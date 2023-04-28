Хрюнов – о поединке Загитова – Бузова: «Появились новые идеи. Бузову заменим на другую медийную девушку»

Теги Владимир Хрюнов Алина Загитова Поп ММА Загитова - Бузова Фигурное катание

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что поединок Алины Загитовой с Ольгой Бузовой не состоится.

«Как продвигается организация боя Загитовой и Бузовой? Появились новые идеи. Бузову мы заменим на девушку с сопоставимой медийностью и вернемся к переговорам.

Это будет не певица, но она тоже занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Имя узнаете, когда все подпишем. Сейчас я веду переговоры со спонсорами. Будем решать», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

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29 комментариев

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несахар
хрюнов, хватит дурака валять
давай уже организуй бой с самим собой и губерниевым
+14
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+13
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Olga.t
Опять пургу гонит..
+8
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Пользователь Гугла
хрюнов ты реально думаешь что можешь заинтересовать деньгами амбассадора лиги ставок и татнефти, ты что газпром что ли
+9
-2
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Георгий Яценко
Ответ jonnysilverhand01
Во что превратились отечественные единоборства … загитова, алкофеникс, олег монгол … позор
да это он хайпует. Сейчас Бузову заменили,потом Загитову,потом планы поменяются,потом еще что то. Никакого боя не будет. Этот Хрюнов-тот еще врунишка.)
+7
-1
+6
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Ирина Петрова
Ответ Elena Polkina
Даже Бузова отказалась. Алина, оно тебе надо?
Алине нет,это этот недо...ик никак не может успокоиться
+7
-1
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urloff
А название "Загитова - Бузова" так и останется, да?
+7
-2
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Зиля Бадриева
Выводите Губерниева. Он давно хочет)
+6
-3
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Епифан Еланфий
Зашквар крепчает 😅
+3
-1
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Нету Нету
Беркова
+8
-6
+2
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sfilatov13
Ответ jonnysilverhand01
Во что превратились отечественные единоборства … загитова, алкофеникс, олег монгол … позор
почему именно отечественные? это общемировая тенденция
+2
0
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Toba Door
Откуда вещает это делец?
+1
0
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Toba Door
Загитова хорошо бы ушатала Медведеву, причем бесплатно
+4
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Oskar 09
Цирк.👎 А почему Не Пугачева с Софией Ротару.
+2
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pravda87
Хотела бы посмотреть на поединок хрюнова и губерниева. Два .....это сила.
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Veld
Медведеву, умоляю
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Адриана
Неужто Губерниев созрел?
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Anfitan
мужик в какой то параллельной реальности живёт.....где только Бузова Загитова и бокс...ужасти
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pravda87
Ответ Veld
Медведеву, умоляю
Согласна. Женю можно хоть с Хрюновым, хоть с Губерниевым. Единомышленники.
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Ирина Петрова
Ответ Toba Door
Откуда вещает это делец?
Из палаты 6
0
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