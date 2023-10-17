Татьяна Тарасова: «Ангелопол загубил карьеру девочке, тренеру! Пусть он идет платит деньги и платно катается на катках»
Тарасова считает, что фигурист Ангелопол загубил карьеру партнерше и тренеру.
Валерий Ангелопол выступал в танцах на льду с Василисой Кагановской. Дуэт тренировался у Анжелики Крыловой, но в августе распался.
– Говорят, тренерам запретили брать в группы Ангелопопа. Не губят ли карьеру фигуристу?
– Это кто ему губит карьеру? Он загубил карьеру девочке, тренеру! Вы на какую сторону встали вообще? И почему он должен мешать на катке тем, кто готовится, тренируется?
Пусть он идет платит деньги и платно катается на катках. У нас же есть такие секции, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской
Или звонить, но не так часто.
Женская месть - она такая беспощадная!
Хотя тоже были готовы программы и костюмы
Вопрос же не в том, что ушел, а как ушел
Не было бы вселенского срача, уйди он в мае
И такие распады в принципе особо ничем хорошим не кончаются
Я даже Кацалапова тут как пример брать не буду, ему супер повезло, что у нас в танцах была бесконечная Боброва, была бы сборная посильнее- и у Никитоса бы вряд ли получилось выбраться из того подвала, куда уходил после распада с Ильиных
Возможно, у Валерия в какой-то момент лопнуло терпение.
Но объявлять парня " персоной нон- грата" в российском спорте -’ это что-то новенькое!