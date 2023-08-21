Юрий Борзаковский: «Исинбаева и Ласицкене, выигравшие по три золота ЧМ, чего в их дисциплинах не удавалось сделать никому, заслуживают признания»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки в высоту Юрий Борзаковский прыжки с шестом World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене ТАСС Легкая атлетика

Юрий Борзаковский высказался о непопадании россиянок в топ самых влиятельных легкоатлеток мира.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала топ-40 самых влиятельных спортсменок мира. В него не попала ни одна российская легкоатлетка. 

«Отсутствие россиянок в списке 40 сильнейших легкоатлеток чемпионатов мира, внесших наибольший вклад в развитие нашего вида спорта, вызывает у меня удивление.

Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящемся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше», – сказал олимпийский чемпион в беге на 800 м. 

Исинбаева и Ласицкене не вошли в список самых влиятельных легкоатлеток мира по версии World Athletics

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4 комментария

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Космос
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нацизм, лицермерие, русофобия - это скрепы запада и либердунья
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stalkers111
может, теперь Исинбаева поймет, что и на Западе она никому не нужна.
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sergey2022
Непопадание в топ, ничем не умаляет их победы, всё остальное как всегда политика, надо быть выше этого
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sergey2022
Ответ stalkers111
может, теперь Исинбаева поймет, что и на Западе она никому не нужна.
Чтобы это понять надо иметь критическое мышление, оно у неё отсутствует
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