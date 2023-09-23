Дина и Арина Аверины поддержали Гуменника: «Понимаем, насколько обидно, когда ставится программа и потом запрещают делать то, что ты хотел»
Сестры Аверины поддержали Петра Гуменника, которому пришлось заменить программу.
Фигуристу была поставлена к сезону новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако на контрольных прокатах он ее не показал. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.
«Мы хотим поддержать Петю Гуменника. Понимаем, насколько это обидно, когда ставится программа и потом запрещают делать то, что ты хотел.
Вдвойне огорчает и расстраивает. Ему нужно найти в себе силы и продолжать кататься. Конечно, может, не под ту музыку, которая была, но все же», – заявила гимнастка Арина Аверина.
«Он четыре месяца катал программу под одну музыку, готовился. А тут ему нужно все быстро менять, отрабатывать все быстро ради выступлений...
Мы только можем поддержать его. Переживаем за него и будем искренне болеть», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина.
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Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?
Но зато хоть девчонки ему сочувствуют, как говорится, не повезло с мозгами, повезет в любви! 😄