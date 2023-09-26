Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Статус «защищенного лица» может спасти Камилу. Арбитры чаще всего жалеют молодых спортсменов и снижают санкции»

Юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу Камилы Валиевой.

– Что ждать от дела Валиевой? Какой прогноз?

– Прогнозы делать очень тяжело, мы не видели, кто на что ссылается. РУСАДА считает, что вина спортсменки минимальна – попросили минимально возможную санкцию в виде предупреждения.

Хотя сама спортсменка считает, что ее вина полностью отсутствует. Тогда мы говорим о нулевой санкции. У нашей стороны явно есть консенсус по источнику попадания и крайне низкой вины спортсменки.

заняли среднюю позицию – запрашивают два года. А WADA требует стандартную санкцию – четыре года дисквалификации.

– Есть ли шанс на оправдание? Что в таком случае будет?

– Шанс есть, если услышат доводы спортсменки. Если примут, что триметазидин вообще отсутствовал в пробе спортсменки или он попал туда не по ее вине.

Если поддержат позицию спортсменки, тогда вопрос с медалью автоматически отпадет, никто и не помыслит забрать у нее олимпийскую медаль. Если встанут на сторону РУСАДА, то тоже неплохой результат.

Думаю, что с учетом ее статуса «защищенного лица» будут рассматривать вопрос о санкциях в виде выговора или двух лет дисквалификации.

– Статус «защищенного лица» – это что? Что он дает для и может ли спасти?

– Может спасти. Этот статус достаточно сильный и его часто применяют в отношении несовершеннолетних. Мы все прекрасно понимаем, что применить к ребенку те же стандарты бдительности и разумности, что и ко взрослому спортсмену, нельзя.

Арбитры чаще всего умудренные опытом люди, они чаще всего жалеют молодых спортсменов и снижают санкции.

– В случае вынесения обвинений олимпийское золото за командные соревнования точно отнимут? И если отнимут, то у всей команды?

– Это надо читать правила ISU. Но точно можно сказать, что не будет автоматического отбора этой медали – это два разных вопроса. Даже если установят вину Валиевой, это не означает, что у нее сразу отберут медаль. Автоматически отбирается только медаль с соревнования, где обнаружен неблагоприятный результат пробы.

Считается, что спортсмен достиг результата под влиянием запрещенной субстанции. А тут во внимание приниматься будет очень многое. В том числе и многочисленные тестирования перед и во время , – сказала Анцелиович.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии