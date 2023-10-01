Гуменник представил на шоу в Пекине показательный номер под русскоязычный кавер на песню Rammstein – Sonne

Фигурист Петр Гуменник выступил на шоу в Пекине под кавер песни Rammstein.

Летом Гуменнику поставили короткую программу под песню Rammstein – Sonne, но фигуристу пришлось отказаться от этой музыки.

Сегодня он представил номер под русскоязычный кавер Sonne от российского мультиинструменталиста Олега Абрамова, выступающего под псевдонимом Radio Tapok.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера