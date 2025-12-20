  • Спортс
  Чемпионат Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с баллами выше мирового рекорда, Аймоз выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, другие результаты
Чемпионат Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с баллами выше мирового рекорда, Аймоз выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, другие результаты

Фурнье-Бодри и Сизерон набрали баллы выше мирового рекорда на чемпионате Франции.

На чемпионате Франции по фигурному катанию прошли короткие программы.

Чемпионат Франции

Бриансон

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон – 94,31

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо – 81,65

3. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье – 80,30

Мужчины

Короткая программа

1. Кевин Аймоз – 88,10

2. Адам Сяо Хим Фа – 85,42

3. Люк Экономидес – 83,01

Женщины

Короткая программа

1. Лорин Шильд – 65,45

2. Стефания Гладки – 64,01

3. Эва Дюбек – 57,08

Пары

Короткая программа

1. Камилла Ковалев – Павел Ковалев – 63,79

2. Орели Фола – Тео Белль – 62,70

3. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин – 55,23

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс
