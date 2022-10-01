«Это странный поступок Трусовой. Пускай попробует еще раз – потом, наверное, вернется обратно». Бутырская о переходе фигуристки

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Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская оценила новость об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Сообщалось, что теперь Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской.

«Если это правда, то лично у меня нет понимания – когда уходишь от тренера, у которого добиваешься самых высоких результатов. Самое интересное, что один раз уже попробовала, не получилось, вернулась туда же.

Честно, у меня как у спортсменки нет понимания. Наверное, это странный поступок Трусовой. Я верю, когда у нее была ситуация и она перешла к Плющенко (в сезоне-2020/21 – Sports.ru). Она уже сходила один раз, поняла, что там не очень, надо обратно возвращаться.

У спортсменов бывают такие периоды, когда надо что-то поменять, должен быть эмоциональный подъем. Но у нормального спортсмена это происходит не так часто, это продуманно и ведет к очень хорошим результатам.

Но когда от одного к другому и обратно, а потом еще раз, я не понимаю. Пускай сходит, попробует еще раз – потом, наверное, вернется обратно», – сказала Бутырская.

Трусова ушла от Тутберидзе в группу Соколовской («Р-Спорт)

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