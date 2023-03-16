«Легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения». Российские гимнастки обратились в FIG с просьбой отменить дисквалификацию Винер
Россия обратилась в FIG с просьбой отменить дисквалификацию Винер.
Российские гимнастки написали главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе открытое письмо по поводу дисквалификации Ирины Винер.
Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России на 2 года.
Отстранение связано с публичными заявлениями Винер после серебра Дины Авериной на Олимпиаде-2020. Ее высказывания признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.
«Столь суровое наказание за личную оценку судейства, данную заслуженным тренером, не соответствует принципам соразмерности и справедливости, которыми должен руководствоваться Фонд.
Г-жа Винер всю жизнь посвятила развитию художественной гимнастики, начиная с 11 лет как спортсменка и чемпионка страны. Затем как специалист, который подготовил десятки юношей и девушек к международным соревнованиям и тренировал сборную Узбекистана. <...>
За более чем 40 лет г-жа Винер воспитала десятки чемпионов и призеров Олимпийских игр, внесла неоценимый вклад в популяризацию художественной гимнастики по всему миру.
Ирина Александровна тренировала и тренирует не только российских спортсменок, но и гимнасток из 29 стран, включая входящие в FIG Японию, США, Великобританию, Израиль, Венгрию, Германию, Австрию, Словению, Словакию, Австралию.
Г-жа Винер помогала фактически с нуля выстраивать систему подготовки гимнастов в других странах, бескорыстно делилась огромным опытом с зарубежными коллегами.
Перечисленные факты хорошо вам известны. За ними скрывается самое важное: абсолютная преданность Ирины Александровны художественной гимнастике. Для нее этот вид спорта – благородный, красивый и сложный – дело всей жизни.
Она тренер от Бога. Мы уверены, что живая легенда олимпийского спорта заслуживает более справедливого отношения со стороны Международной федерации гимнастики.
Долгосрочное отстранение г-жи Винер нанесет серьезный урон художественной гимнастике как олимпийскому виду спорта. Благодаря таким людям, как г-жа Винер, наш вид спорта развивается и процветает.
С учетом статуса и неоспоримых заслуг перед мировой художественной гимнастикой г-жи Винер мы просим приложить все усилия для восстановления справедливости и отмены дисквалификации», – приводит текст письма РИА Новости.
Письмо подписали Дина Аверина, Арина Аверина, Ирина Чащина, Яна Батыршина, Амина Зарипова, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева и еще 31 гимнастка.
Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»
2 комментария