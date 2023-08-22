«Мы должны сделать свой рейтинг, если эти болваны смешали политику со спортом». Тихонов о списке World Athletics без россиянок

Теги Александр Тихонов НХЛ Елена Исинбаева сборная России жен Союз биатлонистов России прыжки в высоту прыжки с шестом World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене Политика Биатлон

Александр Тихонов назвал World Athletics болванами, смешавшими политику и спорт.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список «самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и чемпионка ОИ по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

«Надо заканчивать спецоперацию на Украине, дать по ушам всей Европе, и все встанет на место. Мы должны сделать свой рейтинг. Если они, эти болваны – я их по-другому не называю, – смешали политику со спортом.

И что толку сейчас перечислять достижения Исинбаевой? Мы сегодня не правим бал. Посмотрите, откуда нас только не вычеркнули. Делайте свой рейтинг и поднимайте своих спортсменов. Я еще лет 20 назад говорил – создайте российскую хоккейную лигу. Посмотрите, сколько наших звезд играют там (в НХЛ) и радуют этих сраных американцев, канадцев, кого угодно. У нас ведь есть столько клубов.

Мы на футбол тратим больше, чем на весь остальной спорт. Разве это нормальное явление? Нет, конечно. Я уверен, что весь российский футбол – это бюджет какого-то одного огромного региона. А трибуны пустые. В Мордовии стоит стадион, его разбирать сейчас дороже. Там никогда не было футбола и не будет.

Вот где корень зла зарыт. А мы удивляемся, что Исинбаева в рейтинг не попала», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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