Врач Шветский заявил, что версия со «стаканом дедушки» в деле Валиевой основана на фактах.

«Что касается версии про стакан, то это версия, основанная на фактах», – сказал , который был врачом сборной России по фигурному катанию на в Пекине.

В допинг-пробе , взятой 25 декабря 2021 года, был обнаружен триметазидин. Об этом стало известно только 7 февраля 2022-го после того, как на Олимпиаде в Пекине прошел командный турнир.

РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение. 15 февраля в Международном олимпийском комитете заявили, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было «загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка».

28 июля этого года Шветский рассказывал в интервью, как появилась эта версия: «Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное».

Слушания по допинг-делу фигуристки проходят в Спортивном арбитражном суде с 26 по 29 сентября.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?

Вердикт суда по Валиевой нельзя оспорить. Мир признал эту независимость CAS после наказания лыжницы Лазутиной