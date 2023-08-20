Алина Загитова: «Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки. Помогает лучше понять себя, познать окружающий мир»
Алина Загитова объяснила, зачем ходит на занятия по актерского мастерству.
«Мне прям очень нравится, в какую сторону я меняюсь.
Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки.
Помогает лучше понять себя, познать окружающий мир», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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(Дашенька из к/ф "Свадьба" по А. П. Чехову)
Как мантру повторяет.
Только с ОИ-18 уже 5й год пошел, а воз и ныне там)