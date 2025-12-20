Чемпионат Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с баллами выше мирового рекорда, Аймоз выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, другие результаты
Фурнье-Бодри и Сизерон набрали баллы выше мирового рекорда на чемпионате Франции.
На чемпионате Франции по фигурному катанию прошли короткие программы.
Чемпионат Франции
Бриансон
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон – 94,31
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо – 81,65
3. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье – 80,30
Мужчины
Короткая программа
1. Кевин Аймоз – 88,10
2. Адам Сяо Хим Фа – 85,42
3. Люк Экономидес – 83,01
Женщины
Короткая программа
1. Лорин Шильд – 65,45
2. Стефания Гладки – 64,01
3. Эва Дюбек – 57,08
Пары
Короткая программа
1. Камилла Ковалев – Павел Ковалев – 63,79
2. Орели Фола – Тео Белль – 62,70
3. Меган Вессенберг – Денис Стрекалин – 55,23
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости