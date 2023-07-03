Вайцеховская о Косторной: «В прошлом Алена попала от прекрасного технаря Елены Жгун «не в те руки». Она ни разу не конвейерный товар»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о чемпионке Европы Алене Косторной.

«Алена Косторная – мой любимый l’Enfant Terrible фигурного катания. Обожаю, когда люди живут с удовольствием. «Под большое декольте», как выразился бы любимый мной писатель-драматург Владимир Кунин.

Талант Косторной безусловен. Для нее не существует двигательных ограничений, она, как никто, чувствует жест, взгляд, паузу и степень хулиганства, ее любит камера, а своими коньками на льду она способна передать любую эмоцию.

На Алену всегда интересно смотреть, поскольку даже в самый неудачный для нее день и в самой технически навороченной программе вообще не заметно, что фигурное катание для Косторной – это работа. Видны кураж, кайф и свобода.

Бросается в глаза, что от любого своего поступка, будь то на льду, или в жизни, Алена получает колоссальное удовольствие. Даже когда разбежался, споткнулся и шмякнулся.

При всем сказанном, талант Косторной – классическая иллюстрация утверждения, что все, или почти все суперталантливые спортсмены ленивы. Это объяснимо, кстати. Когда человеку любой элемент дается без особых усилий, нет никакой нужды пахать часами, отрабатывая то или иное движение.

Я бы даже сказала, что большой природный талант по умолчанию конфликтует с тренировочным процессом, а, значит, и с тренером. Потому что у человека в подсознании сидит уверенность: если у меня всё так легко получается, то наверняка получится и тогда, когда выйду на старт.

Неважно, кстати, каким именно видом спорта такой человек занимается.

Интересна ли мне Алена Косторная в парном катании? В плане потенциального результата скорее нет, чем да. Этот вид, если ставить перед собой серьезные цели, требует гораздо больше пахоты, чем одиночка. Причем пахоты осознанной, не «дрессировки». И я, честно говоря, не верю, что Алена способна в этом плане на забег на длинную дистанцию.

Интересно ли мне на нее смотреть? Безумно! Хочется увидеть программы, хочется увидеть идеи хореографа, которые должны быть крайне незаурядны, потому что реализовать на льду Алена действительно способна всё, что угодно.

Я бы даже сказала (заранее простите, кто не разделяет), что в своем фигурнокатательном прошлом Алена попала от прекрасного технаря Елены Жгун «не в те руки».

Она ни разу не конвейерный товар, в групповом режиме ее не подогнать даже под «золотой» стандарт. Что и подтвердила история Косторной-одиночницы. Хотя в гораздо большей степени не конвейерный товар Саша Трусова. Но о ней завтра», – написала Вайцеховская.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам