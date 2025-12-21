3

Мама Костылевой: «С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру. Тренер находится в Москве»

Предыдущий наставник Елены Евгений Плющенко ранее заявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой.

«С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», – сказала Ирина Костылева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЕлена Костылева
logoсборная России
женское катание
Ирина Костылева
переходы
