Двоеглазова после серебра на чемпионате России: счастлива, что моя мечта сбылась.

Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после чемпионата России в Санкт-Петербурге, где она завоевала серебро.

Победу одержала Аделия Петросян.

«Единственное, что хочу сказать – вчера я очень мечтала снова оказаться здесь после произвольной. Счастлива, что моя мечта сбылась», – сказала Двоеглазова.

Также фигуристка ответила на вопрос о том, могла ли бы она передать кому-нибудь свои соревновательные платья.

«Единственный человек, которому я могу передать платья – моей младшей сестре. Мне кажется, на нее должны хорошо сесть платья, в которых я в детстве каталась. Она сама хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведем ее. Мама побаивается, но думаю, что что-то получится», – цитирует Двоеглазову «Чемпионат.com».