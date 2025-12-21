Двоеглазова после серебра на чемпионате России: «Счастлива, что моя мечта сбылась»
Двоеглазова после серебра на чемпионате России: счастлива, что моя мечта сбылась.
Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после чемпионата России в Санкт-Петербурге, где она завоевала серебро.
Победу одержала Аделия Петросян.
«Единственное, что хочу сказать – вчера я очень мечтала снова оказаться здесь после произвольной. Счастлива, что моя мечта сбылась», – сказала Двоеглазова.
Также фигуристка ответила на вопрос о том, могла ли бы она передать кому-нибудь свои соревновательные платья.
«Единственный человек, которому я могу передать платья – моей младшей сестре. Мне кажется, на нее должны хорошо сесть платья, в которых я в детстве каталась. Она сама хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведем ее. Мама побаивается, но думаю, что что-то получится», – цитирует Двоеглазову «Чемпионат.com».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
