Елена Вайцеховская: «Мне кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Трусовой мотивацию не бросать тренировки»

Вайцеховская считает, что Плющенко помог бы Трусовой сохранить мотивацию в спорте.

Александра Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине. В сезоне-2020/21 фигуристка тренировалась в академии Евгения Плющенко, но перед Олимпиадой возвращалась к Этери Тутберидзе.

«Почему у Саши не вышло победить в самый важный момент? Мне кажется, что во взрослой фигурнокатательной жизни ей очень был нужен рядом человек с более сильным характером, чем у нее. Которому она безоговорочно верила бы. И который сумел бы убедить фигуристку в том, что круглосуточно бросаться на амбразуру, совершая очередной подвиг – не самая выгодная практика, если хочешь выиграть главный бой.

Причем Трусову нужно было именно убедить, а не пытаться подмять под себя. Но такого человека не нашлось. Возможно, им мог бы стать Евгений Плющенко, но не в тот момент и не в той ситуации. Поэтому я далека от мысли, что, останься Трусова в «Ангелах», она стала бы в Пекине чемпионкой.

Здесь все гораздо сложнее: у Плющенко, как мне кажется, на тот момент не имелось достаточного тренерского веса, на который всегда оглядываются судьи, а главное – для Саши не было равноценного спарринга, который толкал бы фигуристку вперед.

Иначе говоря, работая с Трусовой, Евгений сам учился быть тренером. В точности как в свое время Тутберидзе училась быть тренером, работая с Липницкой (думаю, здесь не нужно пояснять, что речь идет не о работе с детскими и юниорскими группами).

Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но мне почему-то кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Саши мотивацию не бросать тренировки. Не распыляться на всевозможные пиар-проекты, вызывая восторг фанатов, но теряя кондиции, а остаться в спорте всерьез и надолго.

Зачем это может быть нужно фигуристке? Ну, хотя бы затем, что олимпийское золото открывает перед человеком гораздо более широкие возможности, нежели любая другая медаль. Пример Алины Загитовой – яркое тому подтверждение», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Сейчас Трусова готовится к сезону под руководством Светланы Соколовской в ЦСКА.