Хрюнов – о бое Бивола и Бетербиева: «Посоветовал бы им обратиться к Умару Кремлеву»
Владимир Хрюнов посоветовал Биволу и Бетербиеву обратиться к Кремлеву для организации боя.
«Посоветовал бы Биволу и Бетербиеву обратиться к Умару Кремлеву, президенту Международной боксерской ассоциации. Это человек влиятельный и умный, он бы смог найти устраивающий всех компромисс», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Последний раз Дмитрий Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса. Артур Бетербиев в январе-2023 нокаутировал Энтони Ярда.
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Только искать там надо не компромисс, а пару десятков мультов евро.
И проводи бой, хошь в Грозном, хошь в Москве. И ВБС и остальные организации могут идти в пешее эротическое.