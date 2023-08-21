Юрий Борзаковский: «Исинбаева и Ласицкене, выигравшие по три золота ЧМ, чего в их дисциплинах не удавалось сделать никому, заслуживают признания»

Юрий Борзаковский высказался о непопадании россиянок в топ самых влиятельных легкоатлеток мира.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала топ-40 самых влиятельных спортсменок мира. В него не попала ни одна российская легкоатлетка.

«Отсутствие россиянок в списке 40 сильнейших легкоатлеток чемпионатов мира, внесших наибольший вклад в развитие нашего вида спорта, вызывает у меня удивление.

Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящемся в этом списке, однако считаю, что те же и , выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше», – сказал олимпийский чемпион в беге на 800 м.

Исинбаева и Ласицкене не вошли в список самых влиятельных легкоатлеток мира по версии World Athletics