«Я снова начала мечтать». Пападакис рассказала о своей жизни после спорта

Пападакис рассказала о своей жизни после спорта.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис рассказала о своей жизни после завершения карьеры.

В прошлом году Пападакис и Гийом Сизерон объявили о прекращении совместных выступлений. Позже партнер встал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри.

«Год назад я приняла решение оставить все позади и начать с чистого листа. Я понятия не имела, какой будет моя жизнь, в каком направлении она будет двигаться, и меня охватывал ужас. Становление в мире элиты фигурного катания сформировало меня во всех отношениях, и я не знала, кем стану, когда закончу карьеру.

Я оказалась в промежуточном состоянии между той жизнью, – о которой я знала, что она больше не моя, – и другой, которой еще не существовало. Никогда не могла представить, что меня ждет: я снова влюбилась в фигурное катание, писала песни и целую книгу , я открыла свое сердце и полюбила, я читала, смотрела фильмы, ходила на концерты, готовила, танцевала, сделала прическу еще короче и, самое главное, я снова начала мечтать», – написала Пападакис в соцсети.