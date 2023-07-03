Вайцеховская о Косторной: «В прошлом Алена попала от прекрасного технаря Елены Жгун «не в те руки». Она ни разу не конвейерный товар»

Теги сборная России Елена Вайцеховская пары женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о чемпионке Европы Алене Косторной.

«Алена Косторная – мой любимый l’Enfant Terrible фигурного катания. Обожаю, когда люди живут с удовольствием. «Под большое декольте», как выразился бы любимый мной писатель-драматург Владимир Кунин.

Талант Косторной безусловен. Для нее не существует двигательных ограничений, она, как никто, чувствует жест, взгляд, паузу и степень хулиганства, ее любит камера, а своими коньками на льду она способна передать любую эмоцию.

На Алену всегда интересно смотреть, поскольку даже в самый неудачный для нее день и в самой технически навороченной программе вообще не заметно, что фигурное катание для Косторной – это работа. Видны кураж, кайф и свобода.

Бросается в глаза, что от любого своего поступка, будь то на льду, или в жизни, Алена получает колоссальное удовольствие. Даже когда разбежался, споткнулся и шмякнулся.

При всем сказанном, талант Косторной – классическая иллюстрация утверждения, что все, или почти все суперталантливые спортсмены ленивы. Это объяснимо, кстати. Когда человеку любой элемент дается без особых усилий, нет никакой нужды пахать часами, отрабатывая то или иное движение.

Я бы даже сказала, что большой природный талант по умолчанию конфликтует с тренировочным процессом, а, значит, и с тренером. Потому что у человека в подсознании сидит уверенность: если у меня всё так легко получается, то наверняка получится и тогда, когда выйду на старт.

Неважно, кстати, каким именно видом спорта такой человек занимается.

Интересна ли мне Алена Косторная в парном катании? В плане потенциального результата скорее нет, чем да. Этот вид, если ставить перед собой серьезные цели, требует гораздо больше пахоты, чем одиночка. Причем пахоты осознанной, не «дрессировки». И я, честно говоря, не верю, что Алена способна в этом плане на забег на длинную дистанцию.

Интересно ли мне на нее смотреть? Безумно! Хочется увидеть программы, хочется увидеть идеи хореографа, которые должны быть крайне незаурядны, потому что реализовать на льду Алена действительно способна всё, что угодно.

Я бы даже сказала (заранее простите, кто не разделяет), что в своем фигурнокатательном прошлом Алена попала от прекрасного технаря Елены Жгун «не в те руки».

Она ни разу не конвейерный товар, в групповом режиме ее не подогнать даже под «золотой» стандарт. Что и подтвердила история Косторной-одиночницы. Хотя в гораздо большей степени не конвейерный товар Саша Трусова. Но о ней завтра», – написала Вайцеховская. 

