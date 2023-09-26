Американская журналистка Бреннан о деле Валиевой: «Возмутительная смесь колебаний и задержек наконец-то добралась до CAS. Хотя судьба Камилы решится не скоро»

Теги сборная России допинг CAS сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Американская журналистка Бреннан высказалась о начале слушаний по делу Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Возмутительная смесь колебаний и задержек, которая началась с того, что более полутора лет назад у американских и японских фигуристов отняли церемонию награждения на Олимпиаде-2022 в Пекине, наконец-то добралась до Спортивного арбитражного суда.

Именно здесь решится судьба Валиевой, хотя и не скоро, потому что по этому делу не сделали абсолютно ничего. На этой неделе пройдут три или четыре дня слушаний, а через месяц, два или три будет вынесен вердикт», – написала Кристин Бреннан.

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина Куракулова
Надеюсь, Крис принимала душ и меняла одежду в период ожидания решения?)
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
===более полутора лет назад у американских и японских фигуристов отняли церемонию награждения на Олимпиаде-2022===
и канадских, - хотела добавить Бренан, но почему-то постеснялась (впрочем, намёк более чем прозрачен - у русских церемонию отняли тоже, но они Бреннан не упоминаются). Некий Чжоу был более откровенен - заявил, что церемонию отменили, потому что что-то (а именно снятие отстранения Камилы) пошло не "по плану" - и вместо ожидаемого ими золота пендосам должны были вручить только серебро, от которого они гордо отказались, сославшись на невозможность присутствия своей сборной в полном составе в связи с тем, что один из её членов (а конкретно тот самый Чжоу) якобы захворал ковидом.
Так по чьей же вине "отняли церемонию награждения на Олимпиаде-2022"? А, Бренан?🤔
Что касается "задержек" - особенно возмутительна задержка пробы шведской лабораторией.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейлем Сэйберхеген
Бренан бы о своей судьбе побеспокоилась бы.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
А я думал, вердикт на этой неделе будет! А оказывается, только года через два или три ... Похоже, не доживем ...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ RusVector
А я думал, вердикт на этой неделе будет! А оказывается, только года через два или три ... Похоже, не доживем ...
Слушания, потом разбирательства без сторон, потом вердикт - обычный регламент.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ RusVector
А я думал, вердикт на этой неделе будет! А оказывается, только года через два или три ... Похоже, не доживем ...
Месяца, а не года
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skyolker
Эта та самая стервятница, что доканывала всех вопросами про Камилу на Олимпиаде. От нее ничего другого и не стоит ожидать.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Во первых , судьбу Валиевой никак не могут решать журналисты , судьи , боссы спорта и т.д. Ее судьба решилась при рождении, когда родилась девочка с таким прекрасным сердцем, вот это самое ценное в Камиле,
А спортивную судьбу чиновники уже решили почти 2 года назад, на ОИ.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Лапа, "родилась девочка с таким прекрасным сердцем", что ты про её сердце знаешь и откуда?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Что касается заседания КАС. Считаю, что если доводы адвокатов Камилы покажутся суду недостаточными для её полного оправдания, необходимо провести дополнительное заседание и опросить членов сборной США и юсада в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: фактом существования некого "плана", согласно которому медали командного турнира ОИ должны были получить США, Япония и Канада, о чём поведал нам член сборной США Чжоу в своём вчерашнем пламенном спиче. Т.е. в чём тот "план" состоял, мы все и так уже давно поняли, но теперь это не просто догадки, хоть и более чем обоснованные, а факт, подтверждённый членом сборной США. Неизвестны только имена конкретных исполнителей этого "плана", которые тоже хотелось бы узнать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий