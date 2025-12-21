Александр Жулин: «Если Петросян хорошо подготовится к другим стартам, то ей равных не будет уже. Она должна чисто кататься»

Жулин: если Петросян хорошо подготовится к стартам, то равных ей не будет.

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил победу Аделии Петросян на чемпионате России по фигурному катанию.

Второе место на турнире в Санкт-Петербурге заняла Алиса Двоеглазова, третье – Мария Захарова.

«У Аделии был нечистый прокат в произвольной программе чемпионата России. Я думаю, если Петросян подготовится и сделает весь контент, то сможет великолепно выступить. Двоеглазова молодец. хорошо откатала. Но если Петросян хорошо подготовится к другим стартам, то ей равных не будет уже. Она должна чисто кататься», – сказал Жулин.

Также Жулин высказался об итогах чемпионата России в танцах на льду, где золото взяли Александра Степанова и Иван Букин.

«Остался доволен выступлением пары Степанова/Букин. В принципе, они сделали тот контент, который мы готовили на тренировках. Они выиграли чемпионат России, но есть над чем работать. Будем продолжать двигаться в этом направлении», – заявил Жулин.

