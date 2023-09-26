Юрист Алексеев: «Если вина Валиевой и будет усмотрена, наказание должно составить не более двух лет. Но, на мой взгляд, достаточно и предупреждения»

Теги сборная России допинг WADA РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание Сергей Алексеев Камила Валиева Фигурное катание

Юрист Сергей Алексеев поделился ожиданиями от слушаний по делу Камилы Валиевой.

«Будет рассматриваться вопрос, лишать ли всю команду золотых медалей на Играх в Пекине.

Нужно исходить из того, что мизерная доза триметазидина, которая была найдена за полтора месяца до Олимпиады и которая выводится за три дня, никак повлиять на командное первенство не могла, здесь не должно быть аннулирования результата всей российской сборной.

При вынесении решения также следует учитывать, что Камила Валиева является защищенным атлетом.

На момент якобы нарушения антидопинговых правил ей было менее 16 лет, поэтому в процессе должны применяться куда более мягкие стандарты доказывания, а на случай, если какая‑то вина, скажем, в виде халатности и будет установлена, то ответственность тоже должна быть более мягкая.

То есть от предупреждения до двухлетней дисквалификации, и уж точно не 4 года, как требует WADA.

Поэтому мы надеемся, что решение ДАК РУСАДА будет оставлено в силе. Достаточно ограничиться предупреждением без аннулирования каких‑либо результатов и дисквалификаций.

А если и будет усмотрена вина Валиевой, то наказание должно составить не более двух лет отстранения. Но, на мой взгляд, достаточно и предупреждения.

С учетом того, что каждый арбитр, приступая к рассмотрению разрешения спора, подписывает декларацию об отсутствии конфликта интересов и отсутствия заинтересованности, каждый из них несет ответственность за непредвзятое, справедливое и объективное решение.

Кроме того, каждый арбитр имеет определенный рейтинг и не заинтересован в злоупотреблениях.

Поэтому ожидаем справедливый итог дела, как это было в Пекине в феврале 2022 года, когда, даже несмотря на участие американского и других англосаксонских представителей, решение было в пользу нашего атлета.

Ребенка, который в силу возраста охраняется по многим параметрам», – сказал председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев. 

