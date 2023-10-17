Татьяна Тарасова: «Ангелопол загубил карьеру девочке, тренеру! Пусть он идет платит деньги и платно катается на катках»

Тарасова считает, что фигурист Ангелопол загубил карьеру партнерше и тренеру.

Валерий Ангелопол выступал в танцах на льду с Василисой Кагановской. Дуэт тренировался у Анжелики Крыловой, но в августе распался.

– Говорят, тренерам запретили брать в группы Ангелопопа. Не губят ли карьеру фигуристу?

– Это кто ему губит карьеру? Он загубил карьеру девочке, тренеру! Вы на какую сторону встали вообще? И почему он должен мешать на катке тем, кто готовится, тренируется?

Пусть он идет платит деньги и платно катается на катках. У нас же есть такие секции, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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