Татьяна Тарасова: «Ангелопол, видимо, мальчик глупый. Он уйти-то ушел, но не знает, как ему быть дальше»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Татьяна Тарасова резко раскритиковала фигуриста Валерия Ангелопола.

В августе распался дуэт Ангелопола в танцах на льду с Василисой Кагановской. Сегодня появилась информация о том, что фигуриста не берут в другие тренерские группы.

«Вы до этого случая с этим Валерием были знакомы? Видели, как он катается? Насчет кого вы звоните? Просто смешно, насчет кого вы звоните!

Он ушел от девочки. Ушел от тренера, который работает на этом льду. У нас не просто так прийти на лед кататься. У нас нужно быть в группе. Нужно быть у тренера, тренироваться у него. А не просто так: Ангелопол или еще какой-нибудь идиот типа него придет и скажет, что он будет кататься. С какой стати?

Он ушел. У нас есть, как и во всем мире, два часа на всех катках. Ты приезжаешь, платишь деньги за лед, получаешь билет, выходишь и катаешься. И никто тебе ничего не говорит. Это же правило – правило всего мира!

Ангелопол, видимо, мальчик глупый, наверное. Не знает ничего. Он уйти-то ушел, но не знает, как ему быть дальше», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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15 комментариев

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Аля Иванова
Её хамство уже переходит все границы.
+7
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Agura
Организованная травля - иначе не скажешь!
+7
-1
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KMR
Я вот не понимаю,а че с этой Васей так трясутся?
Чем она так уникальна? Ну свалил партнёр и что теперь - голову ему отсечь?!
+7
-2
+5
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Jessi
Я не совсем понимаю, почему сборник Ангелопол должен платить за лёд?
+7
-3
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Katerina Sunny
Как ушёл от Кагановской и Крыловой, сразу разучился кататься? Тарасова сама, комментируя именно так, не блещет умом.
+5
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ЛисаАлиса78
У нас танцоры наперегонки бросают друг друга, но идиот у ТАТ именно Валера
+3
0
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Инна1945
Терпи, молчи, работай и плати. Или не терпи, но всё равно молчи и плати в два раза больше. Фигурное катание такое фигурное. Мой любимый вид спорта😁
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B.Jones
Что творится с этими бабушками и дедушками?
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Александр Шульгин
Тарасова конечно совсем потеряла берега и на возраст это уже не спишешь
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Лиля Симонова
Так подскажите, как ему дальше быть. Или человек такого масштаба имеет право топтать юношу 20 лет? Какой-то кошмар. Где педагогические таланты, ау, тренеры, вы вообще что творите? Как стыдно всё это читать, за вас , за всех взрослых людей, стыдно!
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Viks
Он уйти-то ушел" --- Окуда ушёл? С зарплаты в ЦСП? - Чушь.
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Александр Шульгин
Ответ Jessi
Я не совсем понимаю, почему сборник Ангелопол должен платить за лёд?
Он больше не сборник
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Viks
Ответ Jessi
Я не совсем понимаю, почему сборник Ангелопол должен платить за лёд?
Не должен и не будет.
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Viks
Ответ KMR
Я вот не понимаю,а че с этой Васей так трясутся? Чем она так уникальна? Ну свалил партнёр и что теперь - голову ему отсечь?!
Еврейские дела.
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Katerina Sunny
Ответ ЛисаАлиса78
У нас танцоры наперегонки бросают друг друга, но идиот у ТАТ именно Валера
Так и у самой Крыловой занимают лёд как минимум три фигуриста, которых до начала сезона у неё в группе не было. Но лёд должен оплачивать только Ангелопол.
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