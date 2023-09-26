Американская журналистка Бреннан о деле Валиевой: «Возмутительная смесь колебаний и задержек наконец-то добралась до CAS. Хотя судьба Камилы решится не скоро»
Американская журналистка Бреннан высказалась о начале слушаний по делу Валиевой.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Возмутительная смесь колебаний и задержек, которая началась с того, что более полутора лет назад у американских и японских фигуристов отняли церемонию награждения на Олимпиаде-2022 в Пекине, наконец-то добралась до Спортивного арбитражного суда.
Именно здесь решится судьба Валиевой, хотя и не скоро, потому что по этому делу не сделали абсолютно ничего. На этой неделе пройдут три или четыре дня слушаний, а через месяц, два или три будет вынесен вердикт», – написала Кристин Бреннан.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
и канадских, - хотела добавить Бренан, но почему-то постеснялась (впрочем, намёк более чем прозрачен - у русских церемонию отняли тоже, но они Бреннан не упоминаются). Некий Чжоу был более откровенен - заявил, что церемонию отменили, потому что что-то (а именно снятие отстранения Камилы) пошло не "по плану" - и вместо ожидаемого ими золота пендосам должны были вручить только серебро, от которого они гордо отказались, сославшись на невозможность присутствия своей сборной в полном составе в связи с тем, что один из её членов (а конкретно тот самый Чжоу) якобы захворал ковидом.
Так по чьей же вине "отняли церемонию награждения на Олимпиаде-2022"? А, Бренан?🤔
Что касается "задержек" - особенно возмутительна задержка пробы шведской лабораторией.
А спортивную судьбу чиновники уже решили почти 2 года назад, на ОИ.