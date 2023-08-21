Анна Чичерова: «В топ самых влиятельных легкоатлеток включены достойные спортсменки, но та же Исинбаева внесла куда больший вклад, чем Драгила»

Анна Чичерова высказалась о непопадании россиянок в топ самых влиятельных легкоатлеток мира.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала топ-40 самых влиятельных спортсменок мира. В него не попала ни одна российская легкоатлетка.

«Мне просто смешно от того, что ни одной нашей спортсменки нет в этом списке.

Спора нет, в него включены очень достойные легкоатлетки, но та же Лена Исинбаева уж внесла куда больший вклад, чем Стейси Драгила», – сказала Чичерова.

Стейси Драгила – американская прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка Сиднея-2000 и двукратная чемпионка мира. Лучший результат Драгилы – 4,83 м.

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и мировой рекордсменкой (5,06 м) в прыжках с шестом.

Исинбаева и Ласицкене не вошли в список самых влиятельных легкоатлеток мира