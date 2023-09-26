Юрист Алексеев: «Если вина Валиевой и будет усмотрена, наказание должно составить не более двух лет. Но, на мой взгляд, достаточно и предупреждения»
Юрист Сергей Алексеев поделился ожиданиями от слушаний по делу Камилы Валиевой.
«Будет рассматриваться вопрос, лишать ли всю команду золотых медалей на Играх в Пекине.
Нужно исходить из того, что мизерная доза триметазидина, которая была найдена за полтора месяца до Олимпиады и которая выводится за три дня, никак повлиять на командное первенство не могла, здесь не должно быть аннулирования результата всей российской сборной.
При вынесении решения также следует учитывать, что Камила Валиева является защищенным атлетом.
На момент якобы нарушения антидопинговых правил ей было менее 16 лет, поэтому в процессе должны применяться куда более мягкие стандарты доказывания, а на случай, если какая‑то вина, скажем, в виде халатности и будет установлена, то ответственность тоже должна быть более мягкая.
То есть от предупреждения до двухлетней дисквалификации, и уж точно не 4 года, как требует WADA.
Поэтому мы надеемся, что решение ДАК РУСАДА будет оставлено в силе. Достаточно ограничиться предупреждением без аннулирования каких‑либо результатов и дисквалификаций.
А если и будет усмотрена вина Валиевой, то наказание должно составить не более двух лет отстранения. Но, на мой взгляд, достаточно и предупреждения.
С учетом того, что каждый арбитр, приступая к рассмотрению разрешения спора, подписывает декларацию об отсутствии конфликта интересов и отсутствия заинтересованности, каждый из них несет ответственность за непредвзятое, справедливое и объективное решение.
Кроме того, каждый арбитр имеет определенный рейтинг и не заинтересован в злоупотреблениях.
Поэтому ожидаем справедливый итог дела, как это было в Пекине в феврале 2022 года, когда, даже несмотря на участие американского и других англосаксонских представителей, решение было в пользу нашего атлета.
Ребенка, который в силу возраста охраняется по многим параметрам», – сказал председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках
Арбитр один из трех, он никого не представляет и не защищает и никем не нанят. Все арбитры получат одинаковую оплату из средств, внесенных сторонами процесса.
Адвокат(ы) Валиевой неизвестны.
Обычно привлекают швейцарцев потому что частично задействуется швейцарское право по процессуальным вопросам.
"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет доказательств того, что запрещенный препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, способствует улучшению спортивных результатов, заявил французский врач Жан-Пьер де Монденар.
По словам специалиста, WADA запретило данный препарат, не будучи уверенным в том, что он помогает улучшать спортивные результаты. У агентства нет никаких доказательств этого, оно их никогда не предоставляло. WADA, таким образом, не уважает принципы своего же Всемирного антидопингового кодекса.
"Этот продукт улучшает жизнь пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но, конечно, не улучшает спортивные результаты", - приводит слова врача Radio-Canada Sports.
"Ранее я защищал борца, который провалил допинг-тест из-за этого препарата. Я попросил WADA предоставить мне медицинские протоколы, допускающие его запрет, и так и не получил от них ответа. Лаборатория Сервье изобрела этот препарат в 1964 году, а в списке WADA он появился только через 50 лет. На сегодняшний день ни одна лаборатория не проводила исследования, подтверждающие его эффективность в спорте", - добавил Монденар.
И вы не знаете аргументы защиты - возможно там совсем другое.
скажу сразу, не знаю о ком и о чём речь, но пусть и извиняется, если конечно есть за что
Поддерживаю Камилу и очень болею за нее. Сколько же грязи вылилось ей на голову ни за что ни про что! Включая дорогих ангажированных сограждан-двурушников. Весь просветленный мир и иже с ними мгновенно сделал лукавый вид что именно благодаря случайному загрязнению мизерной дозой тмз Валиева провела фееричный олисезон на высочайшем, недосягаемом уровне. И прошлогодние квадтулупы видимо тоже все благодаря тому тмз. И необыкновенная ее выразительность, пластика, хореографичность, балетность и всецелая красота на льду - тоже оттуда, ага. Неприкрытое агрессивное лицемерие. Хочется всем им ответить словами Булгакова - "да отрежут лгунам их гнусные языки"! А также спросить - а как они относятся к абсурдным оправданиям реальных, но "правильных" допингистов? А к уклонениям от забора проб по совершенно гротесковым причинам типа "разрядился телефон"? Хотя понятно как - положительно!)) пресловутая "нулевая терпимость" у них только к российской уникальной спортсменке, равной которой в мире нет и думаю не будет, чья вина заключается только в ослепительном таланте