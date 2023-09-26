Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Статус «защищенного лица» может спасти Камилу. Арбитры чаще всего жалеют молодых спортсменов и снижают санкции»
Юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу Камилы Валиевой.
– Что ждать от дела Валиевой? Какой прогноз?
– Прогнозы делать очень тяжело, мы не видели, кто на что ссылается. РУСАДА считает, что вина спортсменки минимальна – попросили минимально возможную санкцию в виде предупреждения.
Хотя сама спортсменка считает, что ее вина полностью отсутствует. Тогда мы говорим о нулевой санкции. У нашей стороны явно есть консенсус по источнику попадания и крайне низкой вины спортсменки.
ISU заняли среднюю позицию – запрашивают два года. А WADA требует стандартную санкцию – четыре года дисквалификации.
– Есть ли шанс на оправдание? Что в таком случае будет?
– Шанс есть, если услышат доводы спортсменки. Если примут, что триметазидин вообще отсутствовал в пробе спортсменки или он попал туда не по ее вине.
Если поддержат позицию спортсменки, тогда вопрос с медалью автоматически отпадет, никто и не помыслит забрать у нее олимпийскую медаль. Если встанут на сторону РУСАДА, то тоже неплохой результат.
Думаю, что с учетом ее статуса «защищенного лица» будут рассматривать вопрос о санкциях в виде выговора или двух лет дисквалификации.
– Статус «защищенного лица» – это что? Что он дает для Камилы и может ли спасти?
– Может спасти. Этот статус достаточно сильный и его часто применяют в отношении несовершеннолетних. Мы все прекрасно понимаем, что применить к ребенку те же стандарты бдительности и разумности, что и ко взрослому спортсмену, нельзя.
Арбитры чаще всего умудренные опытом люди, они чаще всего жалеют молодых спортсменов и снижают санкции.
– В случае вынесения обвинений олимпийское золото за командные соревнования точно отнимут? И если отнимут, то у всей команды?
– Это надо читать правила ISU. Но точно можно сказать, что не будет автоматического отбора этой медали – это два разных вопроса. Даже если установят вину Валиевой, это не означает, что у нее сразу отберут медаль. Автоматически отбирается только медаль с соревнования, где обнаружен неблагоприятный результат пробы.
Считается, что спортсмен достиг результата под влиянием запрещенной субстанции. А тут во внимание приниматься будет очень многое. В том числе и многочисленные тестирования перед и во время Олимпиады, – сказала Анцелиович.
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