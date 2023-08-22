Ирина Роднина: «Не поддерживаю переименование стадиона после слов Исинбаевой. Но ее поведение вызвало такую реакцию у людей, она нарушила фэйр-плей»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Ирина Роднина прыжки с шестом Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что Елена Исинбаева «нарушила фэйр-плей» своими словами.

«Я не поддерживаю переименование стадиона после слов Елены Исинбаевой (ранее объекту в Махачкале, названному в честь Исинбаевой, вернули прежнее наименование «Труд» – Sports.ru).

Точно так же я не поддерживаю снос памятников и переписывание истории. Лена навсегда останется в памяти российского спорта как рекордсмен, чемпионка Олимпиад и выдающийся атлет. Об этом нужно помнить всегда!

Но в недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. Поэтому такое поведение вызвало такую реакцию у людей. В спорте есть правило – фэйр-плей. Это правило в данной ситуации она нарушила», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. В июле она заявила, что продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК), назвав при этом «чисто номинальным» свое майорское звание.

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana74
Роднина сама всегда выкручивается как может, и не только она. Весь бомонд переобувается налету по любому вопросу.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Чо как там, Ирина, с бананом для Обамы в твиттере, подпадает под фейр-плей?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
в недавней ситуации Исинбаева выкручивалась как могла. --- Ибо хочет сохранить должность и зарплату в МОК, ибо ничего делать больше не умеет, а виллу за миллион содержать надо.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saskha
Отличное доказательство того, что нельзя при жизни называть (хотя повод для переименования абсурдный)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Большаков
Мнение американки очень важно для нас
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Тут не фейр-плей, а фейспалм от бабкиной ахинеи🙈
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
(...) как нарушим фэйр-плей
жить нам станет веселей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Георгий Большаков
Мнение американки очень важно для нас
Уже добрый десяток лет ни один подобный комментатор не может предоставить никаких доказательств наличия у Родниной паспорта США.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saskha
Правильно! но я бы еще проверил не нарушены ли плейофф, форчекинг и пик-н-ролл.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr. Heisenberg
Родниным и т.п. не нужно выкручиваться - как пресмыкались, как лебезили, так и продолжают. Бомбить соседнюю страну это не фэйр-плей. Так что сейчас любой человек в принципе имеет полное моральное право откреститься от "отечества", или вообще его не учитывать, как нечто, имеющее место в его жизни.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
У Родниной нет морального права осуждать Исинбаеву.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ash918
хуерплей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
труд так труд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Исинбаева не на свои кровные деньги стадион построила. Деньги бюджетные. Как жители решат, так пусть и будет.
А впредь нужно тщательнее выбирать названия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тот самый Кадрус
Ответ Dr. Heisenberg
Родниным и т.п. не нужно выкручиваться - как пресмыкались, как лебезили, так и продолжают. Бомбить соседнюю страну это не фэйр-плей. Так что сейчас любой человек в принципе имеет полное моральное право откреститься от "отечества", или вообще его не учитывать, как нечто, имеющее место в его жизни.
Список спортсменов, открестившихся от своей страны из Франции, США и других причастных к вторжению в Ливию в студию, пожалуйста.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Ответ тот самый Кадрус
Список спортсменов, открестившихся от своей страны из Франции, США и других причастных к вторжению в Ливию в студию, пожалуйста.
Зачем? Именами не всех назвали спортивные объекты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий