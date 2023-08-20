Алина Загитова: «У меня много развлечений, много дел, я достаточно социальный человек»

Теги телевидение сборная России женское катание бокс Алина Загитова Павел Воля Фигурное катание

Алина Загитова назвала себя социальным человеком с большим количеством увлечений.

Об этом олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведут Павел Воля и Илья Соболев.

Загитова: У меня есть много развлечений, много дел, которыми я занимаюсь, я достаточно социальный человек.

Воля: А ну давай перечисляй твои увлечения, интересно!

Загитова: Так, бокс, фехтование, рисование.

Воля: Ты можешь ударить, проткнуть и обвести еще?

Загитова: Ха-ха, да. Потом что еще, телевидение, журналистка.

Соболев: То есть ты везде не успеваешь, правильно понимаю?

Загитова: Ну-у-у, практически.

Соболев: Ты везде записана, у тебя оплачен на год везде.

Загитова: Ну да, получается, что так.

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8 комментариев

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87c5yu28b7
Я достаточно социальный человек. У меня есть аккаунты во всех соцсетях
+10
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Bartez1986
Телевидение, журналистка... Что дальше? Доктор всех наук?
+3
0
+3
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Фрол21208
социальный человек,ЛОЛ
+3
0
+3
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Мыкола
Молодец, что не сдаётся. Ещё столько областей, где можно кринжануть))
+3
0
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Виктор Войнов
Мастер спорта международного класса практически по всему
+2
0
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Сергей Орлов
Ответ Федя Букин
Какая же она умничка
Так толсто, что даже тонко)
+1
0
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Nadert@
Давно не было Алины. Аж соскучились.
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