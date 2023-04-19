Хрюнов – о бое Бивола и Бетербиева: «Посоветовал бы им обратиться к Умару Кремлеву»

Владимир Хрюнов посоветовал Биволу и Бетербиеву обратиться к Кремлеву для организации боя.

«Посоветовал бы Биволу и Бетербиеву обратиться к Умару Кремлеву, президенту Международной боксерской ассоциации. Это человек влиятельный и умный, он бы смог найти устраивающий всех компромисс», – сказал промоутер .

Последний раз Дмитрий Бивол дрался в ноябре-2022, когда победил Хильберто Рамиреса. Артур Бетербиев в январе-2023 нокаутировал Энтони Ярда.

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