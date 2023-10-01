Гуменник представил на шоу в Пекине показательный номер под русскоязычный кавер на песню Rammstein – Sonne
Фигурист Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под кавер песни Rammstein.
Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.
Сегодня он представил номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok.
Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?
Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера
Жаль, что все-таки не взяли просто музыку из оригинальной песни, раз уж голос Тилля пенсионерам не угодил. А в итоге теперь вся композиция очень режет слух
но рада за Петра, что с прогой ничего делать не придется
Ну а отсутствие зрителей при должной подаче материала мало кто заметит, покажут как Трусову и Щербакову 15-25 человек встречают и расскажут о потрясающем успехе шоу