Алина Загитова: «Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки. Помогает лучше понять себя, познать окружающий мир»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова объяснила, зачем ходит на занятия по актерского мастерству.

«Мне прям очень нравится, в какую сторону я меняюсь.

Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки.

Помогает лучше понять себя, познать окружающий мир», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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36 комментариев

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Ебздрогыч
Алина Загитова: «Занятия актерским мастерством развивают во мне коммунистические навыки»
+32
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Назар Игорь
"Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном"
(Дашенька из к/ф "Свадьба" по А. П. Чехову)
+14
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Gemma157
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Ответ Daishi
Скоро Алиночка изменится и познает мир до такой степени, что ее руки дойдут и до кино. Козловский, Петров, Ходченкова и Загитова - четыре всадника отечественного киноапокалипсиса. :)
Первые три фамилии хотя бы профессиональные актеры, у них дипломы театральных училищ. А Загитова вообще ни в чем не профессионал, даже в ФК на льду уже ничего показать не может
+21
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Грибная Фея
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все окружающий мир познает... умора
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Девочка с севера
Как связаны актёрское мастерство, коммуникативные навыки, познание себя и окружающего мира?
+14
-4
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Алексей Токарев
долго она заучивала эту речь?
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Gemma157
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Все что угодно лишь бы не работать
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плюшевая Ракета
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Не проще было написать: "навыки общения"? Это короче и легче выговорить, чем "коммуникативные"...
+10
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Buharoid
А как можно стать лучшей телеведущей несколько лет подряд без развитых коммуникативных навыков, кхм?
+14
-7
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Daishi
Скоро Алиночка изменится и познает мир до такой степени, что ее руки дойдут и до кино. Козловский, Петров, Ходченкова и Загитова - четыре всадника отечественного киноапокалипсиса. :)
+12
-7
+5
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Mixalblch
Ответ Gemma157
Все что угодно лишь бы не работать
зачем, если содержат?
+12
-7
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Кокич
Алина работает 24/7, что примерно равно 3 целых 43 сотых.
+6
-2
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Н.Ф.
Ответ Тайга86
Все-таки длинные вью - это пока не для нее. Минут через пять в голове взбивается коктейль из того, чего хотела бы сказать, из того что может, из того как кто-то красиво сказал где-то, из новых слов, но с неизвестным значением...из новых своих слов, которые потом будут искать в словарях...
https://www.youtube.com/watch?v=5C3aJoZjbUM
+3
0
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fewral
Ей прям очень нравится, как развиваются в ней коммуникативные навыки.)
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Пылесос
Алина, а теперь произнеси это слово.
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Тайга86
Ответ Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=5C3aJoZjbUM
)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Алина Загитова: «Занятия актерским мастерством развивают во мне коммунистические навыки»
"Этюды - крестьянам, спектакли - рабочим!"😼
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Док Аксель
Чем больше познаёшь себя, тем больше хочется учиться, учиться и ещё раз учиться...
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Alex Metallov
Алина, научись пожалуйста играть на гитаре, а то ведь еще наверное не умеешь.
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Perfectooo
Осталось только понять, что Алиначка подразумевает под "окружающим миром", который она познает через актерское мастерство.. и как именно это познание происходит..
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papadok
Не мое собачье дело, но если бы для себя пришлось выбирать путь, чтобы полностью развиться, я бы предпочёл хорошую школу ораторского искусства. На мой вкус, навыки речи в плане коммуникативности важнее всего.
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Девушка Безимени
)
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Тайга86
Все-таки длинные вью - это пока не для нее. Минут через пять в голове взбивается коктейль из того, чего хотела бы сказать, из того что может, из того как кто-то красиво сказал где-то, из новых слов, но с неизвестным значением...из новых своих слов, которые потом будут искать в словарях...
+2
-2
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Журэма
У Загитовой уже в каждом предложении про саморазвитие и пробы нового.
Как мантру повторяет.
Только с ОИ-18 уже 5й год пошел, а воз и ныне там)
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Gemma157
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Сейчас опять кого-то бомбанет..
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