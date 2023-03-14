«Дина Аверина опять спасла Россию. Крамаренко, к сожалению, сегодня не выдержала и сдулась». Винер о Гран-при в Москве

Теги художественная гимнастика Ирина Винер травмы сборная России (художественная гимнастика) сборная Беларуси (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Лала Крамаренко Елизавета Зорькина Гимнастика

Ирина Винер высоко оценила выступление Дины Авериной на Гран-при Москвы.

Сегодня гимнастка победила в упражнениях с булавами и лентой. Второе место в этих видах программы заняла белоруска Елизавета Зорькина, третье – россиянка Лала Крамаренко, накануне ставшая чемпионкой в личном многоборье.

– Дина Аверина опять спасла Россию. В упражнении с булавами и лентой она стала первой, а второй была Зорькина – белорусская девочка. Очень сильная, очень смелая. Лала, к сожалению, сегодня она не выдержала и сдулась.

Вчера она поднялась с четвертого места на первое, а многоборье – это олимпийская медаль. Сегодня ей не хватило сил, а Дине хватило. Мне было приятно наблюдать за этой борьбой. Я хотела бы, чтобы мы почаще встречались с белорусами. Соревнования были для меня очень интересными, очень поучительными.

– Что случилось с Лалой Крамаренко, говорили, что у нее травма?

– Говорили, что кур доили, а коровы яйца носили, понимаете? У всех травмы. Знаменитый артист балета сказал: «Если утром просыпаешься, и у тебя ничего не болит – значит, ты умер». У всех есть травмы, какие-то проблемы. У Дины тоже, но Дина – боец! А у Лалы не выдержали нервишки. Если у нее и были какие-то проблемы, то не в бросках, а теряла она именно там.

Все потому, что она не делала то, что ей говорили тренеры, в том числе и я. Когда человек тренируется, он должен выполнять указания тренера. Вот Дина сейчас получает удовольствие, она делает свои программы с огромным счастьем. У нее выразительность и женственность бьет через край, – заявила главный тренер сборной России.

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8 комментариев

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uchiyamada
>>Говорили, что кур доили, а коровы яйца носили, понимаете?

не совсем, можно поподробнее?
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Анатолий Дегтярёв
Что за кринж?
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GMF
Шт
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bad_bear
Ответ shahmur
спасла россию от беларусии в москве, правильно понимаю? такая винер.
ну тут невозможно не согласиться, спасение России в борьбе с Белоруссией в художественной гимнастике это просто 😬🤦‍♂️
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МТБ
Одни спасатели России, правда никто этого и не заметил.
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Сергей Орлов
А когда первый раз спасла?)
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Iuasamotu
Если Дина Аверина такая крутая, то чего ж она проиграла личное многоборье сдувшейся Лале Крамаренко?
+14
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shahmur
спасла россию от беларусии в москве, правильно понимаю? такая винер.
+23
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