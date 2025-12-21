Татьяна Тарасова о помощи Степановой и Букину: «Чтобы они катались и выигрывали, я постараюсь приезжать чаще. Могу даже там жить»
Татьяна Тарасова: чтобы Степанова и Букин выигрывали, могу жить на их катке.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о помощи танцорам Александре Степановой и Ивану Букину.
– Букин после победы отметил ваши приезды к ним на тренировки и попросил, чтобы вы приезжали чаще.
– Чтобы они катались и выигрывали, я постараюсь приезжать чаще. Могу даже там жить.
Конечно, Букин и Степанова входят в число лучших дуэтов мира и могли бы претендовать на самые высокие места, – сказала Тарасова.
«Бросить на полпути будет глупо и обидно». Чемпионская речь Букина о том, как не терять мотивацию
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости