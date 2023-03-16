«Легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения». Российские гимнастки обратились в FIG с просьбой отменить дисквалификацию Винер

Россия обратилась в FIG с просьбой отменить дисквалификацию Винер.

Российские гимнастки написали главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе открытое письмо по поводу дисквалификации .

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России на 2 года.

Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после серебра Дины Авериной на Олимпиаде-2020. Ее высказывания признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

«Столь суровое наказание за личную оценку судейства, данную заслуженным тренером, не соответствует принципам соразмерности и справедливости, которыми должен руководствоваться Фонд.

Г-жа Винер всю жизнь посвятила развитию художественной гимнастики, начиная с 11 лет как спортсменка и чемпионка страны. Затем как специалист, который подготовил десятки юношей и девушек к международным соревнованиям и тренировал сборную Узбекистана. <...>

За более чем 40 лет г-жа Винер воспитала десятки чемпионов и призеров Олимпийских игр, внесла неоценимый вклад в популяризацию художественной гимнастики по всему миру.

Ирина Александровна тренировала и тренирует не только российских спортсменок, но и гимнасток из 29 стран, включая входящие в FIG Японию, США, Великобританию, Израиль, Венгрию, Германию, Австрию, Словению, Словакию, Австралию.

Г-жа Винер помогала фактически с нуля выстраивать систему подготовки гимнастов в других странах, бескорыстно делилась огромным опытом с зарубежными коллегами.

Перечисленные факты хорошо вам известны. За ними скрывается самое важное: абсолютная преданность Ирины Александровны художественной гимнастике. Для нее этот вид спорта – благородный, красивый и сложный – дело всей жизни.

Она тренер от Бога. Мы уверены, что живая легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения со стороны Международной федерации гимнастики.

Долгосрочное отстранение г-жи Винер нанесет серьезный урон художественной гимнастике как олимпийскому виду спорта. Благодаря таким людям, как г-жа Винер, наш вид спорта развивается и процветает.

С учетом статуса и неоспоримых заслуг перед мировой художественной гимнастикой г-жи Винер мы просим приложить все усилия для восстановления справедливости и отмены дисквалификации», – приводит текст письма РИА Новости.

Письмо подписали , , , , Амина Зарипова, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева и еще 31 гимнастка.

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»