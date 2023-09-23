Дина и Арина Аверины поддержали Гуменника: «Понимаем, насколько обидно, когда ставится программа и потом запрещают делать то, что ты хотел»

Теги сборная России художественная гимнастика мужское катание Дина Аверина Арина Аверина Петр Гуменник Фигурное катание

Сестры Аверины поддержали Петра Гуменника, которому пришлось заменить программу.

Фигуристу была поставлена к сезону новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако на контрольных прокатах он ее не показал. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

«Мы хотим поддержать Петю Гуменника. Понимаем, насколько это обидно, когда ставится программа и потом запрещают делать то, что ты хотел.

Вдвойне огорчает и расстраивает. Ему нужно найти в себе силы и продолжать кататься. Конечно, может, не под ту музыку, которая была, но все же», – заявила гимнастка Арина Аверина.

«Он четыре месяца катал программу под одну музыку, готовился. А тут ему нужно все быстро менять, отрабатывать все быстро ради выступлений...

Мы только можем поддержать его. Переживаем за него и будем искренне болеть», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 по художественной гимнастике Дина Аверина.

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3 комментария

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polinarmax
может хватит уже? понятно, что обидно, нечестно, что много трудился и т.д., но зачем это мусолить? зачем задавать одни и те же вопросы? как будто кроме программы Гуменника обсудить нечего
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zaryan
Гуменнику и его тренеру не повезло с айкью, банальную вещь не смогли сообразить.
Но зато хоть девчонки ему сочувствуют, как говорится, не повезло с мозгами, повезет в любви! 😄
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Алеся Ткаченко
Кто следующий будет сочувствовать Гуменнику?Путин?
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