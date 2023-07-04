Елена Вайцеховская: «Мне кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Трусовой мотивацию не бросать тренировки»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Елена Вайцеховская Олимпиада-2022 женское катание Юлия Липницкая переходы Алина Загитова Александра Трусова Академия Плющенко Фигурное катание

Вайцеховская считает, что Плющенко помог бы Трусовой сохранить мотивацию в спорте.

Александра Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине. В сезоне-2020/21 фигуристка тренировалась в академии Евгения Плющенко, но перед Олимпиадой возвращалась к Этери Тутберидзе.

«Почему у Саши не вышло победить в самый важный момент? Мне кажется, что во взрослой фигурнокатательной жизни ей очень был нужен рядом человек с более сильным характером, чем у нее. Которому она безоговорочно верила бы. И который сумел бы убедить фигуристку в том, что круглосуточно бросаться на амбразуру, совершая очередной подвиг – не самая выгодная практика, если хочешь выиграть главный бой.

Причем Трусову нужно было именно убедить, а не пытаться подмять под себя. Но такого человека не нашлось. Возможно, им мог бы стать Евгений Плющенко, но не в тот момент и не в той ситуации. Поэтому я далека от мысли, что, останься Трусова в «Ангелах», она стала бы в Пекине чемпионкой.

Здесь все гораздо сложнее: у Плющенко, как мне кажется, на тот момент не имелось достаточного тренерского веса, на который всегда оглядываются судьи, а главное – для Саши не было равноценного спарринга, который толкал бы фигуристку вперед.

Иначе говоря, работая с Трусовой, Евгений сам учился быть тренером. В точности как в свое время Тутберидзе училась быть тренером, работая с Липницкой (думаю, здесь не нужно пояснять, что речь идет не о работе с детскими и юниорскими группами).

Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но мне почему-то кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Саши мотивацию не бросать тренировки. Не распыляться на всевозможные пиар-проекты, вызывая восторг фанатов, но теряя кондиции, а остаться в спорте всерьез и надолго.

Зачем это может быть нужно фигуристке? Ну, хотя бы затем, что олимпийское золото открывает перед человеком гораздо более широкие возможности, нежели любая другая медаль. Пример Алины Загитовой – яркое тому подтверждение», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Сейчас Трусова готовится к сезону под руководством Светланы Соколовской в ЦСКА.

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27 комментариев

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Евгения Гринева
Плющенко мог бы уговорить Трусову не распыляться на всевозможные пиар-проекты, т. е. не принимать участие в шоу Плющенко? Логика Вайцеховской - это что-то особенное и неподвласное адекватному восприятию реальности
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Ира Полубоярова
Евгений Викторович смог бы убедить Сашу не распыляться на пиар-проекты? А ничего, что большая часть проектов Александры (если не все) сейчас работают и на Плющенко в том числе?

*Копирую комментарий, оставила его по ошибке на другой ветке))
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Marya Y
Вайцеховская: "Мне кажется, что во взрослой фигурнокатательной жизни ей очень был нужен рядом человек с более сильным характером, чем у нее. Которому она безоговорочно верила бы."
Плющенко: "Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда. Убежден, что на Олимпиаде нельзя идти на элементы, которые не отработаны на сто процентов. На чемпионате мира в Стокгольме Саша решила прыгать в короткой программе тройной аксель, который у нее не получался. Когда я решил, что нужно обойтись без такого риска, Трусова обиделась. Сказала, что сбил ее с правильного пути."
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ИннаВБ
Ответ Евгения Гринева
Плющенко мог бы уговорить Трусову не распыляться на всевозможные пиар-проекты, т. е. не принимать участие в шоу Плющенко? Логика Вайцеховской - это что-то особенное и неподвласное адекватному восприятию реальности
Угу, и ещё, на ЧМ21 Трусова была с Плющенко, что ж он не смог уговорить её не бросаться на амбразуру на тренировках😱
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Светлана Менова
"Возможно, я выдаю желаемое за действительное".

