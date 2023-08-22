Ирина Роднина: «Не поддерживаю переименование стадиона после слов Исинбаевой. Но ее поведение вызвало такую реакцию у людей, она нарушила фэйр-плей»

Ирина Роднина считает, что Елена Исинбаева «нарушила фэйр-плей» своими словами.

«Я не поддерживаю переименование стадиона после слов Елены Исинбаевой (ранее объекту в Махачкале, названному в честь Исинбаевой, вернули прежнее наименование «Труд» – Sports.ru).

Точно так же я не поддерживаю снос памятников и переписывание истории. Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда!

Но в недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому такое поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило – фэйр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. В июле она заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое майорское звание.

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