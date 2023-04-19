Хрюнов – о бое Бивола и Бетербиева: «Посоветовал бы им обратиться к Умару Кремлеву»

Теги Владимир Хрюнов Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов посоветовал Биволу и Бетербиеву обратиться к Кремлеву для организации боя.

«Посоветовал бы Биволу и Бетербиеву обратиться к Умару Кремлеву, президенту Международной боксерской ассоциации. Это человек влиятельный и умный, он бы смог найти устраивающий всех компромисс», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Последний раз Дмитрий Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса. Артур Бетербиев в январе-2023 нокаутировал Энтони Ярда.

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7 комментариев

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Мага осторожный
Ну да, если хочешь поставить крест на карьере, обратись к Кремлеву или к Хрюнову
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Саламбек Алаев
Кремлев - несомненно авторитет для российских боксеров , особенно на любительском уровне . Но чем он поможет особенно в нынешних условиях ? Там два каналыадолжны в первую очередь договориться , а не Кремлевы с Хрюновами
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ender
Как ни странно, в его словах есть доля истины.
Только искать там надо не компромисс, а пару десятков мультов евро.
И проводи бой, хошь в Грозном, хошь в Москве. И ВБС и остальные организации могут идти в пешее эротическое.
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rastafarai
Ответ Мага осторожный
Ну да, если хочешь поставить крест на карьере, обратись к Кремлеву или к Хрюнову
Яркий тому пример Мурат Гастев!
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Мага осторожный
Ответ rastafarai
Яркий тому пример Мурат Гастев!
Да, очень жаль что у Мурата так всё сложилось
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ender
Ответ rastafarai
Яркий тому пример Мурат Гастев!
Ерунда. Главная проблема Гассиева - здоровье. Потом ковид, потом 2022 год. Посмотрим что будет с армянским паспортом, хотя и поздно уже наверное на что-то смотреть.
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