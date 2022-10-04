Железняков о переходе Трусовой: «Как можно в середине сезона заниматься такой ерундой? Может, стоит найти проблемы в себе?»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков раскритиковал фигуристку Александру Трусову за переход к Светлане Соколовской.

– Я не могу залезть Александре в голову и понять, что с ней происходит. Александра всегда любит найти виноватого в своих проблемах. Это есть, это никуда не денется. Может, она сделала это из-за, так сказать, безумной подростковой любви.

Там у нее любимый человек (в группе Соколовской также тренируется Марк Кондратюк – Sports.ru). Возможно, из-за этого она решила пойти туда. Может быть много факторов. Для меня эта новость была как снег на голову. Думал, что первый ее переход (к Евгению Плющенко в сезоне-2020/21 – Sports.ru) научил чему-то Александру. Оказывается, нет.

– ФФКР заявила, что Александра Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской, но до весны будет представлять «Хрустальный». Это может как-то сказаться?

– Есть регламент, есть условия перехода. Трансферное окно было уже давно закрыто, переходить уже было нельзя. Почему это произошло сейчас? Может, это какой-то неправильный, недальновидный ход со стороны Александры и ее родителей. Как можно в середине сезона начать заниматься такой ерундой? Думаю, тренерам неприятно понимать все это.

Тренеры поставили ей программу, работали над ней, душу в нее вложили. Тот же Даниил Глейхенгауз подыскивал ей нужную музыку. Ночами сидел и нарезал ее. А Александра вращает хвостом и уходит. У всех тренеров есть осадок. Это же неблагодарность, – сказал Железняков.

– Вы верите, что возможно очередное возвращение Трусовой в группу Этери Тутберидзе?

– Думаю, это уже невозможно. Сделала один раз – может, ошибка. Пришла, поговорила, друг друга поняли, человек вернулся. Когда это происходит второй раз – это уже система. Человек не сделал никаких выводов. Он поступает так, как считает нужным. Может, это правильно. Но как делает Александра – это не выглядит благодарным делом. Это просто некрасиво.

Можно уходить нормально, по-человечески, красиво. Но трансферное окно уже было закрыто, все было сделано, программа была поставлена. Что опять не так?

Думаю, никому не надо объяснять, что такое профессиональная команда тренеров группы Тутберидзе. Одна из лучших команд в мире. Что же ты ищешь? Чего ты не можешь найти? Может, стоит в себе покопаться, найти проблемы в себе? – отметил хореограф.

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