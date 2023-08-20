Алина Загитова показала футболку с надписью «безызбежно». Ранее она произнесла это слово в эфире

Алина Загитова показала футболку с надписью «безызбежно».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео, где она катается на велосипеде в этой футболке и солнцезащитных очках.

«No comment…» – написала Загитова в телеграм-канале.

«Однозначная БЕЗЫЗБЕЖНОСТЬ 😂😂», – добавила она в следующей публикации.

В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из телеэфиров, говоря об интересе к хоккею.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

Екатерина Боброва: «Безызбежно» – гениальная фраза! На месте Загитовой я бы еще деньги на этом сделала. Эпик фейл нужно монетизировать»