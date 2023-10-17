Татьяна Тарасова: «Ангелопол, видимо, мальчик глупый. Он уйти-то ушел, но не знает, как ему быть дальше»

Татьяна Тарасова резко раскритиковала фигуриста Валерия Ангелопола.

В августе распался дуэт Ангелопола в танцах на льду с Василисой Кагановской. Сегодня появилась информация о том, что фигуриста не берут в другие тренерские группы.

«Вы до этого случая с этим Валерием были знакомы? Видели, как он катается? Насчет кого вы звоните? Просто смешно, насчет кого вы звоните!

Он ушел от девочки. Ушел от тренера, который работает на этом льду. У нас не просто так прийти на лед кататься. У нас нужно быть в группе. Нужно быть у тренера, тренироваться у него. А не просто так: Ангелопол или еще какой-нибудь идиот типа него придет и скажет, что он будет кататься. С какой стати?

Он ушел. У нас есть, как и во всем мире, два часа на всех катках. Ты приезжаешь, платишь деньги за лед, получаешь билет, выходишь и катаешься. И никто тебе ничего не говорит. Это же правило – правило всего мира!

Ангелопол, видимо, мальчик глупый, наверное. Не знает ничего. Он уйти-то ушел, но не знает, как ему быть дальше», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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