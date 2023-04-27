«Он пытался снять ролик со слоном». Хрюнов рассказал, почему Александр Емельяненко подерется с блогером Ершовым

Владимир Хрюнов объяснил выбор соперника для Александра Емельяненко.

«Бой Алексея Олейника и мы готовы рассмотреть в будущем, но сейчас у них другие соперники. Дело в том, что любое действие Александра сопровождается очень громкими медиапоследствиями, а Евгений Ершов у нас отличился.

Он пытался снять промо-ролик в зоопарке со слоном. Александр на это остро отреагировал и решил его повоспитывать», – заявил промоутер .

Поединок между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым пройдет 26 мая в Москве в соглавном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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