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

69 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Знатоки, посоветуйте Вайц таблетки для памяти, плиз. Глядишь, вспомнит, какие места занимала Косторная до перехода в ТШТ.
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kate_ko
ахаха) разбудите меня лет через 10 и спросите, что делает Вайцеховская, я отвечу: тихо гадит на Тутберидзе и ее учениц))) а когда Алёнушка была в "тех" руках, уважаемая пловчиха не подскажет? разве что в руках будущего мужа, а остальное Алёне все не то (при всей моей любви к ее немалому таланту)
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Самая цитируемая и вообще недура
А кто-нибудь в курсе, с чем связан внезапный ежедневный перебор косточек спортсменок, которые тренились у Тутберидзе? Разбора по, Туктамышевой, Муравьевой или Жилиной ждать, или они по-умолчанию в "тех руках, которые надо руках"? 😂
Что-то мне подсказывает, что эти внезапные опусы Вайц - из многотомника "Открытию новой площадки АП посвящается". Впереди новый сезон, великому тренеру нужны новые жертвы?
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Лучшее_враг_хорошего
Ха-ха..ой умора. А потом «не с теми руками» выиграла все самое ценное, что у нее есть из спортивных достижений.
Кстати, а почему же Косторная в «те самые» руки Жгун-то не вернулась после ухода от Этери? Все так и бегает по другим рукам.
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Ника138
"Когда человеку любой элемент дается без особых усилий, нет никакой нужды пахать часами, отрабатывая то или иное движение" - боже, что она несет!? Это без усилий Косторная катала дорожки на второй уровень? Да она тогда чуть не помирала к концу программы... ладно дорожка, не катила, не прыгала, вязла в ногах, и вид был такой - что я сдесь делаю? У Вайц либо бурная фантазия, либо ее познания о Косторной заканчиваются Ангелом. Что она нафантанирует завтра, страшно представить!
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+29
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Мэй Касахара
Стала в этих руках ЧЕ и выиграла серию гран-при, а потом ушла в другие те самые руки, но что-то не поехало…
+31
-5
+26
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Евгения Гринева
Действительно, Алена попала не в те руки, надо было остановиться на последнем месте ПР, чтобы Вайцеховская даже не узнала о такой спортсменке и у нее было поменьше тем для набросов
+28
-4
+24
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Евгения Гринева
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А кто-нибудь в курсе, с чем связан внезапный ежедневный перебор косточек спортсменок, которые тренились у Тутберидзе? Разбора по, Туктамышевой, Муравьевой или Жилиной ждать, или они по-умолчанию в "тех руках, которые надо руках"? 😂 Что-то мне подсказывает, что эти внезапные опусы Вайц - из многотомника "Открытию новой площадки АП посвящается". Впереди новый сезон, великому тренеру нужны новые жертвы?
По мнению Вайцеховской все кроме Тутберидзе "те руки")
+25
-3
+22
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Milorada K
В тех руках Алёна уверенно занимала последнее место на ПР. В не тех стала чемпионкой. Потом побежала в другие те, но что-то опять пошло не так. Алёна действительно уникальна, штучна. И её раскрыли. О каком конвеере речь, если каждая девочка из тех же ТЩК была уникальна, что подчёркивалось? Только характер у всех тоже разный. Вот такой он у Алёны. Имеем что имеем.
+23
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+22
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Ирина Иванова
Ах, какой восторженный опус в адрес АК, написанный с маниакальной идеей охаять "не те руки".
+18
-3
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Евгения Гринева
По мнению Вайцеховской все кроме Тутберидзе "те руки")
Это ж надо, сколько лет её корёжит от ЭТ)) Спит и видит, как еще укусить, ну прям, "графиня Монте Кристо, наши дни" 😂
+16
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+12
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Syndycate
Как раз конвейерный, именно в конвейере она и достигла своих результатов)
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Евгения Гринева
Ответ Ника138
"Когда человеку любой элемент дается без особых усилий, нет никакой нужды пахать часами, отрабатывая то или иное движение" - боже, что она несет!? Это без усилий Косторная катала дорожки на второй уровень? Да она тогда чуть не помирала к концу программы... ладно дорожка, не катила, не прыгала, вязла в ногах, и вид был такой - что я сдесь делаю? У Вайц либо бурная фантазия, либо ее познания о Косторной заканчиваются Ангелом. Что она нафантанирует завтра, страшно представить!
’Я не знаю, сколько мы переделывали с ней одну и ту же позу. Кажется, мы полтора часа с ней стояли и делали ее. Я успела уже сто раз устать, заново возродиться как феникс и заново устать.")
+12
-1
+11
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Ирина С
Со всем, что сказано об Алёнке, согласна - невероятно талантливая фигуристка! Смотреть на её катание огромное удовольствие. Про "не те руки" - нет. Думаю, каждые руки в своё время на своём месте: каждый тренер учит чему-то особенному, присущему только ему и за любой опыт нужно быть благодарным. И я очень надеюсь, что парное для Алёны не временное увлечение, а надолго, поэтому от души желаю удачи и успеха!
+13
-2
+11
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Raduga
Интересно, это тоже заказуха? Или это другое?)
+11
-2
+9
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Olga.t
У Алёны действительно невероятный талант фигуристки-одиночницы, красота и легкость её катания завораживали. И про характер Косторной, её метания и эмоции много сказано. Не было у Алёны, видимо, той самой большой спортивной цели, которая помимо таланта предполагает большой труд. Остаётся только гадать, чего она бы достигла не уходя из ТШТ.
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Olga.t
А вот набросить на "конвейер" ТШТ Вайц не отказала себе в удовольствии, "попала не в те руки".
Так после " не тех" Алёна была у Плющенко и Буяновой, как оказалось ну совсем "не те руки". Посмотрим, что получится в парном катании, я бы очень хотела, чтобы получилось.
Такая красота на льду, хочется смотреть ещё долго!
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Superbazuka
Да что ж ты все никак не угомонишься , "невтерукая"???
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+7
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Shtirly
Косторную уже в товар записали. 🤣 Сейчас на 41 счет отнесут и барыжить будут! Кошмар, Елена Сергеевна, что вы курите?
+8
-1
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Оле-Лукойе
Ответ Ezhevika33
Ну вернулась , но что-то руки не помогли.
То ли дело руки кого надо руки, при которых Алена даже на ГС не отобралась после того, как стала победительницец ФГП и ЧЕ в конвеерных и неправильных руках
+7
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Sonyas
Косторная времен Жгун - это сплошные провалы. При явном таланте самой Алены. Кстати, по поводу технаря Жнун, это от нее у Алены была ужасная балалайка на прыжках.
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ccc6srcv2n
Вайц посвятила весь остаток своей жизни ненависти к Тутберидзе. Очень жаль таких людей, вместо того, чтобы наслаждаться и созидать, как говорится, в почтенном возрасте, их яд и токсичность поедают изнутри и спешат вылиться наружу. Я вообще очень трезво к Тутберидзе отношусь, не «фанатею» и не «обожествляю» но считаю, что у Вайц уже давно Обсессивно-компульсивное расстройство на почве ненависти к Тутберидзе.
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fillette
Ответ Ника138
"Когда человеку любой элемент дается без особых усилий, нет никакой нужды пахать часами, отрабатывая то или иное движение" - боже, что она несет!? Это без усилий Косторная катала дорожки на второй уровень? Да она тогда чуть не помирала к концу программы... ладно дорожка, не катила, не прыгала, вязла в ногах, и вид был такой - что я сдесь делаю? У Вайц либо бурная фантазия, либо ее познания о Косторной заканчиваются Ангелом. Что она нафантанирует завтра, страшно представить!
Завтра ладно ). Самое-самое она оставила на десерт )).
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deli_skate
У Вайцеховской прям времени свободного вагон. Уволили что ли?
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severyanka
Разболталась она как раз таки в ангелах, там все было очень свободно. И та же Жгун у Плю ее тренировала. Так что не надо подменять факты.
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