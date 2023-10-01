Гуменник представил на шоу в Пекине показательный номер под русскоязычный кавер на песню Rammstein – Sonne

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под кавер песни Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Сегодня он представил номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok. 

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
все бы ничего, но эти абсолютно пустые трибуны....
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оз
Что-то после того, как Гольдштейн поработал с музыкой, склейка какая-то странная. Не понятно, что со звуком: то ли арена, то ли съёмки, то ли опять же Гольдштейн. Но в любом случае в Игоре звучание было намного лучше. А Тапок вообще не в тему, дальше же в симфонической версии идут немецкие слова. К чему тогда русский текст? Мешанина получилась. Ну и само исполнение Тапком не очень. Какая-то подделка. Ну и конечно оригинал намного привычнее.
Жаль, что все-таки не взяли просто музыку из оригинальной песни, раз уж голос Тилля пенсионерам не угодил. А в итоге теперь вся композиция очень режет слух
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maalry
если бы мне не сказали, что что-то поменялось в музыке–я бы не заметила
но рада за Петра, что с прогой ничего делать не придется
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Ярик01
Совершенно пустые трибуны, не удивлюсь если основная статья "доходов" шоу какие-нибудь деньги Новатека или Газпрома.
Как нерадостно кататься фигуристам при пустых трибунах... Не понимаю, почему организаторы не отменили шоу, если билеты не продаются?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Совершенно пустые трибуны, не удивлюсь если основная статья "доходов" шоу какие-нибудь деньги Новатека или Газпрома.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5loo
Пардон ))) и из-за чего был этот сыр бор и шум из-за музыки? И в чем была проблема все это же откатать под другую композицию )))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ayla
все бы ничего, но эти абсолютно пустые трибуны....
Фигурное катание популярнее футбола говорили они 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5loo
Ответ Ярик01
В ритме музыке? Если четыре месяца двигался под эту музыку, легко под эту перестроиться?
Ну за несколько дней безусловно не просто. Но в течение месяца уж точно можно было подобрать подходящую композицию ( у того же исполнителя, например только акустику, ибо у них много однотипных мелодий) и спокойно, а главное красиво и достойно выйти из этой ситуации . Показав действительно свой талант фигуриста. Сейчас после просмотра программы ( не умаляю достоинств Петра и мне он очень нравится как спортсмен ) эти все страдания из-за музыки и образа выглядят через чур раздутыми …. Вот если б под образ Фриды и Круэллы надо было менять музыку - было б понятно …. Но вот честно…. На многие композиции можно было положить этот прокат
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Прога-то вообще ни о чем. А шумихи-то сколько было, будто новая классика уровня Зимы, Сеймея или Рокетмена 😆
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cler
Столько «шума и пыли» было об этой короткой у Петра… а по факту какое- то заурядное катание из одного угла в другой и прыжки под тяжелый рок… Прошу прощения но хореографического шедевра я там не увидела…
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Скворцов
Молодец Пётр! Он нашёл выход из щекотлиаого положения с музыкой к программе!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Мне очень понравилось) надо еще над дорожкой поработать, но выглядит мощно. Че там тапок поет вообще непонятно, так что разницу с оригиналом не сильно заметно. Петя молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Olga.t
Как нерадостно кататься фигуристам при пустых трибунах... Не понимаю, почему организаторы не отменили шоу, если билеты не продаются?
Отмена анонсированного международного шоу это катастрофа, проще расходы нести "организаторам".
Ну а отсутствие зрителей при должной подаче материала мало кто заметит, покажут как Трусову и Щербакову 15-25 человек встречают и расскажут о потрясающем успехе шоу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий