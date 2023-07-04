Елена Вайцеховская: «Мне кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Трусовой мотивацию не бросать тренировки»
Вайцеховская считает, что Плющенко помог бы Трусовой сохранить мотивацию в спорте.
Александра Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине. В сезоне-2020/21 фигуристка тренировалась в академии Евгения Плющенко, но перед Олимпиадой возвращалась к Этери Тутберидзе.
«Почему у Саши не вышло победить в самый важный момент? Мне кажется, что во взрослой фигурнокатательной жизни ей очень был нужен рядом человек с более сильным характером, чем у нее. Которому она безоговорочно верила бы. И который сумел бы убедить фигуристку в том, что круглосуточно бросаться на амбразуру, совершая очередной подвиг – не самая выгодная практика, если хочешь выиграть главный бой.
Причем Трусову нужно было именно убедить, а не пытаться подмять под себя. Но такого человека не нашлось. Возможно, им мог бы стать Евгений Плющенко, но не в тот момент и не в той ситуации. Поэтому я далека от мысли, что, останься Трусова в «Ангелах», она стала бы в Пекине чемпионкой.
Здесь все гораздо сложнее: у Плющенко, как мне кажется, на тот момент не имелось достаточного тренерского веса, на который всегда оглядываются судьи, а главное – для Саши не было равноценного спарринга, который толкал бы фигуристку вперед.
Иначе говоря, работая с Трусовой, Евгений сам учился быть тренером. В точности как в свое время Тутберидзе училась быть тренером, работая с Липницкой (думаю, здесь не нужно пояснять, что речь идет не о работе с детскими и юниорскими группами).
Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но мне почему-то кажется, что нынешний Плющенко сумел бы найти для Саши мотивацию не бросать тренировки. Не распыляться на всевозможные пиар-проекты, вызывая восторг фанатов, но теряя кондиции, а остаться в спорте всерьез и надолго.
Зачем это может быть нужно фигуристке? Ну, хотя бы затем, что олимпийское золото открывает перед человеком гораздо более широкие возможности, нежели любая другая медаль. Пример Алины Загитовой – яркое тому подтверждение», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.
Сейчас Трусова готовится к сезону под руководством Светланы Соколовской в ЦСКА.
*Копирую комментарий, оставила его по ошибке на другой ветке))
Плющенко: "Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Как показала Олимпиада, и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца. Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда. Убежден, что на Олимпиаде нельзя идти на элементы, которые не отработаны на сто процентов. На чемпионате мира в Стокгольме Саша решила прыгать в короткой программе тройной аксель, который у нее не получался. Когда я решил, что нужно обойтись без такого риска, Трусова обиделась. Сказала, что сбил ее с правильного пути."
😅😅😅
Так что,п онятно, что назад брать Сашу Плющенко и не пытался, и не стремился, ине интеерсовался этой возможностью. Гораздо удобнее иметь приглашенную "звезду" на контракте для шоу, чем якобы действующего спортсмена, за здоровье и форму которого ты несешь полнуюю ответственность.
Удивительно , как В. деликатно обходит другие группы : Мишина , Москвину, Соколовскую. Плющенко только упоминается и всегда положительно . Откуда у нее столько ненависти к ТШТ? Какая то бабская неприязнь и зависть .
А вообще опус о Трусовой - просто квинтэссенция логики Вайц.
Квады в Хрустальном запрыгали, оказывается, благодаря Саше. Ну да, а ничего, что Щербакова прыгнула квад в один день с Сашей?
И если Саша обладает таким даром наделять всех квадами, что же Ангелы после ее пришествия не стали дружно квады щёлкать?
Саше нужна конкуренция на тренях - ну и с кем там сейчас конкурировать? Жилина в данный момент больше Саши может технически, а Саша сыпется, как только понимает, что она не на голову выше.
И говорить, что у Плюща у кого-то была бы долгая карьера - пффф, да пусть хоть одну такую деву явит миру, и посмотрим. Причём именно на топовом уровне.
Что же они ее не сподвигнут на долгую карьеру) Запретили бы петь, кататься в шоу, заставили бы тренироваться, готовиться к соревнованиям) Смешно))
Какая же это Вайц лицемерка, это же очевидно Плющенко ОЧЕНЬ заинтересован, чтобы Саша не продолжала спортивную карьеру
Ему нужна какая то звезда в шоу, а никто к нему не пойдет даже за большие гонорары, кроме Трусовой
А своих он не вырастил
И он был очень заинтересован, чтобы Саша не стала ОЧ, иначе ее бы Навка забрала
Вряд ли Саша пойдёт в новый соревноватнльный сезон, Плющенко она важнее как хедлайнер его шоу, и видимо саму Сашу это устраивает.
А к Соколовской она перешла исключительно из-за Марка, сейчас только поддерживает форму для участия в шоу.
П. С. Мне очень жаль, но всё поколение ТЩК вряд ли вернётся на прежний уровень.
Они привыкли к железной дисциплине в Хрустальном,их так гонять и дальше надо было и не потакать хотелам.
А вообще Плющенко не мешало бы взять опытного авторитетного тренера,чтобы он в общем грамотно тренировочный процесс выстроил