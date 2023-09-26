Американская журналистка Бреннан о деле Валиевой: «Возмутительная смесь колебаний и задержек наконец-то добралась до CAS. Хотя судьба Камилы решится не скоро»

Американская журналистка Бреннан высказалась о начале слушаний по делу Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) начались слушания по делу российской фигуристки .

«Возмутительная смесь колебаний и задержек, которая началась с того, что более полутора лет назад у американских и японских фигуристов отняли церемонию награждения на Олимпиаде-2022 в Пекине, наконец-то добралась до Спортивного арбитражного суда.

Именно здесь решится судьба Валиевой, хотя и не скоро, потому что по этому делу не сделали абсолютно ничего. На этой неделе пройдут три или четыре дня слушаний, а через месяц, два или три будет вынесен вердикт», – написала Кристин Бреннан.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии