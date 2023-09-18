Тренер Гуменника о жалобе на отказ от Rammstein: «Я оставила комментарий, мне неприятно, что Москвина там получилась злыднем. На самом деле она нас оберегала»

Тренер Петра Гуменника объяснила жалобу на решение не выступать под Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в Федерации фигурного катания России такой выбор музыки посчитали нежелательным, а программа позже была заменена: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше».

«Я оставила комментарий во «ВКонтакте». Мне неприятно, что Тамара Николаевна [Москвина] там получилась злыднем, на самом деле она нас оберегала, как мудрый человек, она нас попыталась выручить.

Конечно, мне очень хочется, чтобы он (Гуменник) катал эту программу. Чье это решение должно быть, я не знаю. Федерация [фигурного катания коньках России] не рекомендовала, но запрета не было.

Все находятся в ожидании, но в ожидании чего, мы не знаем. Ищем вторую программу – все, что мы можем сейчас сделать. Как повернется ситуация, я не знаю», – сказала Дайнеко.

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?