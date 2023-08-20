Алина Загитова: «Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки. Помогает лучше понять себя, познать окружающий мир»

Алина Загитова объяснила, зачем ходит на занятия по актерского мастерству.

«Мне прям очень нравится, в какую сторону я меняюсь.

Занятия актерским мастерством развивают во мне коммуникативные навыки.

Помогает лучше понять себя, познать окружающий мир», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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