Елена Вайцеховская: «Для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, необходимы другие тренерские руки и другое отношение к собственной карьере»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о перспективах в карьере российской фигуристки Александры Трусовой.

«После ОИ в Пекине я написала, что Саша Трусова с ее физическими данными и пятью четверными имеет наиболее реальные шансы, чтобы остаться в спорте еще на четыре года и выиграть наконец эту проклятую золотую медаль. Медаль, безусловно, мощнейший стимул, но парадокс в том, что встраиваться в послеолимпийскую реальность Трусовой может оказаться сложнее, чем всем остальным спортсменкам вместе взятым.

Когда Алена Косторная расставалась с прежним тренерским штабом, по словам людей, близко знакомых с ситуацией, девушке было сказано: мол, ты, Алена, на все имеешь собственное мнение, как и определенный опыт, понятно, что уже не будешь слепо подчиняться тренерским указаниям, все это может быть и неплохо, но с тем подходом, который принят в группе, оставаться в ней просто не имеет смысла.

Когда Трусова возвращалась в «Хрустальный» от Плющенко, она возвращалась на своих условиях. Иначе говоря, логично предположить, что ее просто терпели, шли на уступки, понимая, что сложный характер – это сложный характер, а пять четверных – это пять четверных. Но будут ли терпеть сейчас?

Сразу напрашивается вопрос: «А зачем?» После пяти приземленных на ОИ четверных, любое уменьшение количества будет воспринято как шаг назад – так устроена человеческая психология. Спасти ситуацию способен какой-то качественный скачок: в постановке программ, интерпретации, сложности композиции.

Это грандиозная работа, которой Саша после ОИ не занималась – это совершенно очевидно. То есть, вернувшись к привычным тренировкам, она по определению будет выглядеть слабее, чем была. А возможно, слабее, чем кто-то другой.

И какой тогда смысл фокусироваться на спортсменке с таким количеством персональных особенностей, когда вокруг толпами скользят молодые, послушные, работоспособные и гораздо более мотивированные? И когда в ближайшем обозримом будущем нет никаких серьезных соревнований?

Не говорю уже о том, что для смены стиля, имиджа и впечатления Трусовой, возможно, вообще необходимы другие тренерские руки, другой подход и другое отношение к собственной карьере. Опять же, остается вопрос: хочет ли продолжения сама Саша?

На данный момент она является самой высокооплачиваемой шоу-звездой в стране (подтверждение этому я получила сразу из нескольких источников), уникального прыжкового контента хватит еще на несколько лет показательных выступлений, а там, глядишь, и собственный бизнес раскрутится» – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

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