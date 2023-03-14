«Дина Аверина опять спасла Россию. Крамаренко, к сожалению, сегодня не выдержала и сдулась». Винер о Гран-при в Москве

Ирина Винер высоко оценила выступление Дины Авериной на Гран-при Москвы.

Сегодня гимнастка победила в упражнениях с булавами и лентой. Второе место в этих видах программы заняла белоруска Елизавета Зорькина, третье – россиянка Лала Крамаренко, накануне ставшая чемпионкой в личном многоборье.

– Дина Аверина опять спасла Россию. В упражнении с булавами и лентой она стала первой, а второй была Зорькина – белорусская девочка. Очень сильная, очень смелая. Лала, к сожалению, сегодня она не выдержала и сдулась.

Вчера она поднялась с четвертого места на первое, а многоборье – это олимпийская медаль. Сегодня ей не хватило сил, а Дине хватило. Мне было приятно наблюдать за этой борьбой. Я хотела бы, чтобы мы почаще встречались с белорусами. Соревнования были для меня очень интересными, очень поучительными.

– Что случилось с Лалой Крамаренко, говорили, что у нее травма?

– Говорили, что кур доили, а коровы яйца носили, понимаете? У всех травмы. Знаменитый артист балета сказал: «Если утром просыпаешься, и у тебя ничего не болит – значит, ты умер». У всех есть травмы, какие-то проблемы. У Дины тоже, но Дина – боец! А у Лалы не выдержали нервишки. Если у нее и были какие-то проблемы, то не в бросках, а теряла она именно там.

Все потому, что она не делала то, что ей говорили тренеры, в том числе и я. Когда человек тренируется, он должен выполнять указания тренера. Вот Дина сейчас получает удовольствие, она делает свои программы с огромным счастьем. У нее выразительность и женственность бьет через край, – заявила главный тренер сборной России.