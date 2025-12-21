0

Двоеглазова после серебра на чемпионате России: «Счастлива, что моя мечта сбылась»

Двоеглазова после серебра на чемпионате России: счастлива, что моя мечта сбылась.

Фигуристка Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после чемпионата России в Санкт-Петербурге, где она завоевала серебро.

Победу одержала Аделия Петросян.

«Единственное, что хочу сказать – вчера я очень мечтала снова оказаться здесь после произвольной. Счастлива, что моя мечта сбылась», – сказала Двоеглазова.

Также фигуристка ответила на вопрос о том, могла ли бы она передать кому-нибудь свои соревновательные платья.

«Единственный человек, которому я могу передать платья – моей младшей сестре. Мне кажется, на нее должны хорошо сесть платья, в которых я в детстве каталась. Она сама хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведем ее. Мама побаивается, но думаю, что что-то получится», – цитирует Двоеглазову «Чемпионат.com».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoАлиса Двоеглазова
женское катание
logoчемпионат России
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 05:14
Двоеглазова о роли в шоу Авербуха: «Я буду Мальвиной. А Буратино, надеюсь, играть не буду»
вчера, 21:32
Татьяна Тарасова: «Захарова – новое имя. Она сегодня взорвала зал, сделала два четверных и всю остальную программу. Запоминайте!»
вчера, 20:29
Главные новости
Козловский о судействе: «Положиться на ИИ будет здравым решением. Мы наблюдали, что на этапах Гран-при и у нас, и за рубежом, присутствует возможность для манипуляции оценками»
10 минут назад
Ежлов о словах про некрасивое поведение болельщиков: «Это относилось именно к «быдло-фанатам». Меня ужасно выбесило отношение некоторых к спортсменам»
15 минут назад
Дмитрий Песков: «Неважно, что произошло, Синицина и Кацалапов стали олимпийскими чемпионами»
18 минут назад
Плющенко объявил о прекращении работы с Костылевой: «Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца»
43 минуты назад
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 05:20
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 05:14
Двоеглазова о роли в шоу Авербуха: «Я буду Мальвиной. А Буратино, надеюсь, играть не буду»
вчера, 21:32
Самоделкина выложила фото с Малининым: «Благодарна за возможность провести время с таким профессионалом»
вчера, 21:17Фото
Тарасова о падении Мишиной с выброса: «Обидно, именно на этом моменте они с Галлямовым проиграли. Но когда падает девочка, виноваты оба»
вчера, 20:32
Валерий Ангелопол: «Я снова с вами! Спасибо всем, кто остался, кто ушел, кто ждал и кто верил»
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
19 декабря, 13:30