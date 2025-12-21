Мама Костылевой: «С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру. Тренер находится в Москве»
Мама фигуристки Костылевой: Лена переехала жить к новому тренеру.
Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что у спортсменки новый тренер.
Предыдущий наставник Елены Евгений Плющенко ранее заявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой.
«С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», – сказала Ирина Костылева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
