Алина Загитова показала футболку с надписью «безызбежно». Ранее она произнесла это слово в эфире

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова показала футболку с надписью «безызбежно».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео, где она катается на велосипеде в этой футболке и солнцезащитных очках.

«No comment…» – написала Загитова в телеграм-канале.

«Однозначная БЕЗЫЗБЕЖНОСТЬ 😂😂», – добавила она в следующей публикации.

В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из телеэфиров, говоря об интересе к хоккею.

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

Екатерина Боброва: «Безызбежно» – гениальная фраза! На месте Загитовой я бы еще деньги на этом сделала. Эпик фейл нужно монетизировать»

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52 комментария

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Елена Назырова
Алина превращается в волочкову, лишь бы говорили, и неважно хорошо или плохо
+71
-20
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Великий Алонсо
Когда опозорилась, но не подаёшь виду
+53
-18
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Anton Kortenko
"Безызбежность - не предел!"...
+20
-2
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Бене Гессерит
Ответ Maturmalai
Волочкова писает под елку, учит на весь мир, как правильно раздвигать ноги для олигарха, и беззастенчиво бухает и колобродит на публику. Купите себе немножко чувства меры и не делайте таких нелепых сравнений.
Алина была милой девочкой на коньках, всему своё время
+14
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Кокич
Как говорил Гарри Маккью: "Все эти восторги хороши особенно, когда они обращены в звонкую монету!"
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Ann P
Где-то заржала одна Боброва
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Н.Ф.
... железо, не отходя от кассы.
©

p.s. Глагол повелительного наклонения ... запрещён почему-то.
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Anton Kortenko
Ответ Maturmalai
Когда умеешь создавать бренды и зарабатывать бабло даже на своих оговорках, в отличие от зануд в интернете.
напечатать футболку = создавать бренды. съела, Кока Шпанел?
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Mbest77
Выпуск мерча с этим словом было безызбежно.
Только жаль, что никто покупать не будет, потому что сделали на от….сь
+11
-5
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Antoniom
Когда мозги не купить ни за какие деньги и достижения. Умные стараются делать выводы, глупые создают хайп на своих ошибках.
+11
-6
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soneyka
Молодец. Ошибиться может каждый, никто тут не безгрешный и не идеально грамотный. Футболка с хештегом - безобидный ответ на злость комментаторов. Пусть злятся и дальше, "академики и профессора русской словесности")
+10
-6
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Алексей Токарев
Хорошо что она молчала на видео. Меньше кринжа.
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Arty K.
Поздно обиду выдавать за самоиронию, поздно
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Anton Kortenko
Ответ Слончик
Первая хорошая шутка с этим словом
это не я, это Базз Лайтер и его команда.
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Jazzy22
Круто, что отнеслась с юмором
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Alex Metallov
Ответ Maturmalai
Когда умеешь создавать бренды и зарабатывать бабло даже на своих оговорках, в отличие от зануд в интернете.
Умеешь создавать бренды? Серьезно? Думаешь она это сама придумала. Мне порой кажется, что агент Загитовой это родственник агента Тендера Брэнсона из книги Чака Паланика "Уцелевший"
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Agura
Ответ soneyka
Молодец. Ошибиться может каждый, никто тут не безгрешный и не идеально грамотный. Футболка с хештегом - безобидный ответ на злость комментаторов. Пусть злятся и дальше, "академики и профессора русской словесности")
Эти "академики" не умеют изъясняться без использования англицизмов.Русским языком владеют со словарем.
+3
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Misson
Ответ Великий Алонсо
Когда опозорилась, но не подаёшь виду
Первый, и главный, закон пиара гласит: "не важно что говорят, главное, чтобы говорили".
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or.om
Она бы сама явно не додумалась, пока Боброва не подсказала
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Старик Стариканов
безызбежное дно
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Maturmalai
Ответ Елена Назырова
Алина превращается в волочкову, лишь бы говорили, и неважно хорошо или плохо
Волочкова писает под елку, учит на весь мир, как правильно раздвигать ноги для олигарха, и беззастенчиво бухает и колобродит на публику. Купите себе немножко чувства меры и не делайте таких нелепых сравнений.
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rooney pers
Ответ Maturmalai
Когда умеешь создавать бренды и зарабатывать бабло даже на своих оговорках, в отличие от зануд в интернете.
Зануды не умеют зарабатывать? Только те которые в инете или как вообше?
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Василий Рязанцев
Ответ Великий Алонсо
Когда опозорилась, но не подаёшь виду
хз, я когда первый раз прочитал даже не понял в чем проблема.
ну безызбежно и безызбежно, звучит в целом нормально, слух не режет, че докопались
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garovatat
ну и в чем прикол? новое слово изобрела и типа запустила в мир? В таком случае ей уже целую коллекцию одежды "мои сентенции" можно выпустить. Удивительно просто как человек вместо того, чтобы исправлять свою безграмотность так нарочито ее форсит. Вызывает недоумение... Нормально относилась всегда к Загитовой, Загитову-фигуристку вообще люблю, но то как Алина откровенно демонстрирует свое невежество и более того, настаивает на нем, вызывает антипатию...
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Ask777
Лучшая💪
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