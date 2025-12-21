  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова о помощи Степановой и Букину: «Чтобы они катались и выигрывали, я постараюсь приезжать чаще. Могу даже там жить»
0

Татьяна Тарасова о помощи Степановой и Букину: «Чтобы они катались и выигрывали, я постараюсь приезжать чаще. Могу даже там жить»

Татьяна Тарасова: чтобы Степанова и Букин выигрывали, могу жить на их катке.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о помощи танцорам Александре Степановой и Ивану Букину.

– Букин после победы отметил ваши приезды к ним на тренировки и попросил, чтобы вы приезжали чаще.

– Чтобы они катались и выигрывали, я постараюсь приезжать чаще. Могу даже там жить.

Конечно, Букин и Степанова входят в число лучших дуэтов мира и могли бы претендовать на самые высокие места, – сказала Тарасова.

«Бросить на полпути будет глупо и обидно». Чемпионская речь Букина о том, как не терять мотивацию

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
logoАлександра Степанова
logoТатьяна Тарасова
logoИван Букин
logoчемпионат России
танцы на льду
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бросить на полпути будет глупо и обидно». Чемпионская речь Букина о том, как не терять мотивацию
47 минут назад
Иван Букин: «Очень ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне»
вчера, 14:09
Главные новости
Двоеглазова после серебра на чемпионате России: «Счастлива, что моя мечта сбылась»
4 минуты назад
Козловский о судействе: «Положиться на ИИ будет здравым решением. Мы наблюдали, что на этапах Гран-при и у нас, и за рубежом, присутствует возможность для манипуляции оценками»
14 минут назад
Ежлов о словах про некрасивое поведение болельщиков: «Это относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам»
19 минут назад
Дмитрий Песков: «Неважно, что произошло, Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами»
22 минуты назад
Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой: «Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца»
47 минут назад
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 05:20
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 05:14
Двоеглазова о роли в шоу Авербуха: «Я буду Мальвиной. А Буратино, надеюсь, играть не буду»
вчера, 21:32
Самоделкина выложила фото с Малининым: «Благодарна за возможность провести время с таким профессионалом»
вчера, 21:17Фото
Тарасова о падении Мишиной с выброса: «Обидно, именно на этом моменте они с Галлямовым проиграли. Но когда падает девочка, виноваты оба»
вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
19 декабря, 13:30