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках

30 комментариев

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несахар
достаточно просто отшлёпать, сказала этери тутберидзе
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B.Jones
Ответ несахар
достаточно просто отшлёпать, сказала этери тутберидзе
И бросила короткий взгляд на Шветского, быстро отвернувшись когда тот заметил.
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Лакс
Ответ Viks
2 года или 4 - это всем по барабану. Судьба медалей командника интереснее.
не говорите за всех, иначе все плюнют на вас и вы утонете
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Hardy
🤣 публику к чему-то начали готовить?
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ретроградный меркурий
Хотелось бы услышать эксперта по международному спортивному праву и швейцарскому законодательству с опытом подобных дел. То, что говорят наши юристы, мне примерно понятно, но дело Валиевой разбирается не в Басманном суде
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Лакс
Ответ Надежда Б.
Поэтому Валиева наняла французского юриста...
вы д..а что ли?
Арбитр один из трех, он никого не представляет и не защищает и никем не нанят. Все арбитры получат одинаковую оплату из средств, внесенных сторонами процесса.
Адвокат(ы) Валиевой неизвестны.
Обычно привлекают швейцарцев потому что частично задействуется швейцарское право по процессуальным вопросам.
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Все что вы пишите бред. Найденная доза у нее может сведельствовать что допинг применялся в межсезонье для нарабатывания формы что категорически запрещено и просто не успел вывестись.
Межсезонье летом вообще-то, а не три недели между этапом Гран-при в Сочи и ЧР. Там еще в середине должен был быть фгп быть.
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Lapo Elkann
Ответ ретроградный меркурий
Это все замечательно, но если вы вспоминаете тулуп Камилы, где её тройной аксель и квадсальхов? Можно долго рассуждать о красоте на льду, таланте, которые в таблеточке не найдёшь - и наверное, так и есть, но факт остаётся фактом: с грязной пробой Валиева выкатала чисто убойный контент с 3 квадами и трикселем, а с чистыми пробами накосячила во всех трех программах на ЧЕ и ОИ, а в следующем сезоне и вовсе не смогла ни разу выкатать чисто произвольную с 2 ультра-си вместо 4.
Фанат феечки не должен об этом говорить , но .....
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Лакс
Ответ garovatat
Слова бы Алексеева, да арбитрам КАС в уши и в умы! Очень надеюсь что все так и будет, хотя в предупреждение слабо верится, вон какой вой "правильных" поднялся. Странно что Чен, который сам распространялся про "необходимую поддержку сердца" при высоких кардионагрузках еще не высказался. Хотя может он порядочен. Поддерживаю Камилу и очень болею за нее. Сколько же грязи вылилось ей на голову ни за что ни про что! Включая дорогих ангажированных сограждан-двурушников. Весь просветленный мир и иже с ними мгновенно сделал лукавый вид что именно благодаря случайному загрязнению мизерной дозой тмз Валиева провела фееричный олисезон на высочайшем, недосягаемом уровне. И прошлогодние квадтулупы видимо тоже все благодаря тому тмз. И необыкновенная ее выразительность, пластика, хореографичность, балетность и всецелая красота на льду - тоже оттуда, ага. Неприкрытое агрессивное лицемерие. Хочется всем им ответить словами Булгакова - "да отрежут лгунам их гнусные языки"! А также спросить - а как они относятся к абсурдным оправданиям реальных, но "правильных" допингистов? А к уклонениям от забора проб по совершенно гротесковым причинам типа "разрядился телефон"? Хотя понятно как - положительно!)) пресловутая "нулевая терпимость" у них только к российской уникальной спортсменке, равной которой в мире нет и думаю не будет, чья вина заключается только в ослепительном таланте
на винсов и политиков мне плевать, но злобствование российских фанатов только потому что Камила побеждала их любимок самое неприятное и противное в этой истории.
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Александр Шульгин
Ответ Владислава Крюкова
Межсезонье летом вообще-то, а не три недели между этапом Гран-при в Сочи и ЧР. Там еще в середине должен был быть фгп быть.
Ну так значит поменяли по графику начиная с межсезонья
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Александр Шульгин
Ответ Лакс
чушь и бред, даже без того что это не допинг и ВАДА даже никак не обосновала его включение в списки: "Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет доказательств того, что запрещенный препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, способствует улучшению спортивных результатов, заявил французский врач Жан-Пьер де Монденар. По словам специалиста, WADA запретило данный препарат, не будучи уверенным в том, что он помогает улучшать спортивные результаты. У агентства нет никаких доказательств этого, оно их никогда не предоставляло. WADA, таким образом, не уважает принципы своего же Всемирного антидопингового кодекса. "Этот продукт улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты", - приводит слова врача Radio-Canada Sports. "Ранее я защищал борца, который провалил допинг-тест из-за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, допускающие его запрет, и так и не получил от них ответа. Лаборатория Сервье изобрела этот препарат в 1964 году, а в списке WADA он появился только через 50 лет. На сегодняшний день ни одна лаборатория не проводила исследования, подтверждающие его эффективность в спорте", - добавил Монденар.
Врачи ваши все что угодно могут говорить препарат запрещен это факт
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Лакс
Ответ Александр Шульгин
Все что вы пишите бред. Найденная доза у нее может сведельствовать что допинг применялся в межсезонье для нарабатывания формы что категорически запрещено и просто не успел вывестись.
чушь и бред, даже без того что это не допинг и ВАДА даже никак не обосновала его включение в списки:
"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет доказательств того, что запрещенный препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, способствует улучшению спортивных результатов, заявил французский врач Жан-Пьер де Монденар.
По словам специалиста, WADA запретило данный препарат, не будучи уверенным в том, что он помогает улучшать спортивные результаты. У агентства нет никаких доказательств этого, оно их никогда не предоставляло. WADA, таким образом, не уважает принципы своего же Всемирного антидопингового кодекса.
"Этот продукт улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты", - приводит слова врача Radio-Canada Sports.
"Ранее я защищал борца, который провалил допинг-тест из-за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, допускающие его запрет, и так и не получил от них ответа. Лаборатория Сервье изобрела этот препарат в 1964 году, а в списке WADA он появился только через 50 лет. На сегодняшний день ни одна лаборатория не проводила исследования, подтверждающие его эффективность в спорте", - добавил Монденар.
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Владислава Крюкова
Ответ Надежда Б.
Поэтому Валиева наняла французского юриста...
Кто юрист у Камилы вообще до сих пор не озвучивали.
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Wiley Fox
Будет справедливо, если дедушке валиевой запретят два года кататься в тройном тулупе
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Надежда Б.
Ответ Лакс
и еще Алексеев же: "— При рассмотрении дела Камилы Валиевой CAS должен исходить из следующих обстоятельств дела. Первое: единогласно арбитры дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА проголосовали за отсутствие, по сути, допингового нарушения со стороны спортсменки, поэтому ответственность к ней не применялась за исключением аннулирования результата соревнований в день сдачи пробы, а именно 25 декабря 2021 года. Второе: все пробы до и после указанной выше у Валиевой были отрицательными, то есть спортсменка кристально чистая с точки зрения антидопингового контроля. Необходимо учитывать, что якобы попадание запрещенной субстанции никак не могло повлиять на спортивный результат, и цели такой не было априори. Доза была обнаружена мизерная. Третье: большие вопросы к шведской антидопинговой лаборатории, которая значительно задержала проведение экспертизы пробы и в нарушении действующих регламентов выдала результат именно в момент между командными и индивидуальными соревнованиями на Олимпийских играх в Пекине. Данные обстоятельства вызывают большие сомнения. То есть существует вероятность «косяка» со стороны именно шведской лаборатории, которая в 2019 году уже лишалась аккредитации со стороны WADA. Если мизерная доза препарата и попала в организм спортсменки, то вины в виде умысла или халатности не усматривается. И ответственность в таком случае не налагается."
Поэтому Валиева наняла французского юриста...
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Лакс
Ответ несахар
вообще если без шуток, то жаль, что дедушку втянули во всю эту историю. всё таки пожилой человек, и на весь мир о том, что из его стакана допинг попал внучке... не думаю, что это приятное положение
у него был не допинг, а его лекарство.
И вы не знаете аргументы защиты - возможно там совсем другое.
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Anna
Как может не быть конфликта интересов, если один из судей американец? Ну, а почему тогда россиянина не назначили?
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несахар
@lapo elkann

