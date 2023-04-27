«Он пытался снять ролик со слоном». Хрюнов рассказал, почему Александр Емельяненко подерется с блогером Ершовым
Владимир Хрюнов объяснил выбор соперника для Александра Емельяненко.
«Бой Алексея Олейника и Александра Емельяненко мы готовы рассмотреть в будущем, но сейчас у них другие соперники. Дело в том, что любое действие Александра сопровождается очень громкими медиапоследствиями, а Евгений Ершов у нас отличился.
Он пытался снять промо-ролик в зоопарке со слоном. Александр на это остро отреагировал и решил его повоспитывать», – заявил промоутер Владимир Хрюнов.
Поединок между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым пройдет 26 мая в Москве в соглавном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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«Слон» – военнослужащие от полугода до года службы. «Слон» – это общепринятое название. В некоторых родах войск называют по-другому: «ворон» – внутренние войска; «борзый карась» – флот. В «слоны» обычно переводят из «духов» шестью ударами по пятой точен бл#хой солдатского ремня (так как солдат отслужил уже шесть месяцев). Удары осуществляет «дед». «Слоны» и «духи» не имеют права ушивать военную форму по фигуре и носить руки в карманах. Может с бодуна, Емельяненко подумал про этого слона ?
Этот татуированный мальчик ершов видел хоть раз настоящего «слона» ? А 26 мая, ждём очередной цирк, особенно связанный с судейством.