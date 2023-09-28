Врач Шветский о положительной допинг-пробе Валиевой: «Версия про стакан основана на фактах»

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Врач Шветский заявил, что версия со «стаканом дедушки» в деле Валиевой основана на фактах.

«Что касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах», – сказал Филипп Шветский, который был врачом сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

В допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, был обнаружен триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля 2022-го после того, как на Олимпиаде в Пекине прошел командный турнир. 

РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. 15 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка». 

28 июля этого года Шветский рассказывал в интервью, как появилась эта версия: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное».

Слушания по допинг-делу фигуристки проходят в Спортивном арбитражном суде с 26 по 29 сентября. 

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

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39 комментариев

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tanya_1111
Не поняла, он же совсем недавно говорил что стакан это типо прикрытием было, дословно не помню.
+24
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bona ulo
На каком факте? Что дедушка якобы принимал лекарство, на которое у него даже рецепта не было? Сам по себе факт хилый, а если добавить к нему саму идею со стаканом, учитывая формы выпуска тмз и сроки выведения, то это вообще смешно.
+19
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+13
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Kareglazaya
Лучше бы он молчал. Сейчас совершенно неподходящее время для интервью на эту тему
+13
-2
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Michael Boldyrev
Ответ tanya_1111
Не поняла, он же совсем недавно говорил что стакан это типо прикрытием было, дословно не помню.
В тексте новости это упомянуто. "Нужен был срочный факт".
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Туц
Кароче... похоже что ничего лучше дедушкиного стакана придумано не было. Будут настаивать на бытовом загрязнении. А раз это теперь снова основная версия Шведский дает опровержение своих же слов, про то что версия с дедушкой ими выдумана в попыхах))
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Amneris
Основано на фактах, что стаканы существуют.
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крокодил в ванной
Ответ tanya_1111
Не поняла, он же совсем недавно говорил что стакан это типо прикрытием было, дословно не помню.
Прикрытие, основанное на фактах.
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nina1212
Ответ Туц
Кароче... похоже что ничего лучше дедушкиного стакана придумано не было. Будут настаивать на бытовом загрязнении. А раз это теперь снова основная версия Шведский дает опровержение своих же слов, про то что версия с дедушкой ими выдумана в попыхах))
вы думаете так легко определить, как попала какая то микродоза вещества в ваш организм 3 мес назад? Тут может быть миллион вариантов
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Владислава Крюкова
Ответ tanya_1111
Не поняла, он же совсем недавно говорил что стакан это типо прикрытием было, дословно не помню.
Не говорил он так. Он сказал что был вывод на основе полученных данных, а не выдуманная история которая первая в голову пришла.
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Барсук Савелий
Есть стакан, есть дедушка- вот уже, считай, 2 неопровержимых факта))
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БезызбежноНаКрасный
кто выдал диплом ему, хорошо бы поимённо перечислить...
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Илья Добрый
Как-то в школе я придумал историю, что уронил котлету на тетрадку и из-за этого тетрадку съела собака. История про деда с таблетками для меня из этой же серии.
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Иван Иванов
Бренд "Валя-стакан" уже занят в СФ, придумайте другой.
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Ярик01
Вот из-за таких "фактов" ей и дадут 2-4 года вместо пары месяцев при нормальной позиции с самого начала про какие-нибудь реальные добавки с загрязнением.