скажу сразу, не знаю о ком и о чём речь, но пусть и извиняется, если конечно есть за что
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garovatat
Слова бы Алексеева, да арбитрам КАС в уши и в умы! Очень надеюсь что все так и будет, хотя в предупреждение слабо верится, вон какой вой "правильных" поднялся. Странно что Чен, который сам распространялся про "необходимую поддержку сердца" при высоких кардионагрузках еще не высказался. Хотя может он порядочен.
Поддерживаю Камилу и очень болею за нее. Сколько же грязи вылилось ей на голову ни за что ни про что! Включая дорогих ангажированных сограждан-двурушников. Весь просветленный мир и иже с ними мгновенно сделал лукавый вид что именно благодаря случайному загрязнению мизерной дозой тмз Валиева провела фееричный олисезон на высочайшем, недосягаемом уровне. И прошлогодние квадтулупы видимо тоже все благодаря тому тмз. И необыкновенная ее выразительность, пластика, хореографичность, балетность и всецелая красота на льду - тоже оттуда, ага. Неприкрытое агрессивное лицемерие. Хочется всем им ответить словами Булгакова - "да отрежут лгунам их гнусные языки"! А также спросить - а как они относятся к абсурдным оправданиям реальных, но "правильных" допингистов? А к уклонениям от забора проб по совершенно гротесковым причинам типа "разрядился телефон"? Хотя понятно как - положительно!)) пресловутая "нулевая терпимость" у них только к российской уникальной спортсменке, равной которой в мире нет и думаю не будет, чья вина заключается только в ослепительном таланте
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