Алина Загитова показала футболку с надписью «безызбежно». Ранее она произнесла это слово в эфире
Алина Загитова показала футболку с надписью «безызбежно».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео, где она катается на велосипеде в этой футболке и солнцезащитных очках.
«No comment…» – написала Загитова в телеграм-канале.
«Однозначная БЕЗЫЗБЕЖНОСТЬ 😂😂», – добавила она в следующей публикации.
В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из телеэфиров, говоря об интересе к хоккею.
А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
Екатерина Боброва: «Безызбежно» – гениальная фраза! На месте Загитовой я бы еще деньги на этом сделала. Эпик фейл нужно монетизировать»
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p.s. Глагол повелительного наклонения ... запрещён почему-то.
Только жаль, что никто покупать не будет, потому что сделали на от….сь
ну безызбежно и безызбежно, звучит в целом нормально, слух не режет, че докопались