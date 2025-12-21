Александра Бойкова: «После этапов Гран-при у меня случилась травма. Две недели не могла кататься вообще»
Александра Бойкова не каталась 2 недели перед чемпионатом России из-за травмы.
Фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о травме накануне победного чемпионата России.
«Изначально я настояла на исполнении четверного выброса. В итоге это сыграло ключевую роль для нас в положительном плане.
После двух этапов Гран-при у меня случилась травма, у меня была инфекция в ноге, затем воспалилась связка. Две недели не могла кататься вообще, потом провела несколько недель на честном слове и противовоспалительных.
Станислав Морозов не хотел, чтобы я делала четверной выброс, но Дмитрий меня поддержал», – сказала Бойкова.
