Юрист Алексеев: «Если вина Валиевой и будет усмотрена, наказание должно составить не более двух лет. Но, на мой взгляд, достаточно и предупреждения»

Юрист Сергей Алексеев поделился ожиданиями от слушаний по делу Камилы Валиевой.

«Будет рассматриваться вопрос, лишать ли всю команду золотых медалей на Играх в Пекине.

Нужно исходить из того, что мизерная доза триметазидина, которая была найдена за полтора месяца до и которая выводится за три дня, никак повлиять на командное первенство не могла, здесь не должно быть аннулирования результата всей российской сборной.

При вынесении решения также следует учитывать, что является защищенным атлетом.

На момент якобы нарушения антидопинговых правил ей было менее 16 лет, поэтому в процессе должны применяться куда более мягкие стандарты доказывания, а на случай, если какая‑то вина, скажем, в виде халатности и будет установлена, то ответственность тоже должна быть более мягкая.

То есть от предупреждения до двухлетней дисквалификации, и уж точно не 4 года, как требует WADA.

Поэтому мы надеемся, что решение ДАК РУСАДА будет оставлено в силе. Достаточно ограничиться предупреждением без аннулирования каких‑либо результатов и дисквалификаций.

А если и будет усмотрена вина Валиевой, то наказание должно составить не более двух лет отстранения. Но, на мой взгляд, достаточно и предупреждения.

С учетом того, что каждый арбитр, приступая к рассмотрению разрешения спора, подписывает декларацию об отсутствии конфликта интересов и отсутствия заинтересованности, каждый из них несет ответственность за непредвзятое, справедливое и объективное решение.

Кроме того, каждый арбитр имеет определенный рейтинг и не заинтересован в злоупотреблениях.

Поэтому ожидаем справедливый итог дела, как это было в Пекине в феврале 2022 года, когда, даже несмотря на участие американского и других англосаксонских представителей, решение было в пользу нашего атлета.

Ребенка, который в силу возраста охраняется по многим параметрам», – сказал председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Кто защищал Валиеву не в суде? Речи Путина и Тутберидзе, флешмобы от военных и гигантские плакаты на многоэтажках