Самим не противно было выдумывать, что дед оставил значимые биологические или химические остатки на стакане, что потом употребила 15летняя девчонка?
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ретроградный меркурий
Одна таблетка содержит 20мг ТМЗ. Сколько можно принять ТМЗ с остатков стакана? Ну явно какие-то следовые части. Но даже предположим, что 1%, что очень много. Это 0,2 мг. Пробу Валиевой взяли 25.12, а с 21 декабря она была в Питере. Период полувыведения ТМЗ, согласно инструкции 4,5-5 ч. За период, когда Валиева даже теоретически могла выпить из стакана дедушки, до взятия пробы на ЧР прошло минимум 4 суток и больше 20 циклов полувыведения ТМЗ, т.е. концентрация препарата в организме могла быть не более чем 1/1048576 от первоначальных 0,2 мг, т.е. менее 0,2 нг СУММАРНО, а у нее нашли 2,1 нг в одном мл мочи, что соответствует 400 нг при среднем объеме 200 мл мочи.
Даже если бы Валиева 21 декабря выпила таблетку дедушки целиком и поехала на соревнования, концентрация ТМЗ к 25 декабря в ее пробе была бы в два раза меньше, чем фактически (20 мг через 20 циклов полувыведения превратятся в 20 нг суммарно и 1 нг/мл).
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Alexey Belskiy
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Лакс
еще одно нарушение ВАДА против Валиевой:
Информирование российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Валиева не получала от WADA (Всемирного антидопингового агентства) уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в ISU (Международный союз конькобежцев) и МОК (Международный олимпийский комитет), а только после этого - (тренеру Валиевой) Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение".
ТАСС:
"Фигуристы узнали о случившемся от штаба российской команды на Олимпийских играх в Пекине, в их числе и Валиева, - сказал источник. - От WADA уведомления на почте не было. По правилам уведомление должно прийти спортсмену на почту".
По словам собеседника агентства, возраст Валиевой, которой на тот момент было 15 лет, не играл роли при уведомлении, поскольку к системе ADAMS была привязана ее электронная почта, куда должно было прийти письмо.
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Lapo Elkann
Ответ Маргарита Михайловна
Факт в том что у Валиевой даже нет дедушки.
а у МММ даже родителей не было никогда.
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Angry_bear
Ответ ретроградный меркурий
Одна таблетка содержит 20мг ТМЗ. Сколько можно принять ТМЗ с остатков стакана? Ну явно какие-то следовые части. Но даже предположим, что 1%, что очень много. Это 0,2 мг. Пробу Валиевой взяли 25.12, а с 21 декабря она была в Питере. Период полувыведения ТМЗ, согласно инструкции 4,5-5 ч. За период, когда Валиева даже теоретически могла выпить из стакана дедушки, до взятия пробы на ЧР прошло минимум 4 суток и больше 20 циклов полувыведения ТМЗ, т.е. концентрация препарата в организме могла быть не более чем 1/1048576 от первоначальных 0,2 мг, т.е. менее 0,2 нг СУММАРНО, а у нее нашли 2,1 нг в одном мл мочи, что соответствует 400 нг при среднем объеме 200 мл мочи. Даже если бы Валиева 21 декабря выпила таблетку дедушки целиком и поехала на соревнования, концентрация ТМЗ к 25 декабря в ее пробе была бы в два раза меньше, чем фактически (20 мг через 20 циклов полувыведения превратятся в 20 нг суммарно и 1 нг/мл).
Намекаете, что она выпила прям пачку, прям на соревах...?!))))
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MARG-la
Ответ Kareglazaya
Лучше бы он молчал. Сейчас совершенно неподходящее время для интервью на эту тему
Тем более ТАКИХ вью, причём от человека, УЖЕ замешанного в допинговом скандале.
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Tatiana Klm
Ответ Илья Добрый
Как-то в школе я придумал историю, что уронил котлету на тетрадку и из-за этого тетрадку съела собака. История про деда с таблетками для меня из этой же серии.
Некоторые, еще более фактические истории с попаданием в организм допинга, в спортивном суде прекрасно прошли.
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Anisu
Ответ bona ulo
На каком факте? Что дедушка якобы принимал лекарство, на которое у него даже рецепта не было? Сам по себе факт хилый, а если добавить к нему саму идею со стаканом, учитывая формы выпуска тмз и сроки выведения, то это вообще смешно.
В смысле рецепта не было? это он вам сказал?
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Anna
Да боже... помолчал бы, решается судьба несовершеннолетней спортсменки, а он о своей шкуре думает
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Vasily Stavchansky
Ответ bona ulo
Эта инфа еще в первые дни прошла. Что сторону защиты попросили предъявить рецепт, но рецепта не было.
в аптекару можно купить без рецепта.
Да пометка там есть, но фактически продают и потом не спрашивают.
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Iti_na_taiti
Ответ ретроградный меркурий
Одна таблетка содержит 20мг ТМЗ. Сколько можно принять ТМЗ с остатков стакана? Ну явно какие-то следовые части. Но даже предположим, что 1%, что очень много. Это 0,2 мг. Пробу Валиевой взяли 25.12, а с 21 декабря она была в Питере. Период полувыведения ТМЗ, согласно инструкции 4,5-5 ч. За период, когда Валиева даже теоретически могла выпить из стакана дедушки, до взятия пробы на ЧР прошло минимум 4 суток и больше 20 циклов полувыведения ТМЗ, т.е. концентрация препарата в организме могла быть не более чем 1/1048576 от первоначальных 0,2 мг, т.е. менее 0,2 нг СУММАРНО, а у нее нашли 2,1 нг в одном мл мочи, что соответствует 400 нг при среднем объеме 200 мл мочи. Даже если бы Валиева 21 декабря выпила таблетку дедушки целиком и поехала на соревнования, концентрация ТМЗ к 25 декабря в ее пробе была бы в два раза меньше, чем фактически (20 мг через 20 циклов полувыведения превратятся в 20 нг суммарно и 1 нг/мл).
Учитывая, что таблетки ТМЗ покрыты плёночной оболочкой, которая расщепляется только под воздействием желудочного сока, из стакана дедушки Камила должна была выпить содержимое желудочно-кишечного тракта.
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