Мама Костылевой: «С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру. Тренер находится в Москве»

Мама фигуристки Костылевой: Лена переехала жить к новому тренеру.

Ирина Костылева, мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой , сообщила, что у спортсменки новый тренер.

Предыдущий наставник Елены Евгений Плющенко ранее заявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой.

«С Леной все нормально, она переехала жить к новому тренеру, в пятницу она уже тренировалась у нее. Тренер находится в Москве, она предложила подготовить Лену к первенству России. Лена пока будет жить у нового тренера», – сказала Ирина Костылева .