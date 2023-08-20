Алина Загитова: «У меня много развлечений, много дел, я достаточно социальный человек»

Алина Загитова назвала себя социальным человеком с большим количеством увлечений.

Об этом олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведут Павел Воля и Илья Соболев.

Загитова: У меня есть много развлечений, много дел, которыми я занимаюсь, я достаточно социальный человек.

Воля: А ну давай перечисляй твои увлечения, интересно!

Загитова: Так, бокс, фехтование, рисование.

Воля: Ты можешь ударить, проткнуть и обвести еще?

Загитова: Ха-ха, да. Потом что еще, телевидение, журналистка.

Соболев: То есть ты везде не успеваешь, правильно понимаю?

Загитова: Ну-у-у, практически.

Соболев: Ты везде записана, у тебя оплачен на год везде.

Загитова: Ну да, получается, что так.