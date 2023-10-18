Наталья Бестемьянова: «По мере того, как будет развиваться ситуация со стартами, Туктамышева примет решение. Она и сама говорила недавно о недостатке мотивации»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Р-Спорт Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила решение Елизаветы Туктамышевой пропустить сезон.

«Не думаю, что в данной ситуации можно говорить о закате карьеры Лизы. Мы все прекрасно видели на прокатах сборной России, что она находится в великолепной форме.

Она ее набирала как раз на ледовых шоу в Сочи, поэтому и дальше будет находиться в тонусе.

А по мере того, как будет развиваться ситуация со стартами, Лиза примет дальнейшее решение. Она и сама говорила недавно о недостатке мотивации.

Связано ли это с отсутствием международных стартов, мне сказать сложно, мы не так близко общаемся», – сказала Бестемьянова.

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2 комментария

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Елена Спирина
Удачи Лизе в дальнейшем, какой бы путь она ни выбрала для себя. Спасибо ей за долгую спортивную карьеру!
+3
0
+3
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Ir2019
"Красная ленточка в конце – символ надежды, которой уже нет...."
0
0
0
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