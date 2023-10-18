Наталья Бестемьянова раскритиковала фигуриста Валерия Ангелопола.

В августе распался дуэт Ангелопола в танцах на льду с Василисой Кагановской.

17 октября в «Р-Спорт» появилась информация, что фигуриста не берут в другие тренерские группы. Ангелопол заявил, что информация частично соответствует действительности.

«Это все его больное воображение. То, что приходит ему в голову в его мечтаниях, он потом выливает в виде грязных инсинуаций в СМИ. Верить этому я бы не стала.

После того, как почитаешь его выступления, хочется помыться. Грязно это все, неприятно. Такой молодой парень – и такое говорит. Ему явно снесло крышу», – сказала Бестемьянова.