тарасову принуждают читать насильно? Набросились всей сворой на мальчишку, кто кого перещеголяет. От него оскорблений нет ни в чей адрес.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
missis-Zima
как раз наоборот,помыться хочется после выступлений бомонда и шуб.
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛисаАлиса78
Валера конечно наломал дров и я его не оправдываю, но после таких вот набросов очень хочется его защищать.
Ибо это мерзко- читать такое от взрослых людей
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ann-ermolova
После прочтения данной новости хочется помыться. С антишубным мылом
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Попова
Вместо того, чтобы промолчать, наоборот, накидывают и накидывают. Отцепитесь уже.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Женева
А что он говорил я не в курсе, в основном говорят за него, по моему после многих высказываний бестьемьяновой надо помыться
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВИван
Она переплюнет своего тренера)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Пул бомонда всё не успокоится. Меньше бы им звонили, чище было бы на ветке и спокойней. Хор "чистюль" за собой бы следил и соблюдал гигиену речи...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agura
Ответ Tzaichiha
Ангелопол с мамой сам себе так навредил, как никто из недоброжелателей не сможет. Тут и никаких распоряжений от начальства не надо, чтобы ни у кого из адекватных тренеров не возникло желания взять этого человека в свою группу. Все прекрасно знают, как Крылова с ним нянчилась и какую получила благодарность.
Шекспир отдыхает!
Да не доставайся же ты никому!!!
Крылову и Кагановскую надо на комиссии по этике заслушать! С их подачи началась травля Ангелопола в СМИ.
Очень интересно, какой контракт предлагала Крылова заключить спортсменам между собой, и что за текст распространила Кагановская.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Как-то раз я посмотрел, как каталась Бестя, и мне захотелось помыть глаза с мылом.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tzaichiha
Ангелопол с мамой сам себе так навредил, как никто из недоброжелателей не сможет. Тут и никаких распоряжений от начальства не надо, чтобы ни у кого из адекватных тренеров не возникло желания взять этого человека в свою группу. Все прекрасно знают, как Крылова с ним нянчилась и какую получила благодарность.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
miladoc1
Ну так помойся и успокойся 😉😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий