Врач Шветский о положительной допинг-пробе Валиевой: «Версия про стакан основана на фактах»
Врач Шветский заявил, что версия со «стаканом дедушки» в деле Валиевой основана на фактах.
«Что касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах», – сказал Филипп Шветский, который был врачом сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.
В допинг-пробе Камилы Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, был обнаружен триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля 2022-го после того, как на Олимпиаде в Пекине прошел командный турнир.
РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. 15 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».
28 июля этого года Шветский рассказывал в интервью, как появилась эта версия: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное».
Слушания по допинг-делу фигуристки проходят в Спортивном арбитражном суде с 26 по 29 сентября.
Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?
Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной
Самим не противно было выдумывать, что дед оставил значимые биологические или химические остатки на стакане, что потом употребила 15летняя девчонка?
Даже если бы Валиева 21 декабря выпила таблетку дедушки целиком и поехала на соревнования, концентрация ТМЗ к 25 декабря в ее пробе была бы в два раза меньше, чем фактически (20 мг через 20 циклов полувыведения превратятся в 20 нг суммарно и 1 нг/мл).
Информирование российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Валиева не получала от WADA (Всемирного антидопингового агентства) уведомления о положительной допинг-пробе. Уведомление пришло сперва в ISU (Международный союз конькобежцев) и МОК (Международный олимпийский комитет), а только после этого - (тренеру Валиевой) Этери Тутберидзе. Это процессуальное нарушение".
ТАСС:
"Фигуристы узнали о случившемся от штаба российской команды на Олимпийских играх в Пекине, в их числе и Валиева, - сказал источник. - От WADA уведомления на почте не было. По правилам уведомление должно прийти спортсмену на почту".
По словам собеседника агентства, возраст Валиевой, которой на тот момент было 15 лет, не играл роли при уведомлении, поскольку к системе ADAMS была привязана ее электронная почта, куда должно было прийти письмо.
Да пометка там есть, но фактически продают и потом не спрашивают.