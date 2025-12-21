Александр Жулин: «Если Петросян хорошо подготовится к другим стартам, то ей равных не будет уже. Она должна чисто кататься»
Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил победу Аделии Петросян на чемпионате России по фигурному катанию.
Второе место на турнире в Санкт-Петербурге заняла Алиса Двоеглазова, третье – Мария Захарова.
«У Аделии был нечистый прокат в произвольной программе чемпионата России. Я думаю, если Петросян подготовится и сделает весь контент, то сможет великолепно выступить. Двоеглазова молодец. хорошо откатала. Но если Петросян хорошо подготовится к другим стартам, то ей равных не будет уже. Она должна чисто кататься», – сказал Жулин.
Также Жулин высказался об итогах чемпионата России в танцах на льду, где золото взяли Александра Степанова и Иван Букин.
«Остался доволен выступлением пары Степанова/Букин. В принципе, они сделали тот контент, который мы готовили на тренировках. Они выиграли чемпионат России, но есть над чем работать. Будем продолжать двигаться в этом направлении», – заявил Жулин.