«Он пытался снять ролик со слоном». Хрюнов рассказал, почему Александр Емельяненко подерется с блогером Ершовым

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов объяснил выбор соперника для Александра Емельяненко.

«Бой Алексея Олейника и Александра Емельяненко мы готовы рассмотреть в будущем, но сейчас у них другие соперники. Дело в том, что любое действие Александра сопровождается очень громкими медиапоследствиями, а Евгений Ершов у нас отличился.

Он пытался снять промо-ролик в зоопарке со слоном. Александр на это остро отреагировал и решил его повоспитывать», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.

Поединок между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым пройдет 26 мая в Москве в соглавном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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5 комментариев

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Мага осторожный
Скоро АЕ подерется с Хасбиком, чтобы отомстить за кота
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Vasilii Dovedov
Более тупой предыстории боя я ещё не слышал
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jonnysilverhand01
Как никогда актуально:
«Слон» – военнослужащие от полугода до года службы. «Слон» – это общепринятое название. В некоторых родах войск называют по-другому: «ворон» – внутренние войска; «борзый карась» – флот. В «слоны» обычно переводят из «духов» шестью ударами по пятой точен бл#хой солдатского ремня (так как солдат отслужил уже шесть месяцев). Удары осуществляет «дед». «Слоны» и «духи» не имеют права ушивать военную форму по фигуре и носить руки в карманах. Может с бодуна, Емельяненко подумал про этого слона ?

Этот татуированный мальчик ершов видел хоть раз настоящего «слона» ? А 26 мая, ждём очередной цирк, особенно связанный с судейством.
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Рус Киссенжер
Я утверждаю,что хрюнов подлец. готов отстаивать это где угодно. он законченный подлец. он зарабатывает деньги на больном человеке избиением его всеми,кем нипопадя,вместо того,чтобы помочь ему. подлец! не жмите ему руку при встрече и дайте по лицу. он не ответит,потому что трус.
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Баскетбольные Обзоры
АЕ завязывай уже позориться, не надоело?
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