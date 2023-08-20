Алина Загитова: «У меня много развлечений, много дел, я достаточно социальный человек»
Алина Загитова назвала себя социальным человеком с большим количеством увлечений.
Об этом олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, которое ведут Павел Воля и Илья Соболев.
Загитова: У меня есть много развлечений, много дел, которыми я занимаюсь, я достаточно социальный человек.
Воля: А ну давай перечисляй твои увлечения, интересно!
Загитова: Так, бокс, фехтование, рисование.
Воля: Ты можешь ударить, проткнуть и обвести еще?
Загитова: Ха-ха, да. Потом что еще, телевидение, журналистка.
Соболев: То есть ты везде не успеваешь, правильно понимаю?
Загитова: Ну-у-у, практически.
Соболев: Ты везде записана, у тебя оплачен на год везде.
Загитова: Ну да, получается, что так.
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