Юрий Борзаковский: «Исинбаева и Ласицкене, выигравшие по три золота ЧМ, чего в их дисциплинах не удавалось сделать никому, заслуживают признания»
Юрий Борзаковский высказался о непопадании россиянок в топ самых влиятельных легкоатлеток мира.
Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала топ-40 самых влиятельных спортсменок мира. В него не попала ни одна российская легкоатлетка.
«Отсутствие россиянок в списке 40 сильнейших легкоатлеток чемпионатов мира, внесших наибольший вклад в развитие нашего вида спорта, вызывает у меня удивление.
Я не умаляю заслуг всех спортсменок, находящемся в этом списке, однако считаю, что те же Елена Исинбаева и Мария Ласицкене, выигравшие по три золота чемпионатов мира, чего в их дисциплинах не удавалось больше сделать никому, заслуживают признания международной федерацией не меньше», – сказал олимпийский чемпион в беге на 800 м.
Исинбаева и Ласицкене не вошли в список самых влиятельных легкоатлеток мира по версии World Athletics
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