😅😅😅
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Додик Аксель
Подобные перлы Вайц обеспечат просмотры и трафик спортсу до контрольных прокатов. Была тишина и решила вновь противопоставлять Хрустальный и АП и конкретно Тутбердзе с Плющенко. Тут и креститься не надо даже, если ей кажется. Надо просто снять розовые очки и смотреть в театральный бинокль...
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Olgacher
Ответ Сергей Жарковский
У Саши очень сильный характер и подмять под себя её вряд-ли получится у кого бы то ни было! Не её вина в том что Россия отстранена от международных соревнований! Её выступления в шоу принимаются на ура, а тренироваться приходится не менее чем раньше! 👏
Особенно сильный характер мы увидели на ОИ. Спортсмен с сильным характером умеет достойно проигрывать , держать лицо. Нет там никакого характера. Сплошные хотелки и капризы
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Shtirly
А зачем Плющенко убеждать в чем-то Сашу Трусову? Все вопросы Саши Трусовой разруливает папа. Вот пусть он ее в чем-то и убеждает. Или не убеждает. А у Жени другие задачи. У него задача - школа его имени. И ее успешное развитие, а не развитие Саши Трусовой.
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Anna Vishenka
Вот же бедолага. Трусова сама умела 4 прыжки прыгать, и тренер не тот был перед ОИ. Упертость Саши знал Плющенко, однако не мог всегда на неё повлиять, вспомнить ЧМ 2021. Мадам находится и живёт в параллельной вселенной. Как же её гложет обида на Тутберидзе.
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Анна Беляева
Ответ ИннаВБ
Угу, и ещё, на ЧМ21 Трусова была с Плющенко, что ж он не смог уговорить её не бросаться на амбразуру на тренировках😱
Ну, типа, тогда он был молод и не авторитет, а сейчас бы как тренерским опытом и авторитетом зашел на Санечку, как убедил!.. Хотя, объективно говоря, а что у него прибыло-то в по части тренерского авторитета с 21? Ровно ничего существенного. Все его внятные достижения - юниорские по сути. А Трусова за это время стала призером ОИ, так что точно внимания к словам тренера и осознания того, что тренер авторитет больший, чем спортсмен в массе ситуаций, ей это не прибавило бы.
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Olgacher
Убедить Трусову??? Это сейчас что было. Упертая Трусова никогда никого не слушала, делала все, что ей взбредет в голову и считала, что ей тренер не нужен. Пусть скажет спасибо ТШ ЭТ за серебро ОИ. Если бы не случилась история с КВ, была бы третья, как обычно. Так мало того, еще и истерику закатила на весь мир.
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N-fox
"Работая с Трусовой Евгений сам учился быть тренером". Так и хочется привести другую цитату " Тренируйся... на кошках!". Это ж надо быть таким смелым (нет), чтобы переманить талант такого уровня и на нем тренироваться. Правда, у таланта хватило ума сбежать почти вовремя. Ну а сейчас, ЕП, повидимому, уже натренировался и сумел бы нвйти для Саши мотивацию... Складывается впечатление, что Елены Сергеевны что-то с головой, или статьи ей г-жа Яна надиктовывает.
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Анна Беляева
Плющенко просто не управлялся с характером Трусовой, хоть как-то это удавалось только Тутберидзе и Ко. И то, думаю, потому что там их не один человек, все разные и могли пробовать заходы с разных сторон. Но даже им не сбылось в полной мере хоть в чем-то убедить Александру в самый ответственный момент.

