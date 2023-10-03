«Мы поддерживаем Гуменника. Главное, чтобы он не расстраивался и показал нам свою новую программу». Дина Аверина о ситуации с Rammstein

Теги сборная России художественная гимнастика Ирина Винер мужское катание сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Петр Гуменник музыка Фигурное катание

Дина Аверина поддержала фигуриста Петра Гуменника с программой под Rammstein.

В сентябре тренеры Гуменника отказались от короткой программы под песню Sonne, объяснив это рекомендациями. Позднее фигурист представил номер под русскоязычный кавер этой композиции.

«У нас тоже было много проблем, мы брали одну музыку, но нам говорили, что она не разрешена, нужна лицензия, под нее нельзя выступать. Было обидно, и нам приходилось менять [музыку] даже за две недели до выступлений.

И очень сложно перестроиться, потому что одну программу отрабатываем месяцами, а тут надо менять все за две недели. Мы прекрасно понимаем Петю, слышали эту историю. Мы его поддерживаем, желаем ему сил и терпения, знаем, как это сложно. Главное, чтобы он не расстраивался и показал нам свою новую программу.

Стоп-листа нет, мне кажется, у нас не так жестко. У нас даже чаще музыку выбирает сама Ирина Александровна Винер, мы доверяем ее вкусу. Она советуется с нами, мы приходим вместе к выбору, вместе ставим программу», – сказала 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина.

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3 комментария

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Velirpa
ну и правильно, на немецких машинах пора запретить ездить тоже, есть какие-то каверы на них?
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плюшевая Ракета
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Наш гений, попавший под копыто цензуры отделался лёгким испугом. Посмотрим, не сдуется ли он, как советские режиссёры без цензуры...
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Елена Назырова
Баннеры уже повесили " Петя мы с тобой и рамштайном", надо на каждом доме непременно, почему молчит первый канал
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