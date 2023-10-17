Татьяна Тарасова: «Ангелопол загубил карьеру девочке, тренеру! Пусть он идет платит деньги и платно катается на катках»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Тарасова считает, что фигурист Ангелопол загубил карьеру партнерше и тренеру.

Валерий Ангелопол выступал в танцах на льду с Василисой Кагановской. Дуэт тренировался у Анжелики Крыловой, но в августе распался.

Говорят, тренерам запретили брать в группы Ангелопопа. Не губят ли карьеру фигуристу?

– Это кто ему губит карьеру? Он загубил карьеру девочке, тренеру! Вы на какую сторону встали вообще? И почему он должен мешать на катке тем, кто готовится, тренируется?

Пусть он идет платит деньги и платно катается на катках. У нас же есть такие секции, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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38 комментариев

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NataliaB.3003
ТАТ не контролирует себя, человек в возрасте. Гнев от бессилия. Журналистам может хватит уже звонить ей, совесть то надо иметь.
Или звонить, но не так часто.
+15
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Agura
Столько танцевальных пар распалось в начале сезона, а карьера загублена только у Василиска и Крыловой😀!
Женская месть - она такая беспощадная!
+19
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+14
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Katerina Sunny
Что ж за тренер такой Крылова, что её карьеру может загубить Ангелопол?
+15
-3
+12
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Brokkoli
Может его усыновит команда по синхронному катанию, будет там королем
+15
-4
+11
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ЛисаАлиса78
Ну не знаю, Валера конечно бросил Василисы, но из-за опять же Василисы потом распалась пара Пасечник-Некрасов

Хотя тоже были готовы программы и костюмы
+15
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+10
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spf12
А что не так с карьерой Василисы? Встала в пару с хорошим партнером. Некрасов высокий, статный. Чего кипишь поднимать, пусть скатываются. Может ещё доброе дело Ангелопол сделал, что развалил свою детскую пару. Двое детей не поделили песочницу.
+12
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Ритт
А Кацалапов загубил карьеру Ильиных. Хавронина с Нарижным карьеру Чиризано. А Диша с Девисом так вообще сколько карьер загубили.... Но всех собак повесили на Валерика. И устроили ему показательную порку.
+16
-7
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Амонра
Это ТАТ еще мягко сказала, учитывая КАК она выражается по поводу спортсменов
+11
-3
+8
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Аля Иванова
Если Тарасова так про него, значит, парень хороший.
+11
-4
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Anna Stefan
Ответ rainy88
А какие вопросы к Кагановской?
Прочитайте её пост вслед уходу Валерика. А ещё подумайте, почему он вообще сбежал волосы назад, практически похоронив свою потенциальную карьеру.
+7
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Kareglazaya
Девочка уже нашла себе нового партнера, а тренер - нового ученика. Пример Хаврониной и Нарижного наглядно демонстрирует, что вполне возможно и без многолетней работы вместе смотреться сильной и скатанной парой.
+6
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Тайга86
Столько энергии пропадает за зря...Она теперь задушит всех, кого приторным обожанием, а кого неприкрытой ненавистью.
+6
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Anna Stefan
Из всей этой компании как раз Валерик ведёт себя более-менее прилично. Единственное, в чём его можно обвинить - в глупости и пресловутом "павлинстве", что, конечно, его не красит, но не такое уж страшное преступление, особенно в его возрасте. К Васеньке и Крыловой может быть гораздо больше вопросов.
+12
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Vendetta4111323
Ответ Agura
Столько танцевальных пар распалось в начале сезона, а карьера загублена только у Василиска и Крыловой😀! Женская месть - она такая беспощадная!
А сколько из этих пар собирали грибы Федры и явно были одними из топов сборной? То-то и оно

Вопрос же не в том, что ушел, а как ушел
Не было бы вселенского срача, уйди он в мае

И такие распады в принципе особо ничем хорошим не кончаются

Я даже Кацалапова тут как пример брать не буду, ему супер повезло, что у нас в танцах была бесконечная Боброва, была бы сборная посильнее- и у Никитоса бы вряд ли получилось выбраться из того подвала, куда уходил после распада с Ильиных
+5
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Vendetta4111323
Ответ spf12
А что не так с карьерой Василисы? Встала в пару с хорошим партнером. Некрасов высокий, статный. Чего кипишь поднимать, пусть скатываются. Может ещё доброе дело Ангелопол сделал, что развалил свою детскую пару. Двое детей не поделили песочницу.
Как минимум то, что уже в этом сезоне могла бы быть на подиуме ЧР, а теперь все заново. И бабушка надвое сказала, выйдет ли с Некрасовым
+7
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Defender64
Вы не на ту сторону встали! Поняли?!
+4
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Маргарита В Сафронова
А такое впечатление, что девочки губят его карьеру.
+8
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rainy88
Ответ Anna Stefan
Из всей этой компании как раз Валерик ведёт себя более-менее прилично. Единственное, в чём его можно обвинить - в глупости и пресловутом "павлинстве", что, конечно, его не красит, но не такое уж страшное преступление, особенно в его возрасте. К Васеньке и Крыловой может быть гораздо больше вопросов.
А какие вопросы к Кагановской?
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Carolina Solamente
Ответ Brokkoli
Может его усыновит команда по синхронному катанию, будет там королем
Вы хотите еще команду по синхронному катанию развалить? :D
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Oleandra
А Крылову будут в Америку отсылать к детям-американцам, или это только в адрес Тутберидзе можно говорить?
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Lennuci
А как финансируют пары и танцы в сборной? Выходит, они больше не в паре, значит и не в сборной? Т е каждый за свой счет?
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Lennuci
Ответ Anna Stefan
Из всей этой компании как раз Валерик ведёт себя более-менее прилично. Единственное, в чём его можно обвинить - в глупости и пресловутом "павлинстве", что, конечно, его не красит, но не такое уж страшное преступление, особенно в его возрасте. К Васеньке и Крыловой может быть гораздо больше вопросов.
А что он может добавить? В новой телеге послал всех, и правильно делает, что не подливает масла в огонь. Близкое к источнику лицо видимо маман, больше некому нагнетать.
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Назар Игорь
Да простят меня фанаты ФК, но такого сборища змей и скорпионов нет ни в одном виде спорта.
+2
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Оле-Лукойе
Ответ NataliaB.3003
ТАТ не контролирует себя, человек в возрасте. Гнев от бессилия. Журналистам может хватит уже звонить ей, совесть то надо иметь. Или звонить, но не так часто.
Будут звонить. Журналистов интересуют только охваты, реакции, а на такие комментарии реакции будут и обсуждения будут, поэтому звонков к ТАТ не избежать.
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Agura
Ответ Vendetta4111323
А сколько из этих пар собирали грибы Федры и явно были одними из топов сборной? То-то и оно Вопрос же не в том, что ушел, а как ушел Не было бы вселенского срача, уйди он в мае И такие распады в принципе особо ничем хорошим не кончаются Я даже Кацалапова тут как пример брать не буду, ему супер повезло, что у нас в танцах была бесконечная Боброва, была бы сборная посильнее- и у Никитоса бы вряд ли получилось выбраться из того подвала, куда уходил после распада с Ильиных
Допустим, у каждой пары свои причины для расставания. Как сказал ещё Л.Толстой: "Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему."
Возможно, у Валерия в какой-то момент лопнуло терпение.
Но объявлять парня " персоной нон- грата" в российском спорте -’ это что-то новенькое!
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