Так что,п онятно, что назад брать Сашу Плющенко и не пытался, и не стремился, ине интеерсовался этой возможностью. Гораздо удобнее иметь приглашенную "звезду" на контракте для шоу, чем якобы действующего спортсмена, за здоровье и форму которого ты несешь полнуюю ответственность.
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Владислава Крюкова
Ну так распыляется Трусова на проекты Плющенко. Кто везёт Сашу в Пекин в августе, когда она должна к сезону готовится? Или Вайцеховская считает, что это все Тутберидзе делает?
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Arraches
Вайцеховская заполняет своими опусами инфо пустоту между отпусками и КП фигуристов .
Удивительно , как В. деликатно обходит другие группы : Мишина , Москвину, Соколовскую. Плющенко только упоминается и всегда положительно . Откуда у нее столько ненависти к ТШТ? Какая то бабская неприязнь и зависть .
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Vendetta4111323
Нынешний Плющенко везёт Сашу вместе со своим цирком в Пекин, если мне память не изменяет.

А вообще опус о Трусовой - просто квинтэссенция логики Вайц.

Квады в Хрустальном запрыгали, оказывается, благодаря Саше. Ну да, а ничего, что Щербакова прыгнула квад в один день с Сашей?
И если Саша обладает таким даром наделять всех квадами, что же Ангелы после ее пришествия не стали дружно квады щёлкать?

Саше нужна конкуренция на тренях - ну и с кем там сейчас конкурировать? Жилина в данный момент больше Саши может технически, а Саша сыпется, как только понимает, что она не на голову выше.

И говорить, что у Плюща у кого-то была бы долгая карьера - пффф, да пусть хоть одну такую деву явит миру, и посмотрим. Причём именно на топовом уровне.
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AreYou
Ответ Светлана Менова
"Возможно, я выдаю желаемое за действительное". 😅😅😅
Причем во всех своих опусах, начиная с Алёны. Или с кого она там начала
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nina1212
Трусова сейчас как раз же у Плющено)) у Соколовской чисто формально, вся ее деятельность связана с Плющенко и Рудковской
Что же они ее не сподвигнут на долгую карьеру) Запретили бы петь, кататься в шоу, заставили бы тренироваться, готовиться к соревнованиям) Смешно))
Какая же это Вайц лицемерка, это же очевидно Плющенко ОЧЕНЬ заинтересован, чтобы Саша не продолжала спортивную карьеру
Ему нужна какая то звезда в шоу, а никто к нему не пойдет даже за большие гонорары, кроме Трусовой
А своих он не вырастил
И он был очень заинтересован, чтобы Саша не стала ОЧ, иначе ее бы Навка забрала
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Ирина Петрова
Ответ Kristine Kristine
Ну кого там еще не обсудила Вайцеховская? Как она может что-то комментировать не имея ни каких личных контактов с предметами ее опусов?
Она комментарии на спортсе читает, вот и судит по прочитанному
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Kristine Kristine
Ну кого там еще не обсудила Вайцеховская? Как она может что-то комментировать не имея ни каких личных контактов с предметами ее опусов?
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Olga.t
Вайц может казаться что угодно, ибо проверить это скорее всего не получится.
Вряд ли Саша пойдёт в новый соревноватнльный сезон, Плющенко она важнее как хедлайнер его шоу, и видимо саму Сашу это устраивает.
А к Соколовской она перешла исключительно из-за Марка, сейчас только поддерживает форму для участия в шоу.

П. С. Мне очень жаль, но всё поколение ТЩК вряд ли вернётся на прежний уровень.
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Irina037
А почему не было спарринга?Зачем с Косторной развел по времени?
Они привыкли к железной дисциплине в Хрустальном,их так гонять и дальше надо было и не потакать хотелам.
А вообще Плющенко не мешало бы взять опытного авторитетного тренера,чтобы он в общем грамотно тренировочный процесс выстроил
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scorp19
Не получится, она уже в певички ушла.
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Kristine Kristine
Ответ Ирина Петрова
Она комментарии на спортсе читает, вот и судит по прочитанному
Вот кто-нибудь видел когда-нибудь интервью Плющенко, Тутберидзе, Загитовой, Щербаковой, Трусовой и Ко этой даме? Я лично - нет. Зато набросив на Тутберидзе лично и ее спортсменов выдает регулярно
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